Heavy Events Oy

Vantaan Voimaviikolla kruunattiin uusia mestareita Vahvin SM ja Otevoima SM-kilpailuissa - katso kuvat rajusta puristuksesta.

30.8.2026 11:55:58 EEST | Heavy Events Oy | Tiedote

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Suomen Voimalajiliiton uusi Voimaviikko-konsepti toi usean eri lajin SM-kilpailut saman katon alle. Tänä vuonna formaatti aloitettiin liiton omilla lajeilla ja tapahtumassa on mukana Vahvin SM, Otevoima SM, Tankotanssi SM ja Aitovoimailu SM - kilpailut. (Tankotanssi ja Aitovoimailu sunnuntaina).

Suomen Voimalajiliitto / Minna Rantanen

Vantaan Voimaviikolla kruunattiin uusia mestareita Vahvin SM ja Otevoima SM-kilpailuissa - katso kuvat rajusta puristuksesta.

Suomen Voimalajiliiton uusi Voimaviikko-konsepti toi usean eri lajin SM-kilpailut saman katon alle. Tänä vuonna formaatti aloitettiin liiton omilla lajeilla ja tapahtumassa on mukana Vahvin SM, Otevoima SM, Tankotanssi SM ja Aitovoimailu SM - kilpailut. (Tankotanssi ja Aitovoimailu sunnuntaina).

Tapahtumalle kaavaillaan jatkoa ensistä suurempana ensi vuonna useamman lajiliiton lajien tahdittamana.

Tapahtuman lajit ovat nähtävissä Yle-areenassa syyskuun ajan.

VAHVIN SM 

Vahvin SM-kilpailussa miteltiin tänä vuonna viidessä toinen toistaan kovemmassa lajissa ja kolmen lajin jälkeen sarjojen kuusi parasta jatkoivat tiensä finaalilajeihin.

Rekanveto, Maastanosto-yhdistelmä, viikinkipunnerrus, säkin kantaminen ja heitto sekä köysipuristus veivät mehut kovimmistakin kilpailujoista.

Vahvin SM on Suomen Voimalajiliiton vahvin lajien vuosittainen mestaruuskilpailu dopingvalvonnan alaisuudessa ja se toimii myös karsintakilpailuna WHEA World Strongman/woman Championships kilpailuun, joka järjestetään tänä vuonna Kanadassa syyskuun lopussa.

Voimalajiliiton SM-kilpailu on Suomessa harrastetason kilpailujen päätepysäkki, jonka kautta urheilijat eri painoluokissa pääsevät kilpailemaan myös kansainvälisellä tasolla dopingvalvonnan alla.

Voimalajiliitto ja kotimaan ammattilaistaso Suomen Vahvin Mies Oy tekevät myös yhteistyötä ja vuodesta 2027 alkaen Voimalajiliiton SM-kilpailujen voittajat saavat kutsun myös legendaariseen Suomen Vahvin mies/nainen-kilpailuun.

VAHVIN SM 2026 SUOMEN MESTARIT (PAIKKAKUNTA)

NAISET

-65kg Aino Wasenius-Viitalahti (Kulho)

-75kg Emmi Syrjälä (Uusikartano)

75kg+ Mirka Sikanen (Oulu)

MIEHET

-85kg Joonas Manninen (Järvenpää)

-100kg Rene Salojärvi (Espoo)

100kg+ Toni Uusiheikkilä (Pori)

Kaikki tulokset: https://strengthresults.com/competitionHome/c842c532-d42d-4ba9-9ec0-ca184a9705d4/1

OTEVOIMA SM

Perjantai-iltana mitellyssä Otevoima SM-kilpailussa oteltiin tällä kertaa myötäote-akselin nostossa, Saxon-barissa, Little big horn nostossa,  Rolling Thunder-yhdistelmässä sekä köysipidossa..

Otemaratoonina toiminut kilpailu kesti 6,5 tuntia ja laittoin maksimaalisen otevoiman lisäksi myös kilpailijoiden kestävyyden koetukselle.

Otevoimassa mitataan käsien ja puristusvoiman kokonaisuutta useilla lajiin kehitetyillä välineillä.

OTEVOIMA SM 2026 SUOMEN MESTARIT (PAIKKAKUNTA)

NAISET 

75KG+ KATJA HONKANEN (SAUVO)

MIEHET

-85KG  ANTTI KONTIO (KUOPIO)

-100KG SAKU KORHONEN, (HYVINKÄÄ)

100KG+ TOMI TUOMI (LAHTI)

MASTERS 40+, 100KG+ PEKKA OKULOFF (HELSINKI)

MASTERS 40+, -100KG  JONI NOJONEN (KEMINMAA)

Kaikki tulokset: https://strengthresults.com/competitionHome/d060e80e-061a-45f2-9bb7-28f45082f34e/1

Lisää kuvia eri urheilijoista saatavissa pyynnöstä yhteyshenkilöltä (mielellään whats-up viesti, kisaajan nimi ja toimituksen sähköposti mukaan).

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Suomen Voimalajiliitto / Minna Rantanen
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Suomen Voimalajiliitto / Minna Rantanen
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Suomen Voimalajiliitto / Minna Rantanen
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Suomen Voimalajiliitto / Minna Rantanen
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Suomen Voimalajiliitto / Minna Rantanen
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Heavy Events Oy - elintarvikkeiden, juomien ja dopingvapaan urheilun moniottelija.

Tiedotamme snacks- ja juomagenren tuotteista sekä dopingvalvonnan alaisista voimailulajeista ja tarvittaessa paljosta muustakin.

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