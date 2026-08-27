Pakettiautojen ja peräkärryjen vuokrauspalvelu aloittaa Hämeenlinnassa
31.8.2026 12:11:22 EEST | Osuuskauppa Hämeenmaa | Tiedote
Rent it -vuokrauspalvelu aloittaa Hämeenlinnan ABC Pesukatu Tiiriössä 1. syyskuuta. Palvelun tavoitteena on tehdä pakettiautojen ja peräkärryjen vuokraamisesta mahdollisimman helppoa.
Lahden Prisma Launeen pesukadulta tuttu Rent it -vuokrauspalvelu laajenee Hämeenlinnan ABC Pesukatu Tiiriöön syyskuun alussa. Vuokrattavissa on eri kokoisia pakettiautoja ja kuomuperäkärryjä.
"Vuokrauspalveluille on ollut Lahdessa kova kysyntä, ja haluamme tuoda kätevän vuokrauspalvelun myös hämeenlinnalaisten käyttöön. Palvelemme keskeisellä paikalla ihan Prisman lähellä, joten jos asiakas huomaa ostoksilla, että jokin tuote ei mahdukaan autoon, on Rent itistä helppo vuokrata sopiva kuljetusväline", kertoo ryhmäpäällikkö Tero Hänninen Osuuskauppa Hämeenmaalta.
Vuokrauksista saa Bonusta S-Etukortilla.
Hämeenlinnan vuokrauspalvelu palvelee samoin aukioloajoin kuin ABC Pesukatu Tiiriö.
Tiedot Hämeenlinnan vuokrauspalvelun vuokravälineistä ja ajanvarauspalvelut löytyvät Hämeenmaan Rent it -palvelun verkkosivuilta 1.9. alkaen: hameenmaa.rent-it.fi.
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Yhteyshenkilöt
Tero HänninenABC-ryhmäpäällikköPuh:040 673 4393tero.1.hanninen@sok.fi
Tietoa julkaisijasta
Hämeenmaa – 179 000 asiakasomistajan omistama paikallinen yritys
Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. Hämeenmaa on alueensa suurin yritys, joka työllistää noin 3 250 työntekijää. Osuuskaupan omistavat sen asiakasomistajat, ja Hämeenmaalla omistajia on jo yli 179 000. Edullisten ja luotettavien kauppapalvelujen lisäksi omistajuus palkitsee muun muassa kuukausittaisena Bonuksena. Tuloksensa Hämeenmaa käyttää jäsentensä palveluiden ja verkostonsa kehittämiseen.
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