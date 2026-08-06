Kiertotalous muuttaa erikoiskauppaa – ovatko kauppa ja kuluttajat valmiita samaan aikaan?

Jatkaako erikoiskauppa kertamyynnin logiikalla vai rakentuvatko sen rinnalle uudet ansaintamallit, joissa tuotteita huolletaan, vuokrataan ja myydään uudelleen?

Erikoiskaupan liitto Etu on julkaissut Kestävä liiketoiminta 2036 -skenaariot. Skenaariot rakentuvat kahden kriittisen epävarmuuden varaan: kuinka laajasti erikoiskauppa ottaa käyttöön palvelupohjaisia liiketoimintamalleja ja kuinka laajasti kuluttajien käyttäytyminen siirtyy omistamisesta kohti käyttöoikeutta ja muita kiertotalouden ratkaisuja.

”Kiertotalous etenee eri tahtiin eri tuoteryhmissä ja kuluttajaryhmissä. Yrityksen kannalta ratkaisevaa on, kohtaavatko asiakkaiden valmius ja kaupan tarjoamat palvelut oikeaan aikaan. Skenaarioiden avulla haluamme auttaa yrityksiä varautumaan useampaan kuin yhteen mahdolliseen tulevaisuuteen sekä tarjota päättäjille näkymää siihen, millaiset ratkaisut tukevat kestävän ja kilpailukykyisen kaupan kehittymistä”, sanoo Erikoiskaupan liitto Edun ennakoinnista vastaava johtaja Taija Lintumäki.

Neljä mahdollista tulevaisuutta

Skenaariotyö esittelee neljä erilaista tulevaisuutta.

Toimivassa kierrossa sekä kauppa että kuluttajat ovat omaksuneet kiertotalouden toimintamallit. Korjaaminen, vuokraaminen ja jälleenmyynti ovat osa tavallista kaupankäyntiä. Hukatussa kiertotalouskapasiteetissa kauppa on investoinut uusiin palveluihin, mutta asiakkaiden käyttäytyminen ei muutu odotetusti. Lunastamattomassa kysynnässä tilanne on päinvastainen: kuluttaja haluaisi vuokrata, korjata tai ostaa käytettynä, mutta kauppa ei pysty vastaamaan kysyntään. Odottavassa markkinassa kertamyynti säilyttää asemansa ja muutos etenee niin hitaasti, että se on helppo jättää huomaamatta.

Kiertotalous etenee jo – mutta epätasaisesti

Kiertotalousmallit ovat jo löytämässä markkinansa esimerkiksi elektroniikassa, second hand -kaupassa ja vuokrauksessa, mutta kehitys on epätasaista. Samalla EU-sääntely, kuten digitaaliset tuotepassit, tuottajavastuu ja korjausoikeus, muuttaa kaupan toimintaympäristöä.

”Kiertotalous muuttaa kilpailua erikoiskaupassa. Menestyjiä voivat olla ne yritykset, jotka tunnistavat asiakkaiden tarpeiden muutoksen ajoissa ja pystyvät rakentamaan sen ympärille kannattavaa liiketoimintaa. Kyse ei siis ole vain vastuullisuudesta, vaan myös uudistumisesta ja kilpailukyvystä”, sanoo Erikoiskaupan liitto Edun toimitusjohtaja Jenni Homer.

Tutustu Kestävä liiketoiminta 2036 -skenaarioihin:

Kestävä liiketoiminta 2036 - Erikoiskaupan liitto ETU ry