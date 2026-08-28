Budjettiriihessä on turvattava investoinnit ja alkanut talouskasvu

Lähes fossiilivapaaseen tuotantoon perustuva monipuolinen sähkö- ja kaukolämpöjärjestelmä on yksi Suomen kilpailukyvyn keskeisistä vahvuuksista. Vähäpäästöinen energiajärjestelmä on myös vaimentanut merkittävästi geopoliittisten kriisien kielteisiä vaikutuksia talouteemme. Geopoliittisesta epävarmuudesta ja Pohjoismaiden normaalia heikommasta vesitilanteesta huolimatta Suomen kilpailukykyisen sähkön näkymät ovat vahvat myös tulevina vuosina. Hyvin toimivaa markkinaa ei tule heikentää markkinoita vääristävillä toimilla.

– Nyt tarvitaan malttia, jotta investointiympäristö pysyy vakaana ja ennustettavana, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

– Veromuutoksilla, huolimattomalla tukiohjauksella tai muulla kohtuuttomalla sääntelyllä ei tule viedä pohjaa investointihalukkuudelta ja järjestelmän toimivuudelta, Leskelä jatkaa.

Suomessa voidaan lisätä kilpailukykyisen puhtaan sähkön tuotantoa merkittävästi. Tämä tarjoaa Suomelle mahdollisuuden houkutella uusia teollisia hankkeita ja luoda työpaikkoja. Näistä hankkeista kilpaillaan tällä hetkellä voimakkaasti eri maiden välillä.

Investointiympäristön houkuttelevuuden ja selkeyden takia hallituksen on loppukaudella saatettava voimaan puhtaan teollisuuden investointiverohyvitys, korkovähennysoikeuden palauttaminen suurille energiainvestoinneille sekä verotuki muun muassa hukkalämpöä hyödyntäville datakeskuksille. Myös luvituksen sujuvuus on yksi merkittävistä kilpailukyvyn edellytyksistä ja siihen tulee kohdistaa riittävät resurssit.

– Suomella on poikkeuksellisen hyvä mahdollisuus houkutella puhtaan siirtymän hankkeita, vahvistaa talouskasvua ja luoda uusia työpaikkoja. Kireässä kansainvälisessä kilpailussa investointiympäristön on pysyttävä selkeänä ja houkuttelevana, Leskelä sanoo.