Energiateollisuus ry

Budjettiriihessä on turvattava investoinnit ja alkanut talouskasvu

31.8.2026 12:01:50 EEST | Energiateollisuus ry | Tiedote

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Suomen taloudessa on selkeitä piristymisen merkkejä. Positiivista suuntaa on tärkeää vahvistaa. Suomen vähäpäästöinen energiajärjestelmä on keskeinen kilpailukykytekijä, jonka toimintaedellytyksiä ei pidä heikentää markkinoita sotkevilla toimilla.

Lähes fossiilivapaaseen tuotantoon perustuva monipuolinen sähkö- ja kaukolämpöjärjestelmä on yksi Suomen kilpailukyvyn keskeisistä vahvuuksista. Vähäpäästöinen energiajärjestelmä on myös vaimentanut merkittävästi geopoliittisten kriisien kielteisiä vaikutuksia talouteemme. Geopoliittisesta epävarmuudesta ja Pohjoismaiden normaalia heikommasta vesitilanteesta huolimatta Suomen kilpailukykyisen sähkön näkymät ovat vahvat myös tulevina vuosina. Hyvin toimivaa markkinaa ei tule heikentää markkinoita vääristävillä toimilla.

– Nyt tarvitaan malttia, jotta investointiympäristö pysyy vakaana ja ennustettavana, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

– Veromuutoksilla, huolimattomalla tukiohjauksella tai muulla kohtuuttomalla sääntelyllä ei tule viedä pohjaa investointihalukkuudelta ja järjestelmän toimivuudelta, Leskelä jatkaa.

Suomessa voidaan lisätä kilpailukykyisen puhtaan sähkön tuotantoa merkittävästi. Tämä tarjoaa Suomelle mahdollisuuden houkutella uusia teollisia hankkeita ja luoda työpaikkoja. Näistä hankkeista kilpaillaan tällä hetkellä voimakkaasti eri maiden välillä.

Investointiympäristön houkuttelevuuden ja selkeyden takia hallituksen on loppukaudella saatettava voimaan puhtaan teollisuuden investointiverohyvitys, korkovähennysoikeuden palauttaminen suurille energiainvestoinneille sekä verotuki muun muassa hukkalämpöä hyödyntäville datakeskuksille. Myös luvituksen sujuvuus on yksi merkittävistä kilpailukyvyn edellytyksistä ja siihen tulee kohdistaa riittävät resurssit.

– Suomella on poikkeuksellisen hyvä mahdollisuus houkutella puhtaan siirtymän hankkeita, vahvistaa talouskasvua ja luoda uusia työpaikkoja. Kireässä kansainvälisessä kilpailussa investointiympäristön on pysyttävä selkeänä ja houkuttelevana, Leskelä sanoo.

Avainsanat

investoinnitenergiajärjestelmäenergiantuotantotalouskasvu

Yhteyshenkilöt

Energiateollisuus ry (ET) on energia-alan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Edustamme yrityksiä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät ja myyvät sähköä, kaasua, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluja. Tavoitteenamme on, että Suomi saavuttaa energiamurroksen Euroopan mestaruuden.

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