Lukukoira Kaneli lisää opiskelijoiden hyvinvointia

Stressi on läsnä enemmän tai vähemmän opiskelijan arjessa. Monet opiskelijat saattavat potea esiintymisjännitystä, heillä voi olla kielellisiä erityisvaikeuksia tai he kokevat vieraiden kielten opiskelun hankalana. Lukukoirat innostavat lukemaan ja niiden läsnäolo rentouttaa lukijaa sekä lieventää stressiä. Lukukoiratoimintaa on järjestetty Kennelliiton toimesta vuodesta 2017.

Vaasan ammattikorkeakoulussa lukukoiratoiminta käynnistyy lukukoira Kanelin avustuksella syyslukukaudella 2026, mutta sitä on harjoiteltu jo kevään 2026 aikana. Lukukoiratoiminta perustuu ohjaajien vapaaehtoisuuteen ja Kennelliitto vastaa koiranohjaajien koulutuksesta.

”Lukukoiran käytön on todettu alentavan sykettä ja stressihormonin erittymistä ja tutkimuksissa on todettu ahdistuksen vähenevän jopa 20-30%. Näiden seurauksena keskittymiskyky nousee, ja erityisesti stressittömyydestä hyötyvät opiskelijat hyötyvät lukukoiran rauhoittavasta vaikutuksesta. Lukukoira voi toimia myös sosiaalisten tilanteiden "katalysaattorina" ja vähentää opiskelijan yksinäisyyden kokemusta”, kertoo Hanna-Kaisa Pernaa, VAMKin sosiaali- ja terveysalan yksikön johtaja, joka johtaa opiskelijahyvinvoinnin työryhmää.

Toiminta on osa opiskelijan hyvinvointia tukevia palveluita ja sitä koordinoi korkeakoulukuraattori.

”Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus lukukoiran kanssa toimimiseen joka 2. keskiviikkona. Kaneli tapaa keskiviikkoisin 2 eri opiskelijaa”, sanoo Pernaa.

Kuuntelemaan rauhoittuva kumppani

Lukukoira on koulutettu rauhoittumaan kuuntelemaan lukijaa eikä se huomauta epäröinnistä tai hitaudesta. Lukuhetki kestää yleensä 10-15 minuuttia ja sen aikana opiskelija lukee koiralle ääneen rauhallisessa ympäristössä. Koiraa saa myös halutessaan silittää.

”Lukukoiran palvelusta hyötyvät erityisesti esiintymistä jännittävät tai lukemisen haasteita kokevat opiskelijat. Ylipäätään kaikki opiskelijat hyötyvät Kanelin rauhoittavasta vaikutuksesta”, Pernaa toteaa.

”Lukukoiratoiminta on todella hyvä lisä opiskelijoita tukeviin palveluihin. Itse voisin kuvitella harjoittelevani esimerkiksi ruotsin tai englannin pakolliseen suulliseen kokeeseen Kanelin kanssa. Kansainväliset opiskelijat voivat puolestaan harjoitella suomen kielen puhumista lukukoiran kanssa”, pohtii liiketalouden kolmannen vuoden opiskelija Aino-Liisa Rasku.

Kokonaisvaltaisia mielenterveyshyötyjä

Vaikka lukukoira Kaneli ei ole vielä varsinaisesti aloittanut toimintaansa VAMKissa, on se saanut osakseen jo valtavasti positiivista huomiota. Kaneli on käynyt tutustumassa kampukseen ja harjoitellut lukemista muutamaan otteeseen. Viimeisimmällä kerralla myös YLE Pohjanmaan toimittaja oli mukana seuraamassa lukuhetkeä.

Raskun mielestä positiivinen huomio ei ole ihme, sillä lukukoiratoiminta antaa opiskelijoille kokonaisvaltaisesti mielenterveyshyötyjä ja lievittää yksinäisyyttä. Sekä ulkomailta että muualta Suomesta Vaasaan muuttavat opiskelijat voivat purkaa koti-ikävää rapsuttelemalla Kanelia.

”Olen jutellut muista kaupungeista muuttaneiden kaverieni kanssa ja he ovat innoissaan koiraterapiasta”, kertoo Rasku.