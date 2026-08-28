Tervetuloa 15.9.-30.10.2026 haettavien vesienhoidon avustusten infotilaisuuteen
31.8.2026 09:40:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Oletko suunnittelemassa vesistön kunnostus- tai pohjavesien suojeluhanketta? Haluatko lisätietoa vesienhoidon valtionavustuksista ja niiden hakemisesta?
Vesienhoidon avustukset ovat haettavissa 15.9.-30.10.2026. Vesienhoidon avustuksia käsittelevässä infotilaisuudessa kerrotaan avustusten hakumahdollisuuksista, rahoitettavista toimenpiteistä sekä avustusten hakuprosessista.
Tilaisuus on tarkoitettu muun muassa yhdistyksille, osakaskunnille, kunnille, säätiöille, vesialueiden omistajille sekä muille vesistöjen tilan parantamisesta kiinnostuneille.
Aika ja paikka
Aika: 10.09.2026 klo 9.00–11.30
Teams-linkki: https://teams.microsoft.com/meet/325373273573622?p=33dLqt7jcX3mbngExz
Tilaisuuden sisältö
- Vesienhoidon valtionavustukset, avustettavat toimenpiteet ja hakukriteerit
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- vesien- ja merenhoitoa edistäviin hankkeisiin
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- vesitalouden ja vesiluonnonvarojen kestävän käytön hankkeille
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- pohjavesien suojeluhankkeisiin
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- kalataloudellisiin kunnostuksiin
- Tietoa avustusten hausta
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- Kenelle ja millä ehdoin avustuksia myönnetään?
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- Kuinka avustuksia haetaan?
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- Mitä avustushakemuksen tulee sisältää?
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- Keneltä neuvoja avustushakemukseen liittyvissä kysymyksissä?
- Keskustelua ja kysymyksiä
Vesienhoidon avustuksilla tuetaan toimia, jotka edistävät vesistöjen, rannikkovesien ja pohjavesien hyvää tilaa. Tervetuloa kuulemaan rahoitusmahdollisuuksista ja hakemaan tukea paikallisiin vesienhoitotoimiin!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Itä-Suomen elinvoimakeskus
Vesien ja merenhoitoa edistävät hankkeet ja pohjavesien suojeluhankkeet (Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Kymenlaakso, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo)
Heidi Valta
Vesistöasiantuntija
puh. 0295 024 032
sähköposti heidi.valta(@)elinvoimakeskus.fi
Tiina Käki
Vesistöasiantuntija
puh. 0295 026 196
sähköposti tiina.kaki(@)elinvoimakeskus.fi
Kalataloudelliset kunnostukset (Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Kanta-Häme)
Olli Sivonen
Ylitarkastaja
puh. 0295 024 540
sähköposti olli.sivonen(@)elinvoimakeskus.fi
Teemu Hentinen
Johtava kalatalousasiantuntija
puh. 0295 024 037
sähköposti teemu.hentinen(@)elinvoimakeskus.fi
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus
Vesitalouden ja vesiluonnonvarojen kestävän käytön hankkeet
Aulaskari Harri (Etelä-Karjala, Kymenlaakso ja Uusimaa)
Johtava vesitalousasiantuntija
puh. +358 295 021 375
sähköposti harri.aulaskari(@)elinvoimakeskus.fi
Paakkunainen Toni (Keski-Suomi, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala)
Vesitaloussuunnittelija
puh. +358 295 024 025
sähköposti toni.paakkunainen(@)elinvoimakeskus.fi
Kaisto Lauri (Keski-Suomi, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Karjala, Kymenlaakso ja Uusimaa)
Johtava vesitalousasiantuntija
puh. +358 295 024 752
sähköposti lauri.kaisto(@)elinvoimakeskus.fi
Lounais-Suomen elinvoimakeskus
Kalataloudelliset kunnostukset (Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala)
Mikko Koivurinta
Ryhmäpäällikkö
puh. +358 295 021 080
sähköposti mikko.koivurinta(@)elinvoimakeskus.fi
Ilkka Vesikko (Päijät-Häme ja Uusimaa)
Kalastusbiologi
puh. +358 295 025 184
sähköposti ilkka.vesikko(@)elinvoimakeskus.fi
Vesa Vanninen (Kymenlaakso ja Etelä-Karjala)
Kalastusmestari
puh. +358 295 029 095
sähköposti vesa.vanninen(@)elinvoimakeskus.fi
Uudenmaan elinvoimakeskus
Vesien ja merenhoitoa edistävät hankkeet ja pohjavesien suojeluhankkeet (Keski-Suomi, Päijät-Häme ja Uusimaa)
Jouni Kivinen (Keski-Suomi)
Vesienhoidon asiantuntija
puh. +358 295 024 814
sähköposti jouni.kivinen(@)elinvoimakeskus.fi
Katja Pellikka (Päijät-Häme)
Vesienhoidon asiantuntija
puh. +358 295 025 204
sähköposti katja.pellikka(@)elinvoimakeskus.fi
Pasi Lempinen (Uusimaa)
Vesienhoidon asiantuntija
puh. +358 295 021 425
sähköposti pasi.lempinen(@)elinvoimakeskus.fi
Tietoja julkaisijasta
Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
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