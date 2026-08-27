Pakettiautojen ja peräkärryjen vuokrauspalvelu aloittaa Hämeenlinnassa

Lahden Prisma Launeen pesukadulta tuttu Rent it -vuokrauspalvelu laajenee Hämeenlinnan ABC Pesukatu Tiiriöön syyskuun alussa. Vuokrattavissa on eri kokoisia pakettiautoja ja kuomuperäkärryjä.

"Vuokrauspalveluille on ollut Lahdessa kova kysyntä, ja haluamme tuoda kätevän vuokrauspalvelun myös hämeenlinnalaisten käyttöön. Palvelemme keskeisellä paikalla ihan Prisman lähellä, joten jos asiakas huomaa ostoksilla, että jokin tuote ei mahdukaan autoon, on Rent itistä helppo vuokrata sopiva kuljetusväline", kertoo ryhmäpäällikkö Tero Hänninen Osuuskauppa Hämeenmaalta.

Vuokrauksista saa Bonusta S-Etukortilla.

Hämeenlinnan vuokrauspalvelu palvelee samoin aukioloajoin kuin ABC Pesukatu Tiiriö.

Tiedot Hämeenlinnan vuokrauspalvelun vuokravälineistä ja ajanvarauspalvelut löytyvät Hämeenmaan Rent it -palvelun verkkosivuilta 1.9. alkaen: hameenmaa.rent-it.fi.