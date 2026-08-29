Keskustan Kaikkonen: Budjettiriihi on hallituksen viimeinen mahdollisuus korjata kurssia

– Hallitus on tehnyt virheitä, jotka se voi vielä korjata. Nyt on viimeinen hetki siihen. Hallituksen pitää esimerkiksi palauttaa työttömyysturvan suojaosa, perua kaavamainen yhteisöveron alennus ja käynnistää määräaikainen tukiohjelma maatalouden kustannuskriisin helpottamiseksi, Kaikkonen sanoo.

Suojaosa takaisin

Kaikkosen mukaan hallituksen on palautettava työttömyysturvan suojaosa jo syyskuun budjettiriihessä. Tuore tutkimus osoittaa, että suojaosan poistaminen oli väärä ratkaisu.

Suojaosa lisäsi osa-aikatyön tekemistä ja paransi työttömien toimeentuloa.

– Tässä hallituksella on nyt harvinainen tilaisuus korjata päätös, joka on tutkimustiedon valossa osoittautunut virheeksi. Suojaosan palauttamiselle on vahvat perusteet. Kun ihminen ottaa vastaan työtä, sitä pitää kannustaa eikä tehdä kannattamattomaksi, Kaikkonen sanoo.

– Myös hallituspuolueiden sisältä on kuultu puheenvuoroja suojaosan palauttamisen puolesta. RKP on ottanut asiaan myönteistä kantaa ja kokoomuksestakin on kuulunut samansuuntaisia viestejä. Nyt puheiden on muututtava päätöksiksi.

Yhteisöveron alennus on peruttava

Kaikkonen vaatii hallitusta luopumaan myös yhteisöveron kaavamaisesta alennuksesta.

– Suomen julkinen talous ei tarvitse nyt uusia miljardiluokan veronkevennyksiä velkarahalla. Hallitus jättää seuraavalle vaalikaudelle valtavan sopeutustarpeen, joka voi nousta jopa 11 miljardiin euroon. Ei ole vastuullista kasvattaa tätä laskua vielä omilla päätöksillä, Kaikkonen sanoo.

– Yritysten toimintaedellytyksistä on pidettävä huolta, mutta kaikkeen ei ole varaa. Kaavamaisen alennuksen sijasta tarvitaan mieluumminen rakenteellista uudistusta yritysverotukseen, mikä kannustaisi yrityksiä kasvuun ja investointeihin.

Maatalous tarvitsee kriisiohjelman

Kolmantena asiana Keskusta vaatii hallitukselta toimia maatalouden kustannuskriisiin. Akuuttiin sikaruttotilanteeseen on löydettävä ratkaisut ja tukea on kohdennettava alueelle, mutta samalla on tunnistettava maatalouden pidempään jatkunut kannattavuuskriisi.

– Maatalous on joutunut maksamaan kovaa hintaa geopoliittisista kriiseistä. Polttoaineiden ja lannoitteiden kustannukset ovat nousseet rajusti, vaikka maatalouden kannattavuus on ollut jo pitkään heikko. Tätä kehitystä ei voi enää katsoa sivusta, Kaikkonen sanoo.

Keskusta esittää määräaikaista maatalouden kustannuskriisin tukiohjelmaa. Siihen sisällytettäisiin esimerkiksi maatalouden määräaikainen kiinteistöverovapaus, lannoitteiden kustannustuki ja energiaveron palautuksen korottaminen.

– Suomalainen ruoka ja suomalainen maatalous ovat osa huoltovarmuuttamme. Ei ole järkevää säästää itseämme tilanteeseen, jossa oma ruoantuotantomme heikkenee pysyvästi. Nyt tarvitaan määräaikainen kriisiohjelma, jolla tilat autetaan pahimman yli, päättää Kaikkonen.