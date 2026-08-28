Kesän 2026 soitetuin biisi on Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekinheitin

Gramex ottaa askeleen kohti reaaliaikaisia rojaltimaksuja – ensimmäisenä maailmassa 15.6.2026 13:00:00 EEST | Tiedote

Gramex on ottamassa merkittävän askeleen kohti reaaliaikaisia rojaltimaksuja yhteistyön myötä brittiläisen teknologiayhtiö Bloctaven kanssa. Tavoitteena on parantaa maksujen nopeutta, läpinäkyvyyttä ja oikeudenhaltijoiden mahdollisuutta hallita tulojaan. Artisteille ja muille musiikin oikeudenhaltijoille tärkeintä on saada korvaukset nopeasti ja ymmärtää selkeästi, mistä tulot muodostuvat. Vaikka kehitystä on tapahtunut viime vuosina, vuodenkiertoon sidotut maksuaikataulut ja rajallinen läpinäkyvyys ovat edelleen olleet alan tavanomainen käytäntö. Reaaliaikainen näkymä käyttöön ja tuloihin Gramex kehittää ennakkotilitysjärjestelmää, joka yhdistää käyttödataa ja käsittelee rojaltit reaaliaikaisesti. Tämä tarkoittaa, että oikeudenhaltijat voivat seurata äänitteidensä käyttöä käytännössä samanaikaisesti sen tapahtumisen kanssa. Testivaiheessa järjestelmä on jo osoittanut pystyvänsä käsittelemään tapahtuman radiotoistosta maksun saapumiseen oikeudenhaltijan tilille alle 30 sekunnissa. Vaik