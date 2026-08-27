Avustettu Suomi.fi-valtuuttaminen jatkuu Kuopiossa ja Lahdessa – Kela valmistelee kokeilun laajentamista uusiin palvelupisteisiin
31.8.2026 10:37:25 EEST | Kela/FPA | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Pressrelease in English (kela.fi).
Kelan avustetun Suomi.fi-valtuuttamisen kokeilu jatkuu Lahden ja Kuopion palvelupisteissä. Palvelussa asiakas voi antaa läheiselleen Suomi.fi-valtuuksia myös silloin, kun hänellä ei ole käytössään pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta. Kela valmistelee kokeilun laajentamista uusiin palvelupisteisiin ensi vuonna.
Kela käynnisti avustetun Suomi.fi-valtuuttamisen kokeilun Kuopion ja Lahden palvelupisteissä maaliskuussa 2026. Kokeilun oli määrä päättyä elokuun lopussa, mutta saatujen kokemusten perusteella sitä jatketaan ja laajennetaan uusiin palvelupisteisiin keväällä 2027.
– Kohtaamme asiakkaita, jotka haluaisivat antaa läheiselleen luvan hoitaa asioitaan Suomi.fi-valtuuksilla, mutta se ei onnistu verkossa esimerkiksi pankkitunnusten puuttumisen vuoksi tai se tuntuu vaikealta. Avustettu valtuuttaminen tarjoaa heille turvallisen ja helpon vaihtoehdon tehdä valtuutus Kelan palvelupisteessä, suunnittelija Vanessa Koskipalo Kelasta kertoo.
Valtuutus tehdään ajanvarauksella Kuopion ja Lahden palvelupisteissä
Tällä hetkellä avustetun Suomi.fi-valtuuttamisen voi tehdä ajanvarauksella Kelan Kuopion ja Lahden palvelupisteissä. Ajan voi varata Kelan palvelunumerosta 020 692 202, ma–pe klo 9–16 tai paikan päällä palvelupisteessä.
Kelan palvelupisteet ja aukioloajat, joissa voi tehdä valtuutuksen:
- Kuopio: Suokatu 40, ma–pe klo 12–16
- Lahti: Kirkkokatu 12, ma–ti ja to–pe klo 9–12
Valtuuttaja täyttää valtuutuslomakkeen, jonka saa palvelupisteestä tai voi tulostaa etukäteen Kelan verkkosivuilta. Palvelupisteen asiantuntijat neuvovat tarvittaessa lomakkeen täyttämisessä.
Valtuutuksen antaminen edellyttää ajanvarausta etukäteen. Valtuuttamiseen tarvitaan mukaan henkilöllisyystodistus. Valtuutetun ei tarvitse tulla mukaan palvelupisteeseen, mutta valtuuttajan tulee tietää hänen koko nimensä ja henkilötunnuksensa, ja läheisen on oltava tietoinen valtuutuksesta.
Valtuutuksen yhteydessä Kelan asiantuntija varmistaa, että asiakas ymmärtää valtuutuksen sisällön ja antaa sen omasta tahdostaan.
– Suomi.fi-valtuuden antaminen helpottaa usein läheisen auttamista. Se on hyödyllinen erityisesti silloin, kun valtuuttaja tarvitsee apua asioidensa hoitamiseen esimerkiksi sairauden, vamman tai toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi. Valtuuttaja päättää itse valtuuden sisällön ja sen voimassaoloajan, kertoo Koskipalo.
Suomi.fi-valtuudet ovat Digi- ja väestötietoviraston tarjoama sähköinen valtakirja, jonka avulla toinen henkilö voi asioida turvallisesti toisen puolesta digipalveluissa. Läheisen Kela-asioita voi hoitaa myös puhelimessa, palvelupisteessä ja postitse perinteisellä valtakirjalla.
Lisätietoa
Yhteyshenkilöt
Vanessa KoskipalosuunnittelijaKelaPuh:050 408 8604vanessa.koskipalo@kela.fi
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