Galleriaviikko

Galleriaviikkolla taide-elämyksiä ja tapahtumia

31.8.2026 08:43:00 EEST | Galleriaviikko | Tiedote

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Toisen kerran järjestettävä valtakunnallinen Galleriaviikko 21.–27.9.2026 kutsuu kokemaan  taidetta 23 paikkakunnalla. Tapahtumaan osallistuvat 72 taidegalleriaa esittelevät yleisölle runsaan tarjonnan näyttelyitä ja ohjelmaa.

Galleriaviikolla voi tutustua taiteeseen galleriakierroksilla ja virkistyä lukusissa tapahtumissa.
Galleriaviikolla voi tutustua taiteeseen galleriakierroksilla ja virkistyä lukusissa tapahtumissa. Tuure Leppänen

Museokortin myötä suomalaiset ovat löytäneet taidemuseoihin ja kuvataiteen pariin. Galleriaviikon tavoitteena on tehdä taiteeseen tutustumisesta helppoa yhä useammalle  –  myös sellaiselle yleisölle, jolle galleriat eivät ole entuudestaan tuttuja.

“Toivomme, että tieto gallerioiden ilmaisesta sisäänpääsystä ja runsaasta, tuoreesta kuvataiteen tarjonnasta saavuttaisi suuren yleisön", sanoo MUU ry:n toiminnanjohtaja Timo Soppela. 

Galleriaviikko muistuttaa, että taiteen kokeminen ei vaadi erityistä tietämystä tai pitkää valmistautumista. Galleriaan voi tulla uteliaana katsomaan, kokemaan ja löytämään jotain uutta yksin, yhdessä ystävien kanssa tai koko perheen voimin.

Galleriat kutsuvat yleisöä tutustumaan ajankohtaisiin näyttelyihin, kohtaamaan taiteilijoita ja osallistumaan erilaisiin tapahtumiin. Tässä muutamia nostoja Galleriaviikon tarjonnasta: Anna Kortelainen kertoo Kuraattorin ajatuksia Järvenpään Taidetalossa sunnuntaina 27.9. 2026 klo 17–18, ja Kemissä Meän Periferiassa voi osallistua Iines Jakolevin pitämään Kananmunakeramiikan kokeelliseen biomuotoilutyöpajaan tiistaina 22.9.2026 klo 17–20. Lahdessa Galleria Uusi Kipinä järjestää viittomakielisen opastuksen lauantaina 26.9.2026 klo 13.00. 

Galleriaviikon koko ohjelma löytyy osoitteesta galleriaviikko.fi.

Galleriaviikon somekanavat ovat helppo tapa löytää itseä kiinnostavia tapahtumia

Galleriaviikko löytyy Facebookista ja Instagramista käyttäjätunnuksella @galleryweekfinland.  Syyskuun ajan kanavissa nostetaan esiin Galleriaviikon 21.–27.9. näyttelyitä ja tapahtumia eri puolilta Suomea. 

Galleriaviikkoa koordinoivat valtakunnalliset kuvataidejärjestöt Muu ry, Suomen Kuvanveistäjäliitto ry, Suomen Taidegraafikot ry, Taidemaalariliitto ry ja Valokuvataiteilijoiden liitto ry. Galleriaviikko on saanut avustusta Taide- ja kulttuurivirastolta (Kuvi).

Avainsanat

galleriaviikkogallery week finlandkuvataidetaidenykytaide

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Galleriaviikolla voi tutustua taiteeseen galleriakierroksilla ja virkistyä lukusissa tapahtumissa.
Galleriaviikolla voi tutustua taiteeseen galleriakierroksilla ja virkistyä lukusissa tapahtumissa.
Tuure Leppänen
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Galleria Aski Galleriaviikolla 2025
Galleria Aski Galleriaviikolla 2025
Johanna Naukkarinen
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Laterna Magica Galleriaviikolla 2025
Laterna Magica Galleriaviikolla 2025
Tuure Leppänen
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Linkit

Galleriaviikko

Galleriaviikko järjestetään ympäri Suomea toista kertaa kertaa 21.–27.9.2026.

Tänä vuonna Galleriaviikkoon osallistuu yli 70 galleriaa 23 paikkakunnalta. Tapahtuma levittäytyy Kemistä Helsinkiin ja Vaasasta Joensuuhun. Ohjelma sisältää taidenäyttelyitä sekä runsaan valikoiman tapahtumia: avajaisia, työpajoja, performansseja, konsertteja, taiteilijatapaamisia ja opastettuja kierroksia.

Galleriaviikon tavoitteena on levittää sanaa eri puolilla Suomea toimivista gallerioista ja rohkaista uusia yleisöjä taidegallerioihin. Galleriaviikko tiivistää myös taidegallerioiden keskinäistä yhteistyötä. Muun vuoden aikana toimijat kootaan yhteen niille räätälöityihin koulutuksiin ja työpajoihin.

Tapahtumaa koordinoivat valtakunnalliset kuvataidejärjestöt Muu ry, Suomen Kuvanveistäjäliitto ry, Suomen Taidegraafikot ry, Taidemaalariliitto ry ja Valokuvataiteilijoiden liitto ry. Galleriaviikko on saanut avustusta Taide- ja kulttuurivirastolta (Kuvi).

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