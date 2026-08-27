Vantaan Voimaviikolla kruunattiin uusia mestareita Vahvin SM ja Otevoima SM-kilpailuissa - katso kuvat rajusta puristuksesta.

Vantaan Voimaviikko kokoaa neljän lajin Suomen mestaruuskilpailut saman katon alle. Ensimmäistä kertaa järjestettävä kolmipäiväinen Vantaan Voimaviikko kokoaa Vantaan Energia Areenalle neljän eri voimalajin Suomen mestaruuskilpailut 28.–30.8. Tapahtumassa ratkaistaan Suomen mestaruudet vahvin lajeissa, otevoimassa, tankotanssissa ja aitovoimailussa. 27.8.2026 12:05:09 EEST | Tiedote

Ensimmäistä kertaa järjestettävä kolmipäiväinen Vantaan Voimaviikko kokoaa Vantaan Energia Areenalle neljän eri voimalajin Suomen mestaruuskilpailut 28.–30.8. Tapahtumassa ratkaistaan Suomen mestaruudet vahvin lajeissa, otevoimassa, tankotanssissa ja aitovoimailussa. Lajien monipuolisuus selittyy sillä, että kaikki neljä kuuluvat Suomen Voimalajiliiton alaisuuteen. Suomen Voimalajiliitto on osa kansainvälistä World Heavy Events Association -järjestöä ja sen tehtävä on edistää eri voimalajien tunnettuutta, harrastamista ja kilpailutoimintaa Suomessa SUEK:in dopingvalvonnan alaisena. ja Olympiakomitean jäsenjärjestönä.