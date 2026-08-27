Vantaan Voimaviikolla kruunattiin uusia mestareita Vahvin SM ja Otevoima SM-kilpailuissa - katso kuvat rajusta puristuksesta.
30.8.2026 11:55:58 EEST | Heavy Events Oy | Tiedote
Suomen Voimalajiliiton uusi Voimaviikko-konsepti toi usean eri lajin SM-kilpailut saman katon alle. Tänä vuonna formaatti aloitettiin liiton omilla lajeilla ja tapahtumassa on mukana Vahvin SM, Otevoima SM, Tankotanssi SM ja Aitovoimailu SM - kilpailut. (Tankotanssi ja Aitovoimailu sunnuntaina).
Vantaan Voimaviikolla kruunattiin uusia mestareita Vahvin SM ja Otevoima SM-kilpailuissa - katso kuvat rajusta puristuksesta.
Suomen Voimalajiliiton uusi Voimaviikko-konsepti toi usean eri lajin SM-kilpailut saman katon alle. Tänä vuonna formaatti aloitettiin liiton omilla lajeilla ja tapahtumassa on mukana Vahvin SM, Otevoima SM, Tankotanssi SM ja Aitovoimailu SM - kilpailut. (Tankotanssi ja Aitovoimailu sunnuntaina).
Tapahtumalle kaavaillaan jatkoa ensistä suurempana ensi vuonna useamman lajiliiton lajien tahdittamana.
Tapahtuman lajit ovat nähtävissä Yle-areenassa syyskuun ajan.
VAHVIN SM
Vahvin SM-kilpailussa miteltiin tänä vuonna viidessä toinen toistaan kovemmassa lajissa ja kolmen lajin jälkeen sarjojen kuusi parasta jatkoivat tiensä finaalilajeihin.
Rekanveto, Maastanosto-yhdistelmä, viikinkipunnerrus, säkin kantaminen ja heitto sekä köysipuristus veivät mehut kovimmistakin kilpailujoista.
Vahvin SM on Suomen Voimalajiliiton vahvin lajien vuosittainen mestaruuskilpailu dopingvalvonnan alaisuudessa ja se toimii myös karsintakilpailuna WHEA World Strongman/woman Championships kilpailuun, joka järjestetään tänä vuonna Kanadassa syyskuun lopussa.
Voimalajiliiton SM-kilpailu on Suomessa harrastetason kilpailujen päätepysäkki, jonka kautta urheilijat eri painoluokissa pääsevät kilpailemaan myös kansainvälisellä tasolla dopingvalvonnan alla.
Voimalajiliitto ja kotimaan ammattilaistaso Suomen Vahvin Mies Oy tekevät myös yhteistyötä ja vuodesta 2027 alkaen Voimalajiliiton SM-kilpailujen voittajat saavat kutsun myös legendaariseen Suomen Vahvin mies/nainen-kilpailuun.
VAHVIN SM 2026 SUOMEN MESTARIT (PAIKKAKUNTA)
NAISET
-65kg Aino Wasenius-Viitalahti (Kulho)
-75kg Emmi Syrjälä (Uusikartano)
75kg+ Mirka Sikanen (Oulu)
MIEHET
-85kg Joonas Manninen (Järvenpää)
-100kg Rene Salojärvi (Espoo)
100kg+ Toni Uusiheikkilä (Pori)
Kaikki tulokset: https://strengthresults.com/competitionHome/c842c532-d42d-4ba9-9ec0-ca184a9705d4/1
OTEVOIMA SM
Perjantai-iltana mitellyssä Otevoima SM-kilpailussa oteltiin tällä kertaa myötäote-akselin nostossa, Saxon-barissa, Little big horn nostossa, Rolling Thunder-yhdistelmässä sekä köysipidossa..
Otemaratoonina toiminut kilpailu kesti 6,5 tuntia ja laittoin maksimaalisen otevoiman lisäksi myös kilpailijoiden kestävyyden koetukselle.
Otevoimassa mitataan käsien ja puristusvoiman kokonaisuutta useilla lajiin kehitetyillä välineillä.
OTEVOIMA SM 2026 SUOMEN MESTARIT (PAIKKAKUNTA)
NAISET
75KG+ KATJA HONKANEN (SAUVO)
MIEHET
-85KG ANTTI KONTIO (KUOPIO)
-100KG SAKU KORHONEN, (HYVINKÄÄ)
100KG+ TOMI TUOMI (LAHTI)
MASTERS 40+, 100KG+ PEKKA OKULOFF (HELSINKI)
MASTERS 40+, -100KG JONI NOJONEN (KEMINMAA)
Kaikki tulokset: https://strengthresults.com/competitionHome/d060e80e-061a-45f2-9bb7-28f45082f34e/1
Lisää kuvia eri urheilijoista saatavissa pyynnöstä yhteyshenkilöltä (mielellään whats-up viesti, kisaajan nimi ja toimituksen sähköposti mukaan).
Yhteyshenkilöt
Jyrki RantanenSuomen VoimalajiliittoPuh:045-6735769jyrki@suomenvoimalajiliitto.fi
Kuvat
Heavy Events Oy - elintarvikkeiden, juomien ja dopingvapaan urheilun moniottelija.
Tiedotamme snacks- ja juomagenren tuotteista sekä dopingvalvonnan alaisista voimailulajeista ja tarvittaessa paljosta muustakin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Heavy Events Oy
Vantaan Voimaviikko kokoaa neljän lajin Suomen mestaruuskilpailut saman katon alle. Ensimmäistä kertaa järjestettävä kolmipäiväinen Vantaan Voimaviikko kokoaa Vantaan Energia Areenalle neljän eri voimalajin Suomen mestaruuskilpailut 28.–30.8. Tapahtumassa ratkaistaan Suomen mestaruudet vahvin lajeissa, otevoimassa, tankotanssissa ja aitovoimailussa.27.8.2026 12:05:09 EEST | Tiedote
Ensimmäistä kertaa järjestettävä kolmipäiväinen Vantaan Voimaviikko kokoaa Vantaan Energia Areenalle neljän eri voimalajin Suomen mestaruuskilpailut 28.–30.8. Tapahtumassa ratkaistaan Suomen mestaruudet vahvin lajeissa, otevoimassa, tankotanssissa ja aitovoimailussa. Lajien monipuolisuus selittyy sillä, että kaikki neljä kuuluvat Suomen Voimalajiliiton alaisuuteen. Suomen Voimalajiliitto on osa kansainvälistä World Heavy Events Association -järjestöä ja sen tehtävä on edistää eri voimalajien tunnettuutta, harrastamista ja kilpailutoimintaa Suomessa SUEK:in dopingvalvonnan alaisena. ja Olympiakomitean jäsenjärjestönä.
Rekanvedon mestaruudet ratkottiin SM-viikolla! Historian suurin vetovastus 33,5 tonnia - lisää ensi vuonna? Lindbergille jo kolmas kulta putkeen. Rantasen ura pakettiin päättyvän SM-viikon mukana.3.8.2026 13:19:57 EEST | Tiedote
Suomen Voimalajiliitto järjesti osana Olympiakomitean SM-viikkoa, sunnuntaina Espoossa järjestyksessään kolmannet Rekanvedon SM-kilpailut. Kilpailussa oli mukana kolmisenkymmentä väkivahvaa naista ja miestä eri paino- ja ikäluokista. Painavin vetoväline kilpailussa oli ennätykselliset 33,5 tonnia painava, joka on suurempi kuin mitä lajin dopingvalvonnan alaisissa kilpailuissa on vedetty Suomessa!
Hurja ME-tulos! 405kg maastanosto Suomessa!4.7.2026 21:20:52 EEST | Tiedote
Ulkona käytyyn kilpailuun oman haasteensa teki epävakainen sää ja tapahtuma-avustajat saivatkin kuivata kalustoa tiiviiseen tahtiin. Keli ei haitannut uuden ME-tuloksen nostanutta Tuomas Hautalaa, joka nosti maasta uskomattomat 405kg, joka on rekisteröidään dopingvalvonnan alla toimivan Voimalajiliiton ME-tulokseksi.
Pirkanmaalaiskaksikko nappasi kaksoisvoiton tankotanssin EM-kilpailuissa22.6.2026 11:16:56 EEST | Tiedote
Tankotanssin Euroopan mestaruudesta kilpailtiin 19.–21. kesäkuuta välisenä aikana Puolassa ja Suomen edustusjoukkue onnistui kotiuttamaan kisoista kaksi mitalia. Kaksoisvoiton takana oli nuori kaksikko, jotka edustavat suomalaisen tankotanssin tulevaisuutta.
Suomelle kaksoisvoitto tankotanssin EM-kilpailuissa, sekä uusi Suomen ennätys22.6.2026 11:10:10 EEST | Tiedote
Suomen tankotanssin maajoukkue saavutti menestystä Euroopan mestaruuskilpailuissa Puolan Cieszynissa. EM-kilpailuista kotiin tuomisina olivat Junior A -sarjan kulta- ja hopeamitali sekä uusi Suomen ennätys. Suomalaisurheilijat etenivät finaaliin kaikissa sarjoissa, joissa Suomi oli edustettuna.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme