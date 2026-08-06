Kiertotalous muuttaa erikoiskauppaa – ovatko kauppa ja kuluttajat valmiita samaan aikaan?
31.8.2026 09:06:52 EEST | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Tiedote
Kestävä liiketoiminta 2036 -skenaariot hahmottavat neljä vaihtoehtoista tulevaisuutta kiertotalouden ja vastuullisuuden kehityksestä erikoiskaupassa. Ratkaisevaa on, muuttuvatko kaupan tarjonta ja kuluttajien kysyntä samaan tahtiin.
Jatkaako erikoiskauppa kertamyynnin logiikalla vai rakentuvatko sen rinnalle uudet ansaintamallit, joissa tuotteita huolletaan, vuokrataan ja myydään uudelleen?
Erikoiskaupan liitto Etu on julkaissut Kestävä liiketoiminta 2036 -skenaariot. Skenaariot rakentuvat kahden kriittisen epävarmuuden varaan: kuinka laajasti erikoiskauppa ottaa käyttöön palvelupohjaisia liiketoimintamalleja ja kuinka laajasti kuluttajien käyttäytyminen siirtyy omistamisesta kohti käyttöoikeutta ja muita kiertotalouden ratkaisuja.
”Kiertotalous etenee eri tahtiin eri tuoteryhmissä ja kuluttajaryhmissä. Yrityksen kannalta ratkaisevaa on, kohtaavatko asiakkaiden valmius ja kaupan tarjoamat palvelut oikeaan aikaan. Skenaarioiden avulla haluamme auttaa yrityksiä varautumaan useampaan kuin yhteen mahdolliseen tulevaisuuteen sekä tarjota päättäjille näkymää siihen, millaiset ratkaisut tukevat kestävän ja kilpailukykyisen kaupan kehittymistä”, sanoo Erikoiskaupan liitto Edun ennakoinnista vastaava johtaja Taija Lintumäki.
Neljä mahdollista tulevaisuutta
Skenaariotyö esittelee neljä erilaista tulevaisuutta.
Toimivassa kierrossa sekä kauppa että kuluttajat ovat omaksuneet kiertotalouden toimintamallit. Korjaaminen, vuokraaminen ja jälleenmyynti ovat osa tavallista kaupankäyntiä. Hukatussa kiertotalouskapasiteetissa kauppa on investoinut uusiin palveluihin, mutta asiakkaiden käyttäytyminen ei muutu odotetusti. Lunastamattomassa kysynnässä tilanne on päinvastainen: kuluttaja haluaisi vuokrata, korjata tai ostaa käytettynä, mutta kauppa ei pysty vastaamaan kysyntään. Odottavassa markkinassa kertamyynti säilyttää asemansa ja muutos etenee niin hitaasti, että se on helppo jättää huomaamatta.
Kiertotalous etenee jo – mutta epätasaisesti
Kiertotalousmallit ovat jo löytämässä markkinansa esimerkiksi elektroniikassa, second hand -kaupassa ja vuokrauksessa, mutta kehitys on epätasaista. Samalla EU-sääntely, kuten digitaaliset tuotepassit, tuottajavastuu ja korjausoikeus, muuttaa kaupan toimintaympäristöä.
”Kiertotalous muuttaa kilpailua erikoiskaupassa. Menestyjiä voivat olla ne yritykset, jotka tunnistavat asiakkaiden tarpeiden muutoksen ajoissa ja pystyvät rakentamaan sen ympärille kannattavaa liiketoimintaa. Kyse ei siis ole vain vastuullisuudesta, vaan myös uudistumisesta ja kilpailukyvystä”, sanoo Erikoiskaupan liitto Edun toimitusjohtaja Jenni Homer.
Tutustu Kestävä liiketoiminta 2036 -skenaarioihin:
Kestävä liiketoiminta 2036 - Erikoiskaupan liitto ETU ry
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Taija Lintumäkijohtaja, ennakointi & viestintä
erikoiskaupan trendit ja ilmiöt, liiton tulevaisuustyö
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Erikoiskaupan liitto Etu auttaa erikoiskaupan toimijoita menestymään niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Vuonna 1920 perustettu Erikoiskaupan liitto edustaa 13 kaupan ja terveyden toimialaa. Liiton jäsenyhdistyksiin kuuluu yli 900 yritystä, jotka työllistävät yli 40 000 työntekijää. www.etu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Erikoiskaupan liitto Etu ry
Erikoiskaupan kasvu jatkuu – kuluttajien luottamus yhä koetuksella6.8.2026 07:09:00 EEST | Tiedote
Erikoiskaupan yritysten liikevaihto kasvoi toukokuussa 2,6 prosenttia vuodentakaisesta. Toukokuun kasvuluvut olivat selkeästi paremmat kuin sitä edeltävät kuukaudet. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan 1,34 prosenttia tänä vuonna edelliseen vuoteen verrattuna.
Ostovoima, kasvu ja tasapuoliset toimintaedellytykset – Erikoiskaupan liitto julkaisi tavoitteensa seuraavalle vaalikaudelle10.6.2026 07:49:00 EEST | Tiedote
Suomen talouteen tarvitaan uutta vauhtia. Erikoiskaupan liitto peräänkuuluttaa ensi vaalikaudella toimia, jotka vahvistavat työllisyyttä, ostovoimaa ja kuluttajien luottamusta.
Erikoiskaupan liikevaihto kasvaa selkeästi heikompien vuosien jälkeen8.6.2026 09:05:36 EEST | Tiedote
Erikoiskaupan pitkään jatkunut laskusuhdanne on taittunut. Alan liikevaihto kasvoi maaliskuussa 2026 selkeät 2,9 prosenttia edellisvuodesta. Koko vuodelle 2026 ennustetaan noin kahden prosentin kasvua.
Tutkimus: Yli kolmannes suomalaisista muuttaa palveluostojaan kotitalousvähennyksen tason mukaan8.6.2026 08:03:00 EEST | Tiedote
Tuore kotitalousvähennystutkimus osoittaa, että kotitalousvähennys ohjaa merkittävästi suomalaisten palveluostoja ja sen heikennys näkyy käyttäytymisessä. Vuoden 2025 alussa voimaan tullut leikkaus on saanut lähes 40 prosenttia vähennykseen oikeuttavia palveluja ostaneista vähentämään ostojaan. Erikoiskaupan liitto esittää kotitalousvähennyksen vahvistamista ja yksinkertaistamista.
Suomalaisten kaupunkikeskustojen elinvoima heikkeni – suuret kaupungit pitävät pintansa, pienet kärsivät28.5.2026 15:35:53 EEST | Tiedote
Kaupunkikeskustojen elinvoimaluku laski Suomessa kolmen vuoden tarkastelujaksolla keskimäärin 3,75 prosenttia, ja tyhjien liiketilojen osuus nousi 11 prosenttiin. Kehitys on eriytyneempää kuin ennen: suuret kaupungit vahvistuvat, pienet hiipuvat.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme