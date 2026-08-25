Hailuodon liikenne moninkertaistui kiinteän yhteyden avaamisen jälkeen
31.8.2026 11:35:11 EEST | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Hailuodon kiinteä yhteys avattiin liikenteelle 29.6.2026. Avaamista seuranneina viikkoina uuteen tieyhteyteen tutustujia oli odotetusti erittäin paljon.
Liikennemäärien selvittämiseksi Pohjois-Suomen elinvoimakeskus toteutti viikon mittaiset liikennelaskennat kesäkuun alussa viikolla 23, jolloin lautta vielä liikennöi, sekä heinäkuun lopussa viikolla 31. Jälkimmäisen mittauksen aikaan kiinteä yhteys oli ollut käytössä noin kuukauden ja suurin kävijäryntäys oli jo ohitettu. Laskentalaitteet sijoitettiin Vaskiin lauttarannan liittymän länsipuolelle, sekä Marjaniemeen Sumpuntien liittymän itäpuolelle.
Ajoneuvoliikenteen kokonaismäärä Hailuodossa moninkertaistui kiinteän yhteyden avaamisen jälkeen. Kesäkuun alussa Vaskin laskentapisteen ohitti keskimäärin 742 ajoneuvoa vuorokaudessa. Heinäkuun lopussa määrä oli yli nelinkertainen, keskimäärin 3 125 ajoneuvoa vuorokaudessa. Marjaniemen laskentapisteellä keskimääräinen vuorokausiliikenne kasvoi vastaavasti lähes viisinkertaiseksi, 476 ajoneuvosta 2 377 ajoneuvoon. Myös pyöräliikenteessä havaittiin kasvua: Vaskissa pyöräilijöiden määrä nousi keskimäärin 9:stä 23:een ja Marjaniemessä 15:stä 26:een vuorokaudessa.
Mittausjakson korkeimmat liikennemäärät mitattiin keskiviikkona 29.7., jolloin Vaskin laskentapisteen ohitti 3 836 ajoneuvoa ja Marjaniemen laskentapisteen 2 992 ajoneuvoa.
Hailuodon liikennemäärissä on voimakasta kausivaihtelua, ja liikenne on vilkkaimmillaan kesällä, erityisesti heinäkuussa. Viime vuosina heinäkuun keskimääräinen vuorokausiliikenne on ollut enimmillään 1 069 ajoneuvoa. Tähän verrattuna nyt heinäkuun lopussa Vaskissa mitattu keskimääräinen vuorokausiliikenne, 3 125 ajoneuvoa, oli lähes kolminkertainen.
Sittemmin lomakauden päätyttyä liikennemäärät Hailuodossa ovat tältä erää tasoittuneet. Pohjois-Suomen elinvoimakeskus seuraa liikennemäärien kehitystä jatkossakin.
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Toiminnanohjauspäällikkö Jani Huttula, sähköposti etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
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