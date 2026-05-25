Elin Danielson-Gambogi rikkoi rajoja – uusi näyttely, jossa esillä myös harvoin nähtyjä teoksia, avaa näkymän taiteilijan ihmissuhteisiin ja naisten maailmaan

Arvo Siikamäki, William Morris och Elin Danielson-Gambogi på Didrichsens 2026 31.10.2025 16:23:06 EET | Pressmeddelande

IN ENGLISH BELOW DIDRICHSENS KONSTMUSEUMS UTSTÄLLNINGAR 2026 ARVO SIIKAMÄKI 7.2–17.5.2026 Skulptören Arvo Siikamäki (f. 1943) är känd för verk som fokuserar på vad det innebär att vara människa och känslor av utanförskap. Siikamäkis stil är lätt igenkännbar: känslig, kraftfull men samtidigt djupt mänsklig. Utställningen, sammanställd i samarbete mellan Didrichsens konstmuseums arbetsgrupp och konstnären, visar centrala verk från skulptörens sju decennier långa karriär. WILLIAM MORRIS 29.5–30.8.2026 Välkommen till William Morris inspirationskällor: till en drömlik trädgård, historiens och legendens värld! Didrichsens konstmuseum arrangerar den första utställningen i Finland som presenterar William Morris (1834–1896) produktion. Morris var en visionär inom design och en drivande kraft i Arts and Crafts-rörelsen, vars rikliga och sagolika tapeter och tyger fortfarande känns aktuella. Föremålen och originalskisserna i utställningen kommer från William Morris Gallerys och William Morris Soc