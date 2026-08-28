Kesän 2026 soitetuin biisi on Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekinheitin
31.8.2026 11:31:23 EEST | Gramex äänitemusiikin tekijänoikeusjärjestö ry | Tiedote
Päättyvän kesän kymmenestä soitetuimmasta kappaleesta kaupallisilla ja Ylen radiokanavilla peräti kahdeksan oli kotimaisia. Soitetuin kappale kesä-heinäkuussa oli Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekinheitin. Tekijänoikeusjärjestö Gramexin kesätilasto listaa kesä-heinäkuun kymmenen soitetuinta kappaletta kaupallisilla ja Ylen radiokanavilla.
Kesän soitetuimpien listan kärki oli vahvasti kotimainen. Ykköseksi nousi Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekinheitin, joka soi radioissa 3 791 kertaa. Toiselle sijalle sijoittui Alex Warrenin Forever Dream 2 907 soittokerralla.
Kolmantena listalla on Haloo Helsinki! kappaleella Voiko enkelitkin eksyä (2 624 soittoa) ja neljäntenä Ahti kappaleella Sisko ja sen veli (2 609 soittoa). Viidenneksi nousi Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu 2 293 soittokerralla.
Myös kuudes sija on kotimainen: Ahtin ja Behmin Tähdet soi radioissa 2 128 kertaa. Listan ainoat kansainväliset kappaleet ovat Faithlessin ja Bebe Rexhan New Religion seitsemännellä sijalla sekä Alex Warrenin Forever Dream toisella sijalla.
Kotimaisen musiikin vahva asema näkyy tilastossa poikkeuksellisen selvästi, sillä kymmenestä soitetuimmasta kappaleesta kahdeksan on kotimaisia.
”Kesä on vahvasti kuulostanut kotimaiselta uudelta musiikilta. On hienoa nähdä, kuinka monipuolisesti kotimainen musiikki tavoittaa kuulijoita eri puolilla maata”, kertoo tilaston koonnut Gramexin Joona Vihervaara.
|Esittäjä
|Kappale
|Soittokerrat
|1.
|Linda Lampenius & Pete Parkkonen
|Liekinheitin
|3 791
|2.
|Alex Warren
|Forever Dream
|2 907
|3.
|Haloo Helsinki!
|Voiko enkelitkin eksyä
|2 624
|4.
|AHTI
|Sisko ja sen veli
|2 609
|5.
|Elias Kaskinen
|Meidän tässä kuuluisi rakastuu
|2 293
|6.
|Ahti x Behm
|Tähdet
|2 128
|7.
|Faithless, Bebe Rexha
|New Religion
|2 106
|8.
|Isac Elliot
|Ai että
|1 884
|9.
|Minttu
|Everest
|1 767
|10.
|Etta
|Million Dollar Smile
|1 722
Tilasto: Kaupallisten radioiden ja Ylen kesän 2026 kymmenen soitetuinta kappaletta, Tekijänoikeusjärjestö Gramex/ Joona Vihervaara
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