Galleriaviikkolla taide-elämyksiä ja tapahtumia
31.8.2026 08:43:00 EEST | Galleriaviikko | Tiedote
Toisen kerran järjestettävä valtakunnallinen Galleriaviikko 21.–27.9.2026 kutsuu kokemaan taidetta 23 paikkakunnalla. Tapahtumaan osallistuvat 72 taidegalleriaa esittelevät yleisölle runsaan tarjonnan näyttelyitä ja ohjelmaa.
Museokortin myötä suomalaiset ovat löytäneet taidemuseoihin ja kuvataiteen pariin. Galleriaviikon tavoitteena on tehdä taiteeseen tutustumisesta helppoa yhä useammalle – myös sellaiselle yleisölle, jolle galleriat eivät ole entuudestaan tuttuja.
“Toivomme, että tieto gallerioiden ilmaisesta sisäänpääsystä ja runsaasta, tuoreesta kuvataiteen tarjonnasta saavuttaisi suuren yleisön", sanoo MUU ry:n toiminnanjohtaja Timo Soppela.
Galleriaviikko muistuttaa, että taiteen kokeminen ei vaadi erityistä tietämystä tai pitkää valmistautumista. Galleriaan voi tulla uteliaana katsomaan, kokemaan ja löytämään jotain uutta yksin, yhdessä ystävien kanssa tai koko perheen voimin.
Galleriat kutsuvat yleisöä tutustumaan ajankohtaisiin näyttelyihin, kohtaamaan taiteilijoita ja osallistumaan erilaisiin tapahtumiin. Tässä muutamia nostoja Galleriaviikon tarjonnasta: Anna Kortelainen kertoo Kuraattorin ajatuksia Järvenpään Taidetalossa sunnuntaina 27.9. 2026 klo 17–18, ja Kemissä Meän Periferiassa voi osallistua Iines Jakolevin pitämään Kananmunakeramiikan kokeelliseen biomuotoilutyöpajaan tiistaina 22.9.2026 klo 17–20. Lahdessa Galleria Uusi Kipinä järjestää viittomakielisen opastuksen lauantaina 26.9.2026 klo 13.00.
Galleriaviikon koko ohjelma löytyy osoitteesta galleriaviikko.fi.
Galleriaviikon somekanavat ovat helppo tapa löytää itseä kiinnostavia tapahtumia
Galleriaviikko löytyy Facebookista ja Instagramista käyttäjätunnuksella @galleryweekfinland. Syyskuun ajan kanavissa nostetaan esiin Galleriaviikon 21.–27.9. näyttelyitä ja tapahtumia eri puolilta Suomea.
Galleriaviikkoa koordinoivat valtakunnalliset kuvataidejärjestöt Muu ry, Suomen Kuvanveistäjäliitto ry, Suomen Taidegraafikot ry, Taidemaalariliitto ry ja Valokuvataiteilijoiden liitto ry. Galleriaviikko on saanut avustusta Taide- ja kulttuurivirastolta (Kuvi).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Karoliina KähöProjektipäällikköGalleriaviikkoPuh:04578300969karoliina.kaho@galleriaviikko.fi
Kuvat
Linkit
Galleriaviikko
Galleriaviikko järjestetään ympäri Suomea toista kertaa kertaa 21.–27.9.2026.
Tänä vuonna Galleriaviikkoon osallistuu yli 70 galleriaa 23 paikkakunnalta. Tapahtuma levittäytyy Kemistä Helsinkiin ja Vaasasta Joensuuhun. Ohjelma sisältää taidenäyttelyitä sekä runsaan valikoiman tapahtumia: avajaisia, työpajoja, performansseja, konsertteja, taiteilijatapaamisia ja opastettuja kierroksia.
Galleriaviikon tavoitteena on levittää sanaa eri puolilla Suomea toimivista gallerioista ja rohkaista uusia yleisöjä taidegallerioihin. Galleriaviikko tiivistää myös taidegallerioiden keskinäistä yhteistyötä. Muun vuoden aikana toimijat kootaan yhteen niille räätälöityihin koulutuksiin ja työpajoihin.
Tapahtumaa koordinoivat valtakunnalliset kuvataidejärjestöt Muu ry, Suomen Kuvanveistäjäliitto ry, Suomen Taidegraafikot ry, Taidemaalariliitto ry ja Valokuvataiteilijoiden liitto ry. Galleriaviikko on saanut avustusta Taide- ja kulttuurivirastolta (Kuvi).
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Uusi Galleriat Suomessa -esite kokoaa yhteen Galleriaviikon yli 70 taidegalleriaa 23 paikkakunnalta. Esite tarjoaa katsauksen suomalaisen galleriakentän laajuuteen ja monipuolisuuteen, sen tavoitteena on lisätä gallerioiden näkyvyyttä, tavoittaa uusia kävijöitä ja tuoda esiin gallerioiden merkitys kuvataiteen esittäjinä sekä paikallisen kulttuurielämän ylläpitäjinä.
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Galleriaviikko toivottaa myös ensikertalaiset lämpimästi tervetulleiksi gallerioihin. Viikon aikana koettavissa on paitsi monipuolisesti taidenäyttelyitä, myös avajaisia, työpajoja, performansseja ja taiteilijoiden vetämä yhteislenkki.
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