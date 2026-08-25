Hailuodon liikenne moninkertaistui kiinteän yhteyden avaamisen jälkeen

Hailuodon kiinteän yhteyden avaaminen lisää liikennettä Hailuodossa ja Marjaniemessä 26.6.2026 08:00:00 EEST | Tiedote

Hailuodon kiinteä yhteys avataan liikenteelle maanantaina 29.6.2026. Uusi yhteys sujuvoittaa jatkossa liikkumista ja parantaa yhteyksiä saaren ja mantereen välillä. Avajaispäivänä ja sitä seuraavina viikkoina alueella liikkuu kuitenkin tavallista enemmän ajoneuvoja. Paikalle saapuvien kannattaa varautua ruuhkiin ja mahdollisiin viivästyksiin. Turvallisuuden varmistamiseksi tienkäyttäjiltä toivotaan huolellisuutta ja rauhallista ajotapaa.