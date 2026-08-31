Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue

Monitoimihotelli asiakkaille ja potilaille mahdollinen vielä tällä vuosikymmenellä

31.8.2026 13:59:30 EEST | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote

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Keskussairaalan alueelle saattaa lähitulevaisuudessa nousta uusi rakennus, joka toimii sekä hotellina että tarjoaa tiloja hyvinvointialueen toiminnalle.

Monien sairaaloiden yhteydessä toimii nk. potilashotelli, jossa potilaat tai heidän omaisensa voivat yöpyä hoitotoimenpiteiden yhteydessä. Vaasan keskussairaala-alueella ei tällä hetkellä ole hotellimajoitusta, vaan yhteistyötä tehdään pienimuotoisesti muutaman paikallisen hotellin kanssa. Uudessa suunnitelmassa yksityinen toimija rakentaisi keskussairaala-alueelle rakennuksen, joka toimisi sekä asiakas- ja potilashotellina, tarjoaisi majoitusta tavallisen hotellin tapaan ja johon voitaisiin suunnitella osa tiloista hyvinvointialueen tarpeisiin.

– Esimerkiksi Tampereella potilashotellissa yöpyy juuri lapsen saaneita perheitä, tai toimenpiteeseen seuraavana aamuna saapuvia potilaita. Meidän hotellissamme voisi näiden lisäksi olla esimerkiksi kuntoutuspalvelua tai sosiaalihuollon toiminnassa tarvittavia tiloja, sanoo sektorijohtaja Pia-Maria Sjöström.

Yksityinen investointi yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa

Hotelli olisi yksityisen yrityksen investointi. Hyvinvointialue osallistuisi tilojen suunnitteluun, vuokraisi osaa tiloista ja osallistuisi niiden potilaiden ja asiakkaiden kustannuksiin, jotka hyvinvointialue ohjaisi hotellille. Seuraavaksi asiassa selvitetään hankinnan edellytyksiä, arvioidaan toiminnan volyymiä ja hyvinvointialueen tilatarpeita sekä sitä, millä osuudella hyvinvointialue osallistuisi asiakkaiden ja potilaiden yöpymiskustannuksiin. Arvion mukaan hotelli voitaisiin ottaa käyttöön 2029–2030.

 Aluehallitus käsitteli myös Vaasassa Huutoniemellä sijaitsevan hyvinvointialueen omistaman kiinteistökokonaisuuden tulevaisuutta. Aluevaltuusto tutustuu suunnitelmaan seminaarissa 7.9. ja asian poliittinen käsittely jatkuu tämän jälkeen.

Talouden seurannassa ei yllätyksiä

Hallitus käsitteli myös neljännesvuosikatsauksen, eli miten hyvinvointialueen toiminta ja talous ovat toteutuneet tammi-kesäkuun aikana. Osavuosiraportti osoittaa nyt yli 12 miljoonan euron ylijäämää. Tämä vaikuttaa suurelta, mutta loppuvuoden palkantarkastukset nostavat palkkamenoja. Arvion mukaan vuoden ylijäämä tulee olemaan n 11 miljoonaa euroa.  

Hyvinvointialue sai heinäkuussa päätöksen, että alijäämien kattamiselle saatiin kaksi vuotta lisäaikaa haetun kolmen vuoden sijaan. Tulevaisuus- ja kehittämisohjelmassa sovitut sopeuttamistoimenpiteet tulee siis toteuttaa suunniteltua nopeammin. Tiivistettyä aikataulua suunnitellaan yhdessä kaikkien toimialojen kanssa.

– Kertyneiden alijäämien kattaminen vaatii kurinalaisuutta tulevina vuosina. Mitä paremman ylijäämän saamme tänä vuonna, sitä helpompaa meille on tavoittaa tasapaino 2028, sanoo talousjohtaja Lena Nystrand.

Katso video aluehallituksen päätöksistä tästä. (Facebook)

Esityslistat ja pöytäkirjat löydät täältä.

Yhteyshenkilöt

Anne Salovaara-Keroaluehallituksen puheenjohtaja

Puh:044 060 2660

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Välkommen till Österbottens välfärdsområde! Vi anordnar social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster i Österbotten. I Vårt område bor cirka 176 000 invånare och vi har över 8000 anställda. Vi jobbar från människa till människa.

Tervetuloa Pohjanmaan hyvinvointialueelle! Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjanmaalla. Alueellamme asuu noin 176 000 asukasta ja meillä on yli 8000 työntekijää. Työskentelemme ihmiseltä ihmiselle.

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