Vihreät - De Gröna

Vihreiden Harjanne tyrmistyi sähköautojen korjaamista vaikeuttavista viranomaisohjeista: “Kustannustehokkaan korjaamisen ja kiertotalouden este purettava”

31.8.2026 09:14:54 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote

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Iltalehti uutisoi 29.8. Lupa- ja valvontaviraston heinäkuussa julkaisemasta ohjeistuksesta käytettyjen akkujen käsittelystä ja jätestatuksesta, joka on herättänyt laajaa huolta sähkö- ja hybridiautojen omistajissa ja korjaamoyrityksissä.

Heinäkuussa annetun ohjeistuksen mukaan käytetyn tai kolaroidun auton akku rinnastuu jätteeseen, jolloin tällaisia akkuja auton korjaamisessa hyödyntävä korjaamo tulkitaan ohjeistuksen mukaan uudelleenkäyttöön valmistajaksi, jota koskee laaja tuottajavastuu. Käytännössä korjaamo rinnastuu akkuvalmistajaan, mikä yksittäiselle korjaamolle tarkoittaa erittäin merkittäviä kustannuksia. Vihreiden kansanedustaja, liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Atte Harjanne vaatii asiaan muutosta.

- Vaikka tarkoitus on hyvä, heikentää päätön ohjeistus sähkö- ja hybridiautojen kustannustehokkaan korjaamisen edellytyksiä, korjauspalveluiden markkinan kasvamista ja käytettyjen autojen markkinaa. Pahimmillaan ohjeistus voi johtaa sähköauton omistavan kuluttajan kannalta kohtuuttomaan asemaan, Harjanne toteaa.

Harjanne peräänkuuluttaa autokannan sähköistymisen ja luonnonvarojen kestävää käytön edistämistä vaikeuttamisen sijaan.

- Autokannan sähköistyminen on Suomen ilmastotavoitteiden ja huoltovarmuuden kannalta välttämätöntä ja kauppataseelle edullista. On myös luonnonvarojen kestävän käytön kannalta ongelmallista, jos käyttökelpoisia akkumoduuleja ei käytetä tarkoituksenmukaisesti eivätkä kiertotalouden periaatteet toteudu, Harjanne linjaa.

- On huolehdittava, että sähkö- ja hybridiautojen korjaaminen on Suomessa mahdollisimman helppoa, tehokasta ja turvallista, ja että toiminnalle muodostuu toimiva, kilpailtu markkina. Sähköautojen teknologiahan ei itsessään ole este korjattavuudelle, vaan sähköistämisen myötä autojen teknisen eliniän voi odottaa pitenevän, sillä sähköautossa on vähemmän kuluvia osia kuin vastaavassa polttomoottoriautossa, Harjanne muistuttaa.

Harjanne on jättänyt aiheesta kirjallisen kysymyksen.

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viranomaisohjeetsähköautotkiertotalouskorjaaminenkustannuksetauto

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