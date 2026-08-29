Lotossa oli ysien ilta - potti kiipesi kahteen miljoonaan euroon

Illan oikea rivi on 9, 15, 17, 19, 29, 31 ja 39. Lisänumeroksi arvottiin 14 ja plusnumeroksi 23.

Arvontarivi oli varsin poikkeuksellinen. Siihen sisältyivät kaikki mahdolliset sellaiset Lotto-pelin numerot, joissa esiintyy numero yhdeksän.

Kierroksen suurin voitto kopattiin 6+1-tuloksella, jolla voittaa noin 116 000 euroa. Se meni Pieksämäen ABC-aseman asiakkaalle.

Perjantain Jokeri-pelin oikea rivi on 2 0 7 3 5 9 4. Kuusi oikein -tuloksia löytyi kaksi. Toinen 20 000 euron voitoista meni rovaniemeläiselle nettipelaajalle ja toinen oli pelattu Järvenpään S-marketissa.

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Dubai 26. Tonnin voittoja napsittiin kahdeksan kappaletta.

Milli-pelin oikea voittorivi on 2, 4, 21, 25, 27 ja 29. Lisänumero 38. Päävoittoja ei osunut tälle lauantaille. Muita voittoja lähti jakoon yli 20 000 kappaletta.