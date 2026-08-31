Maailman ensimmäinen luontoaltistusta hyödyntävä sisäleikkipaikka avautuu Helsingin Stockmannille
31.8.2026 08:38:59 EEST | Sandis Collective Oy | Tiedote
Suomalainen Sandis Family avaa toisen toimipisteensä Helsingin Stockmannin 6. kerrokseen 19. syyskuuta. 260-neliöinen leikkipaikka on maailman ensimmäinen kaupallinen lasten sisäleikkiympäristö, jossa hyödynnetään luontoaltistusta tarjoavaa, tutkittua leikkihiekkaa. Uute Scientificin Re-Connecting Nature™ -mikrobiuutetta on tutkittu suomalaisilla päiväkotilapsilla hiekkalaatikkoleikissä. Uuden toimipisteen avaaminen käynnistää samalla Sandiksen seuraavan kasvuvaiheen kohti kansainvälisiä markkinoita.
Uudenlainen lasten ympäristö keskelle Helsinkiä
Sandis Family avasi ensimmäisen toimipisteensä Espoon Kauppakeskus Lippulaivaan tammikuussa 2026. Stockmannille avautuva toinen toimipiste tuo konseptin Helsingin ydinkeskustaan.
Sandiksen lähtökohtana on ajatus siitä, ettei moderni lapsiperhe aina tarvitse lisää ohjelmaa, ärsykkeitä ja suorittamista. Konsepti rakentuu vapaan leikin, luonnollisten materiaalien, mielikuvituksen ja sensorisesti rauhoittavan ympäristön ympärille. Hiekka ja vapaan leikin mahdollisuudet kutsuvat lasta tutkimaan ja rakentamaan leikkiä oman mielikuvituksen voimalla.
“Haluamme tuoda tasapainon ja kiireettömyyden takaisin modernin lapsiperheen arkeen. Emme usko, että lasten ympäristöihin tarvitaan tulevaisuudessa lisää ääntä, ruutuja tai valmiiksi ohjattua tekemistä. Haluamme tehdä tilaa lapsen omalle leikille, mielikuvitukselle ja uteliaisuudelle – ja samalla antaa koko perheelle mahdollisuuden hetkeksi hidastaa arjen keskellä”, sanoo Sandiksen toimitusjohtaja ja perustajaosakas Maiju Hasko-Halonen.
”On ilo päästä yhdessä Sandiksen kanssa tarjoamaan uniikkeja elämyksiä pienimmille asiakkaillemme ja tuomaan hieman arjen helpotusta heidän vanhemmilleen. Uskon, että tämä uusi avaus vahvistaa tavaratalomme asemaa ihan kaikenikäisten kaupunkilaisten olohuoneena ja houkuttelee viihtymään kanssamme entistä paremmin. Asiakkaamme ovat myös toivoneet meiltä Stockmannilta lastenhoitopalvelua, jota aikoinaan Helsingin-tavaratalossamme tarjosimme. Nyt pääsemme yhdessä Sandiksen kanssa toteuttamaan tämän toiveen”, iloitsee Helsingin Stockmann-tavaratalon johtaja Mariela Nortama.
Luontoaltistus osaksi tavallista sisäleikkiä
Stockmannin toimipisteessä luonto tulee konkreettiseksi osaksi leikkiä uuden leikkihiekan kautta. Sandiksen leikkiympäristössä käytetään sisäleikkikäyttöön optimoitua Kekkilän Biomihiekkaa®, joka sisältää Uute Scientificin Re-Connecting Nature™ -mikrobiuutetta.
Ratkaisun tarkoituksena on tuoda luonnon mikrobien monimuotoisuuteen perustuvaa luontoaltistusta osaksi lasten tavallista leikkiä myös urbaanissa sisäympäristössä. Re-Connecting Nature™ -mikrobiuutteen raaka-aineet ovat kotimaisia ja kasvipohjaisia.
“Kehitimme Biomihiekan® tuomaan luontokosketusta osaksi lasten arkea erityisesti ympäristöissä, joissa lapset viettävät paljon aikaa, mutta joissa luonnonmateriaalit eivät ole aina saavutettavissa. Sandiksen konseptissa meitä innostaa erityisesti se, että luontokosketus nähdään osana kokonaisvaltaista leikkikokemusta ja lasten omaa vapaata leikkiä. Tämä on hieno esimerkki siitä, miten luonnon elementtejä voidaan tuoda lasten ympäristöihin uudenlaisilla tavoilla myös sisätiloissa. - Nina Kinnunen, Vice President, Landscaping & Recycling, Kekkilä
Innovaation taustalla suomalainen tutkimus
Yliopistoryhmien kokeissa tutkittiin vastaavan biodiversiteettimateriaalin käyttöä suomalaisten päiväkotien ulkohiekkalaatikoissa. Lumekontrolloidussa kaksoissokkoutetussa tutkimuksessa lapset leikkivät kahden viikon ajan hiekkalaatikoissa, joihin oli lisätty mikrobiologisesti monimuotoista materiaalia. Tutkimuksessa lasten mikrobisto muuttui monimuotoisemmaksi ja heidän immuunisäätelynsä parani.
Sandis on maailman ensimmäinen kaupallinen lasten sisäleikkiympäristö, jossa Uute Scientificin kehittämää Re-Connecting Nature™ -mikrobiuutetta hyödynnetään tällä tavalla. Lasten immuunijärjestelmä ja mikrobiomi kehittyvät ja kypsyvät varhaislapsuudessa, joten leikkihiekka on luonnollinen ja helppo tapa tutustua luonnon monimuotoiseen mikrobistoon tässä tärkeässä iässä.
"Olemme iloisia, että tutkimuksestamme on syntynyt käytännön ratkaisu, joka mahdollistaa luonnon monimuotoisuuden hyödyt myös niille lapsille, joiden arjessa luontokosketus on vähäistä.” – Olli Laitinen, tieteellinen johtaja ja perustajaosakas, Uute Scientific Oy
Sandis ei rakenna konseptiaan yksittäisen terveysväitteen ympärille. Tutkimustieto on osa laajempaa ajatusta siitä, miten lasten ympäristöihin voidaan tuoda luonnon elementtejä, monimuotoisuutta ja luontoaltistusta osaksi tavallista arkea ja vapaata leikkiä.
Uutta kategoriaa rakentamassa
Sandiksen tavoitteena ei ole rakentaa perinteistä sisäleikkipaikkaketjua. Yhtiö haluaa luoda uuden sukupolven lasten ja perheiden ympäristöjä, joissa lapsen kehitys, vapaa leikki, luonto, harkittu muotoilu ja rauhallisempi kokemus muodostavat yhden kokonaisuuden.
“Emme lähteneet rakentamaan vain uutta sisäleikkipaikkaa. Haluamme haastaa ajatuksen siitä, millaisia kaupungissa kasvavien lasten ympäristöjen pitäisi olla. Maailman ensimmäisen tällaisen ympäristön avaaminen Stockmannille konkretisoi hyvin sitä, mitä A New Era of Play meille tarkoittaa”, Hasko-Halonen sanoo.
Stockmannilta seuraavaksi maailmalle
Stockmannin avaus on Sandiksen toinen toimipiste alle vuoden sisällä. Sandis on onnistunut herättämään kiinnostusta myös Suomen ulkopuolella ja yhtiön tavoitteena on ottaa ensimmäinen askel kansainvälistymisessä vuoden 2027 aikana. Samalla Sandis avaa keskustelut kansainvälisen kasvun rahoittamisesta kiinnostuneiden sijoittajien ja strategisten kumppaneiden kanssa.
“Tavoitteemme on rakentaa Suomesta käsin kansainvälinen perhebrändi, joka voi tulevaisuudessa toimia maailman suurkaupungeissa. Suomessa yhdistyvät vahva osaaminen lasten oppimisessa ja kehityksessä, kansainvälisesti tunnettu muotoiluperinne ja läheinen suhde luontoon. Haluamme rakentaa näistä jotain uutta ja kansainvälisesti kiinnostavaa”, Hasko-Halonen sanoo.
Yhteyshenkilöt
Maiju Hasko-Halonen
toimitusjohtaja ja perustajaosakas, Sandis Collective Oy
puhelin: +358 447380551 sähköposti: hello@sandisfamily.com
Pressitilaisuus medialle ke 16.9. klo 10. Ilmoittautuminen etukäteen hello@sandisfamily.com.
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Tietoa Sandiksesta
Sandis on suomalainen uuden sukupolven perhebrändi, joka rakentaa lasten leikkiympäristöjä vapaan leikin, luonnon, mielikuvituksen, luonnollisten materiaalien ja rauhallisemman kokemuksen ympärille. Sandiksen perustajaosakkaat Maiju Hasko-Halonen, Matilda Sankamo ja Isabella Vanhanen lähtivät rakentamaan Sandista omien pienten lastensa kautta tunnistamastaan tarpeesta.
Sandis avasi ensimmäisen toimipisteensä Espoon Kauppakeskus Lippulaivaan tammikuussa 2026. Helsingin Stockmannin 260 m²:n toimipiste avautuu 6. kerrokseen 19.9.2026.
Sandiksen yhteistyökumppaneita ovat mm. Stokke, Plasto ja Green Planet Astronauts.
A New Era of Play – Leikin uusi aika.
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