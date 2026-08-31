Max Seeckin Hollywood TV-sarjan ohjaajaksi Danny Cannon ("CSI-sarjat")

“Rakastan Max Seeckin The Faithful Reader -kirjasarjaa. Jessica Niemi on uskomaton hahmo, enkä malta odottaa, että pääsen valitsemaan näyttelijän hänen rooliinsa”, Cannon sanoi. “Kirjojen monikerroksinen ja tumma, kaunis maailma innostaa minua toteuttamaan sarjan.”



Benjamin Lepetit, Mediawan Rightsin hankinnoista vastaava johtaja, sanoi: “Olemme todella iloisia saadessamme olla mukana The Faithful Reader -sovituksessa, joka on kaupallisesti erittäin potentiaalinen menestysjännäri. Projekti kuvastaa tavoitettamme tuoda vaikuttavia tarinoita kansainvälisen yleisön katsottavaksi yhdessä luotettujen kumppaneiden ja visionääristen lahjakkuuksien, kuten Danny Cannonin, kanssa.”



Jessica Niemi -televisiosarjaa on kehitetty Los Angelesissa pitkäjänteisesti seitsemän vuotta. ”Olemme tehneet hankkeen eteen valtavasti töitä yhdessä yhdysvaltalaisten tuottajien, käsikirjoittajien ja ohjaajan kanssa, ja on mahtavaa nähdä Max Seeckin Hollywood-tuotannon toteutuvan näin loistavasti”, kertoo Ahlbäck Agencyn perustaja Elina Ahlbäck, joka solmi Seeckin kirjasarjan optiosopimuksen Stampede Venturesin kanssa vuonna 2019.

”Pitkäjänteinen työ kantaa hedelmää ja olen todella iloinen kuullessani agentiltani Elina Ahlbäckilta, että Hollywood-sarja Jessica Niemestä etenee ja että tuotantoyhtiö on kiinnittänyt ohjaajaksi Danny Cannonin. Odotan innolla seuraavia askeleita!” iloitsee Max Seeck.



Ahlbäck Agencyn toimitusjohtaja Martti Berner näkee hankkeessa merkitystä sekä suomalaiselle kirjallisuudelle että elokuva- ja tv-alalle: ”Max Seeckin Uskollisen lukijan eteneminen englanninkieliseksi sarjaksi on hieno osoitus siitä, miten suomalaisten kirjailijoiden tarinat voivat löytää yleisön ja tekijöitä kansainvälisiltä markkinoilta. TV-sarjan tuotanto voi avata mahdollisuuksia myös suomalaisille ammattilaisille av-alalla.”

Max Seeck on 2020-luvun käännetyin suomalainen kirjailija ja yksi Suomen kansainvälisesti menestyneimmistä kirjailijoista. Hänen teoksiaan on julkaistu 41 kielellä ja myyty yli 1,2 miljoona kappaletta. Uskollinen lukija nousi niin New York Times- kuin Spiegel-bestsellerlistoille. Yhdysvalloissa Penguin Random House on julkaissut teoksen nimellä The Witch Hunter.



Seeckin uusin teos, Milo -sarjan päättävä Varjeltu, oli Suomessa kesä-heinäkuun 2026 myydyin kirja. Suomessa Seeckin kirjoja julkaisee Tammi.