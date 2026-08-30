Jasmin Läspä on tankotanssin uusi Suomen mestari
30.8.2026 19:25:37 EEST | Heavy Events Oy | Tiedote
Tankotanssin Suomen mestaruudet ratkottiin viikonloppuna 28.–30. elokuuta Vantaan Energia Areenalla osana Vantaan Voimaviikkoa. Viikonlopun kovatasoisissa kilpailuissa nähtiin 53 kilpailijaa 13 eri sarjassa. Kilpailujen perusteella valittiin myös tankotanssin maajoukkue. Maajoukkueesta valitaan myöhemmin edustajat marraskuussa Vantaalla järjestettäviin maailmanmestaruuskilpailuihin.
Jasmin Läspä on tankotanssin uusi Suomen mestari
Tankotanssin Suomen mestaruudet ratkottiin viikonloppuna 28.–30. elokuuta Vantaan Energia Areenalla osana Vantaan Voimaviikkoa. Viikonlopun kovatasoisissa kilpailuissa nähtiin 53 kilpailijaa 13 eri sarjassa. Kilpailujen perusteella valittiin myös tankotanssin maajoukkue. Maajoukkueesta valitaan myöhemmin edustajat marraskuussa Vantaalla järjestettäviin maailmanmestaruuskilpailuihin.
Kovatasoisessa tankotanssin SM-finaalissa nähtiin henkeä salpaavia suorituksia
Jasmin Läspä uusi viimevuotisen Suomen mestaruutensa tiukan finaalin jälkeen. Kesäkuussa Suomen ennätyksen rikkonut helsinkiläinen Läspä piti mitalista kiinni kynsin ja hampain ja onnistui lunastamaan viikonlopun aikana kaksi Suomen mestaruutta voittaessaan ikäluokkansa yksilö- ja parisarjat. Läspän parisarjan kilpakumppani Tarja Knuuttila kilpaili niin ikään yksilösarjassa, jossa hän sijoittui toiseksi pistein 153,033.
Naisten pääsarjassa (Senior Women) käytiin tiukka kamppailu, kun kolmen kärki mahtui alle viiden pisteen päähän toisistaan. Ensimmäistä vuotta aikuisten sarjassa kilpaillut turkulainen Iida Sulonen (Aerial Unlimited ry) nousi ansaitusti aikuisten sarjan mitalistiksi ja saavutti ensimmäisen arvokisamitalinsa pistein 150,133. Vasta 17-vuotias helsinkiläinen Mandi Koskelakilpaili viimeistä vuotta 15–17-vuotiaiden Junior B -sarjassa. Hänen pisteensä olisivat riittäneet myös aikuisten sarjan kärkisijoille, ja hän lunasti oman ikäluokkansa mestaruuden pistein 156,967.
Tankotanssi on miesten keskuudessa nouseva kilpalaji, ja tämän vuoden SM-kilpailuissa nähtiin ennätysmäärä osallistujia. Kuopiolainen Aatos Damsten nousi tänä vuonna juniorisarjasta aikuisten sarjaan ja menestyi heti saavuttaen kultamitalin pistein 107,300. Piste-erot miesten mitalikolmikon keskuudessa olivat pieniä, ja mestaruus ratkaistiin alle neljän pisteen erolla. Viime vuoden kultamitalisti, helsinkiläinen Henri Toivola, jäi hopealle 1,267 pisteen erolla.
10–14-vuotiaiden urheilijoiden Junior A -sarjassa vesilahtelainen Vuokko Kuikka erottui kilpakumppaneistaan kirkkaasti ja jätti toiseksi sijoittuneen yli kahdeksan pisteen päähän. Viime vuoden SM-kilpailuissa Junior A -sarjassa debytoinut Kuikka kasvatti mitalisaldoaan jo toisella Suomen mestaruudella. Sittemmin hän on ehtinyt voittaa Euroopan mestaruuden ja tulla nimetyksi Vuoden reiluksi urheilijaksi.
Tankotanssissa kilpaillaan tyypillisesti eri ikäluokkien sarjoissa, ja tänä vuonna nähtiin voimaa ja taitoa vaativia suorituksia niin yksilö-, pari- kuin ryhmäsarjoissa. Suomen Tankotanssiliiton kilpailuissa nähtiin ensimmäistä kertaa kolmen urheilijan Trio-sarja, jossa Kerttu Lehto, Reea Hangasluoma ja Iira Piispa kilpailivat kolmikkona.
Suomen mestarit 2026 sarjoittain
• Senior Women – Jasmin Läspä, Team EPIC Helsinki, 154,900• Senior Men - Aatos Damsten, 107,300• Junior B Women - Mandi Koskela, Team EPIC Helsinki, 156,967• Junior A Women - Vuokko Kuikka, 140,000• Varsity - Ella Konsti, 82,367• Masters 40+ Women - Nina Savela, Team Tyrvään Takro, 118,833• Masters 50+ Women - Meri-Tuuli Roihankorpi-Sirviö, Team EPIC Helsinki, 116,500• Parapole (Vision Impairment) - Sini Sjöblom, Team EPIC Helsinki, 119,200• Senior Doubles - Tarja Knuuttila & Jasmin Läspä, Team EPIC Helsinki, 134,367• Junior Mixed Doubles - Hilda Luoma & Jasmin Saari, Team Pole & Movement, 114,433• Junior B Doubles - Anna-Lovisa Hannula & Mea Vene, 110,267• Junior A Doubles - Malla Mokko & Sade Raisio, Team Mind Body Yoga, 109,166• Senior Trio - Kerttu Lehto, Reea Hangasluoma & Iira Piispa, 120,333
SM-kilpailuista kohti MM-kotikisoja
Vuoden 2026 SM-kilpailuilla on suomalaiselle tankotanssille erityinen merkitys, sillä kilpailujen perusteella valittiin tankotanssin maajoukkue. Maajoukkueeseen valikoituivat SM-kilpailuissa mitalisijoille sijoittuneet urheilijat jokaisesta sarjasta Varsity-sarjaa lukuun ottamatta. Lisäksi maajoukkueeseen valittiin enintään kolme varasijalle sijoittunutta urheilijaa sarjaa kohden, mikäli he ylittivät kansainvälisen lajiliiton määrittelemän pisterajan. Maajoukkueesta valitaan erikseen edustusjoukkue marraskuussa Vantaan Energia Areenalla järjestettäviin tankotanssin MM-kilpailuihin.
SM-kilpailujen tulokset toimivat pohjana Suomen MM-kilpailujen edustusjoukkueen valinnalle. Seuraavan kerran suomalaiset tankotanssin huippu-urheilijat nähdään kansainvälisessä kilpailussa 26.-29.11.2026 Vantaan Energia Areenalla, kun Suomi isännöi Pole Sportin maailmanmestaruuskilpailuja.
Tankotanssissa kilpailijat arvioidaan lajin kansainvälisten sääntöjen mukaisesti. Suorituksissa yhdistyvät muun muassa voima, liikkuvuus, akrobatia, kehonhallinta, tekniikka ja esiintyminen.
Suomen Tankotanssiliitto ry on tankotanssin valtakunnallinen lajiliitto, jonka tehtävänä on edistää ja kehittää tankotanssia Suomessa sekä mahdollistaa lajin harrastaminen, kilpaileminen ja kehittyminen eri tasoilla. Lisätietoa tankotanssista, kilpailutoiminnasta ja tulevista tapahtumista löydät lajiliiton verkkosivuilta tankotanssi.fi.
Muu aineisto medialle:
Linkki tuloksiin: https://www.tankotanssi.fi/arkistot/tankotanssin-1-kisapaivan-tulokset/, https://www.tankotanssi.fi/arkistot/tankotanssin-sm-kilpailuiden-2-kisapaivan-tulokset/
Linkki Yle Areenan kilpailulähetykseen: https://areena.yle.fi/1-78480888, https://areena.yle.fi/1-78481670, https://areena.yle.fi/1-78482163
Yhteyshenkilöt
Heidi TiusanenSuomen TankotanssiliittoPuh:044-0151009lajivastava@tankotanssi.fiwww.tankotanssi.fi
Kuvat
Heavy Events Oy - elintarvikkeiden, juomien ja dopingvapaan urheilun moniottelija.
Tiedotamme snacks- ja juomagenren tuotteista sekä dopingvalvonnan alaisista voimailulajeista ja tarvittaessa paljosta muustakin.
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