Elin Danielson-Gambogi rikkoi rajoja – uusi näyttely, jossa esillä myös harvoin nähtyjä teoksia, avaa näkymän taiteilijan ihmissuhteisiin ja naisten maailmaan
1.9.2026 10:28:44 EEST | Didrichsens konstmuseum sr | Tiedote
Miten taiteilijaksi kasvetaan? Entä millaista oli rakentaa omaa tietään naisena aikana, jolloin yhteiskunnan odotukset asettivat sille tiukat rajat? Elin Danielson-Gambogi – Katseita ja kohtaamisia -näyttely avaa kiehtovia näkökulmia Danielson-Gambogin taiteilijuuteen, naiseuteen ja ihmisten välisten verkostojen voimaan. Näyttelyssä on myös esillä teoksia, mm. Balda-tädin ajanviete (1886) ja Päättynyt aamiainen (1890), jotka ovat harvoin olleet yleisön nähtävillä. Näyttely on avoinna 12.9.2026–31.1.2027.
IN ENGLISH BELOW
Elin Danielson-Gambogi (1861–1919) kuuluu suomalaisen kuvataiteen rohkeisiin uudistajiin. Hän loi määrätietoisesti kansainvälistä taiteilijaidentiteettiään henkilökohtaisten ja ammatillisten verkostojen kautta aikana, jolloin naisten mahdollisuudet määritellä elämäänsä ja asemaansa olivat huomattavasti nykyistä rajallisemmat. Hänen tarinansa osoittaa, kuinka taiteilijuus syntyy paitsi lahjakkuudesta ja työstä myös kohtaamisista ja vaikutteista.
Danielson-Gambogi suuntasi tarkan katseensa ympäröivään maailmaan. Hän havainnoi ihmisiä uteliaasti, rehellisesti ja ilman kaunistelua ja kuvasi elämän pieniä hetkiä, naisten erilaisia rooleja ja kokemuksia tavalla, joka tuntuu yhä tänä päivänä tuoreelta ja tunnistettavalta. Tuoreutta näyttelyyn tuovat myös teokset, joita on harvemmin nähty näyttelyissä.
Näyttely kutsuu pysähtymään Danielson-Gambogin teosten äärelle ja pohtimaan, mitä ne kertovat meille taiteilijuudesta, naiseudesta, intohimosta taiteen tekemiseen ja oman paikkansa löytämisestä. Entä mitä tapahtuu, kun yli sadan vuoden takainen katse kohtaa omamme?
Astu Elin Danielson-Gambogin kiehtovaan maailmaan – koe rakastetut teokset ja ihastu harvoin esillä olleisiin!
Pressitilaisuus järjestetään Didrichsenin taidemuseossa perjantaina 11.9.2026 klo 11. Näyttelyn kuraattori, museonjohtaja Anna-Maria Wiljanen on haastateltavissa tilaisuudessa. Lämpimästi tervetuloa!
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
museonjohtaja Anna-Maria Wiljanen
anna-maria.wiljanen@didrichsenmuseum.fi, p. 050 433 2810
Mediapankki: didrichsenmediabank.com
Salasana: didrichsen2026
Elin Danielson-Gambogi – Katseita ja kohtaamisia
12.9.2026–31.1.2027
---
IN ENGLISH
Elin Danielson-Gambogi broke the boundaries – a new exhibition featuring rarely seen works offers insights into the artist’s relationships and the world of women
How does one grow into an artist? And what was it like to forge one’s own path as a woman at a time when society’s expectations imposed strict limitations? The exhibition Elin Danielson-Gambogi – Gazes and Encounters offers fascinating perspectives on Danielson-Gambogi’s artistic career, womanhood and the power of networks. The exhibition also features works that have rarely been on public display, including Aunt Balda’s Pastime (1886) and After Breakfast (1890). The exhibition is open from 12 September 2026 to 31 January 2027.
Elin Danielson-Gambogi (1861–1919) was one of the bold innovators of Finnish visual art. She purposefully built an international identity as an artist through her personal and professional networks at a time when women had far fewer opportunities than today to define their own lives and position in society. Her story demonstrates how an artist’s identity is shaped not only by talent and hard work, but also by encounters and influences.
Danielson-Gambogi turned her keen gaze on the world around her. She observed people with curiosity and honesty, without embellishment, depicting small moments of everyday life and the diverse roles and experiences of women in a way that still feels fresh and recognisable today. The exhibition is further enriched by works that have rarely been shown in exhibitions.
The exhibition invites visitors to pause in front of Danielson-Gambogi’s works and consider what they tell us about being an artist, womanhood, the passion for making art and finding one’s own place in the world. And what happens when a gaze from more than a hundred years ago meets our own?
Step into Elin Danielson-Gambogi’s fascinating world – experience beloved works and discover rarely exhibited treasures!
A press event will be held at the Didrichsen Art Museum on Friday, 11 September 2026 at 11 am. The exhibition curator and Museum Director Anna-Maria Wiljanen will be available for interviews at the event. A warm welcome!
Further information and registration:
Museum Director Anna-Maria Wiljanen
anna-maria.wiljanen@didrichsenmuseum.fi, tel. +358 50 433 2810
Media bank: didrichsenmediabank.com
Password: didrichsen2026
Elin Danielson-Gambogi – Gazes and Encounters
12 September 2026 – 31 January 2027
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna-Maria WiljanenmuseonjohtajaDidrichsenin taidemuseoPuh:+358 50 4332810anna-maria.wiljanen@didrichsenmuseum.fi
Kuvat
Linkit
Didrichsenin taidemuseo
Kuusilahdenkuja 1, 00340 Helsinki
office@didrichsenmuseum.fi / 010 2193 970
Verkkosivut: didrichsenmuseum.fi
Facebook: didrichsenmuseum
Instagram: didrichsenartmuseum
Aukioloajat
Ti–su 10–18
Ma suljettu
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Didrichsens konstmuseum sr
Banbrytande drömmar – William Morris förtrollande värld för första gången i Finland25.5.2026 15:33:22 EEST | Pressmeddelande
Didrichsens konstmuseum anordnar den första utställningen i Finland som fokuserar på William Morris och hans krets. William Morris (1834–1896) var en engelsk konstnär, formgivare, författare, socialist, affärsman och grundare av ett tryckeri. I hans tänkande flätas riddarromantik, vardagens skönhet och rätten till meningsfullt arbete samman. Hans betydelse som en av de viktigaste pionjärerna inom formgivning och konsthantverk är obestridlig. Utställningen är öppen 29 maj–30 augusti 2026.
Uraauurtavia unelmia – William Morrisin lumoava maailma ensimmäistä kertaa Suomessa25.5.2026 15:33:22 EEST | Tiedote
Didrichsenin taidemuseo järjestää ensimmäisen William Morrisiin ja hänen piiriinsä keskittyvä näyttelyn Suomessa. William Morris (1834–1896) oli englantilainen taiteilija, suunnittelija, kirjailija, sosialisti, liikemies ja kirjapainon perustaja. Hänen ajattelussaan ritariromantiikka, arjen kauneus ja oikeus mielekkääseen työhön kietoutuvat yhteen. Hänen merkityksensä yhtenä muotoilun ja taideteollisuuden tärkeimmistä uranuurtajista on kiistämätön. Näyttely on avoinna 29.5.–30.8.2026.
Skulptören Arvo Siikamäkis (1943–2026) utställning med verk från sju decennier öppnar på Didrichsens konstmuseum28.1.2026 13:35:54 EET | Pressmeddelande
Skulptören Arvo Siikamäki (1943–2026) blev känd i slutet av 1960-talet för sina skulpturer i brons och aluminium, som ofta behandlade upplevelser av utanförskap och förstörelse av individen och miljön i kaotiska tider. Med sina kraftfulla och apokalyptiska motiv strävade han efter att väcka starka känslor – även med risken att de inte skulle tilltala betraktaren. I utställningen, som öppnar den 7 februari, får publiken möjlighet att bekanta sig med den mångsidiga konstnärens fascinerande formspråk och olika stilriktningar.
Kuvanveistäjä Arvo Siikamäen (1943–2026) teoksia seitsemältä vuosikymmeneltä esittelevä näyttely avautuu Didrichsenin taidemuseossa28.1.2026 13:35:54 EET | Tiedote
Kuvanveistäjä Arvo Siikamäki (1943–2026) tuli 1960-luvun lopulla tunnetuksi pronssi- ja alumiiniveistoksistaan, jotka usein käsittelivät ulkopuolisuuden kokemuksia ja yksilön ja ympäristön tuhoutumista kaoottisessa ajassa. Rajuilla ja apokalyptisillä aiheillaan hän pyrki herättämään voimakkaita tuntemuksia – silläkin uhalla, että ne eivät miellyttäisi. Helmikuun 7. päivä avautuvassa näyttelyssä yleisöllä on mahdollisuus tutustua monipuolisen taiteilijan kiehtovaan muotokieleen ja eri tyylisuuntiin.
Arvo Siikamäki, William Morris och Elin Danielson-Gambogi på Didrichsens 202631.10.2025 16:23:06 EET | Pressmeddelande
IN ENGLISH BELOW DIDRICHSENS KONSTMUSEUMS UTSTÄLLNINGAR 2026 ARVO SIIKAMÄKI 7.2–17.5.2026 Skulptören Arvo Siikamäki (f. 1943) är känd för verk som fokuserar på vad det innebär att vara människa och känslor av utanförskap. Siikamäkis stil är lätt igenkännbar: känslig, kraftfull men samtidigt djupt mänsklig. Utställningen, sammanställd i samarbete mellan Didrichsens konstmuseums arbetsgrupp och konstnären, visar centrala verk från skulptörens sju decennier långa karriär. WILLIAM MORRIS 29.5–30.8.2026 Välkommen till William Morris inspirationskällor: till en drömlik trädgård, historiens och legendens värld! Didrichsens konstmuseum arrangerar den första utställningen i Finland som presenterar William Morris (1834–1896) produktion. Morris var en visionär inom design och en drivande kraft i Arts and Crafts-rörelsen, vars rikliga och sagolika tapeter och tyger fortfarande känns aktuella. Föremålen och originalskisserna i utställningen kommer från William Morris Gallerys och William Morris Soc
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme