Lukukoira Kaneli lisää opiskelijoiden hyvinvointia
8.9.2026 13:01:00 EEST | Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK | Tiedote
Vaasan ammattikorkeakoulun lukukoiratoiminta alkaa syyslukukaudella 2026 lukukoira Kanelin kanssa. Lukukoiran avulla opiskelijat voivat vähentää stressiä ja ahdistusta, parantaa keskittymiskykyä ja harjoitella vieraiden kielten puhumista. Toiminta tukee opiskelijoiden hyvinvointia ja tarjoaa sosiaalista vuorovaikutusta.
Stressi on läsnä enemmän tai vähemmän opiskelijan arjessa. Monet opiskelijat saattavat potea esiintymisjännitystä, heillä voi olla kielellisiä erityisvaikeuksia tai he kokevat vieraiden kielten opiskelun hankalana. Lukukoirat innostavat lukemaan ja niiden läsnäolo rentouttaa lukijaa sekä lieventää stressiä. Lukukoiratoimintaa on järjestetty Kennelliiton toimesta vuodesta 2017.
Vaasan ammattikorkeakoulussa lukukoiratoiminta käynnistyy lukukoira Kanelin avustuksella syyslukukaudella 2026, mutta sitä on harjoiteltu jo kevään 2026 aikana. Lukukoiratoiminta perustuu ohjaajien vapaaehtoisuuteen ja Kennelliitto vastaa koiranohjaajien koulutuksesta.
”Lukukoiran käytön on todettu alentavan sykettä ja stressihormonin erittymistä ja tutkimuksissa on todettu ahdistuksen vähenevän jopa 20-30%. Näiden seurauksena keskittymiskyky nousee, ja erityisesti stressittömyydestä hyötyvät opiskelijat hyötyvät lukukoiran rauhoittavasta vaikutuksesta. Lukukoira voi toimia myös sosiaalisten tilanteiden "katalysaattorina" ja vähentää opiskelijan yksinäisyyden kokemusta”, kertoo Hanna-Kaisa Pernaa, VAMKin sosiaali- ja terveysalan yksikön johtaja, joka johtaa opiskelijahyvinvoinnin työryhmää.
Toiminta on osa opiskelijan hyvinvointia tukevia palveluita ja sitä koordinoi korkeakoulukuraattori.
”Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus lukukoiran kanssa toimimiseen joka 2. keskiviikkona. Kaneli tapaa keskiviikkoisin 2 eri opiskelijaa”, sanoo Pernaa.
Kuuntelemaan rauhoittuva kumppani
Lukukoira on koulutettu rauhoittumaan kuuntelemaan lukijaa eikä se huomauta epäröinnistä tai hitaudesta. Lukuhetki kestää yleensä 10-15 minuuttia ja sen aikana opiskelija lukee koiralle ääneen rauhallisessa ympäristössä. Koiraa saa myös halutessaan silittää.
”Lukukoiran palvelusta hyötyvät erityisesti esiintymistä jännittävät tai lukemisen haasteita kokevat opiskelijat. Ylipäätään kaikki opiskelijat hyötyvät Kanelin rauhoittavasta vaikutuksesta”, Pernaa toteaa.
”Lukukoiratoiminta on todella hyvä lisä opiskelijoita tukeviin palveluihin. Itse voisin kuvitella harjoittelevani esimerkiksi ruotsin tai englannin pakolliseen suulliseen kokeeseen Kanelin kanssa. Kansainväliset opiskelijat voivat puolestaan harjoitella suomen kielen puhumista lukukoiran kanssa”, pohtii liiketalouden kolmannen vuoden opiskelija Aino-Liisa Rasku.
Kokonaisvaltaisia mielenterveyshyötyjä
Vaikka lukukoira Kaneli ei ole vielä varsinaisesti aloittanut toimintaansa VAMKissa, on se saanut osakseen jo valtavasti positiivista huomiota. Kaneli on käynyt tutustumassa kampukseen ja harjoitellut lukemista muutamaan otteeseen. Viimeisimmällä kerralla myös YLE Pohjanmaan toimittaja oli mukana seuraamassa lukuhetkeä.
Raskun mielestä positiivinen huomio ei ole ihme, sillä lukukoiratoiminta antaa opiskelijoille kokonaisvaltaisesti mielenterveyshyötyjä ja lievittää yksinäisyyttä. Sekä ulkomailta että muualta Suomesta Vaasaan muuttavat opiskelijat voivat purkaa koti-ikävää rapsuttelemalla Kanelia.
”Olen jutellut muista kaupungeista muuttaneiden kaverieni kanssa ja he ovat innoissaan koiraterapiasta”, kertoo Rasku.
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Yhteyshenkilöt
Hanna-Kaisa Pernaasosiaali- ja terveysalan yksikön johtajaVAMK Vaasan ammattikorkeakouluPuh:+358 50 465 7282hanna-kaisa.pernaa@vamk.fi
Maria Miettinen-Battistiniasiantuntija, viestintä ja markkinointiVAMK Vaasan ammattikorkeakouluPuh:+358 40 586 6444maria.miettinen-battistini@vamk.fi
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Vaasan ammattikorkeakoulu painottaa koulutuksessaan ja tutkimuksessaan energiatehokasta tekniikkaa, vientiteollisuuden liiketoimintaosaamista ja moderneja sosiaali- ja terveyspalveluja. VAMK tekee tiivistä yhteistyötä alueen korkeakoulujen sekä seudun energiateknologian keskittymän kanssa, joka on Pohjoismaiden merkittävin.
VAMKista valmistuu kansainvälisiä ja asiantuntevia insinöörejä, tradenomeja, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja sosionomeja. Työelämälähtöiset opinnot ja elinvoimainen Vaasan seutu varmistavat opiskelijoille erinomaiset työllistymisen mahdollisuudet.
Opiskelijoita VAMKissa on noin 4 000 ja henkilöstöä 200.
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