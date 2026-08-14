Galleriaviikkolla taide-elämyksiä ja tapahtumia

Museokortin myötä suomalaiset ovat löytäneet taidemuseoihin ja kuvataiteen pariin. Galleriaviikon tavoitteena on tehdä taiteeseen tutustumisesta helppoa yhä useammalle – myös sellaiselle yleisölle, jolle galleriat eivät ole entuudestaan tuttuja.

“Toivomme, että tieto gallerioiden ilmaisesta sisäänpääsystä ja runsaasta, tuoreesta kuvataiteen tarjonnasta saavuttaisi suuren yleisön", sanoo MUU ry:n toiminnanjohtaja Timo Soppela.

Galleriaviikko muistuttaa, että taiteen kokeminen ei vaadi erityistä tietämystä tai pitkää valmistautumista. Galleriaan voi tulla uteliaana katsomaan, kokemaan ja löytämään jotain uutta yksin, yhdessä ystävien kanssa tai koko perheen voimin.

Galleriat kutsuvat yleisöä tutustumaan ajankohtaisiin näyttelyihin, kohtaamaan taiteilijoita ja osallistumaan erilaisiin tapahtumiin. Tässä muutamia nostoja Galleriaviikon tarjonnasta: Anna Kortelainen kertoo Kuraattorin ajatuksia Järvenpään Taidetalossa sunnuntaina 27.9. 2026 klo 17–18, ja Kemissä Meän Periferiassa voi osallistua Iines Jakolevin pitämään Kananmunakeramiikan kokeelliseen biomuotoilutyöpajaan tiistaina 22.9.2026 klo 17–20. Lahdessa Galleria Uusi Kipinä järjestää viittomakielisen opastuksen lauantaina 26.9.2026 klo 13.00.

Galleriaviikon koko ohjelma löytyy osoitteesta galleriaviikko.fi.

Galleriaviikon somekanavat ovat helppo tapa löytää itseä kiinnostavia tapahtumia





Galleriaviikko löytyy Facebookista ja Instagramista käyttäjätunnuksella @galleryweekfinland. Syyskuun ajan kanavissa nostetaan esiin Galleriaviikon 21.–27.9. näyttelyitä ja tapahtumia eri puolilta Suomea.

Galleriaviikkoa koordinoivat valtakunnalliset kuvataidejärjestöt Muu ry, Suomen Kuvanveistäjäliitto ry, Suomen Taidegraafikot ry, Taidemaalariliitto ry ja Valokuvataiteilijoiden liitto ry. Galleriaviikko on saanut avustusta Taide- ja kulttuurivirastolta (Kuvi).