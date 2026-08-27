Osuuskauppa Hämeenmaa

Pakettiautojen ja peräkärryjen vuokrauspalvelu aloittaa Hämeenlinnassa

31.8.2026 12:11:22 EEST | Osuuskauppa Hämeenmaa | Tiedote

Jaa

Rent it -vuokrauspalvelu aloittaa Hämeenlinnan ABC Pesukatu Tiiriössä 1. syyskuuta. Palvelun tavoitteena on tehdä pakettiautojen ja peräkärryjen vuokraamisesta mahdollisimman helppoa.

Rent it -vuokrauspalveluille on ollut Lahdessa kova kysyntä, ja kätevä palvelu halutaan tuoda nyt myös hämeenlinnalaisten käyttöön.
Rent it -vuokrauspalveluille on ollut Lahdessa kova kysyntä, ja kätevä palvelu halutaan tuoda nyt myös hämeenlinnalaisten käyttöön. Osuuskauppa Hämeenmaa

Lahden Prisma Launeen pesukadulta tuttu Rent it -vuokrauspalvelu laajenee Hämeenlinnan ABC Pesukatu Tiiriöön syyskuun alussa. Vuokrattavissa on eri kokoisia pakettiautoja ja kuomuperäkärryjä. 

"Vuokrauspalveluille on ollut Lahdessa kova kysyntä, ja haluamme tuoda kätevän vuokrauspalvelun myös hämeenlinnalaisten käyttöön. Palvelemme keskeisellä paikalla ihan Prisman lähellä, joten jos asiakas huomaa ostoksilla, että jokin tuote ei mahdukaan autoon, on Rent itistä helppo vuokrata sopiva kuljetusväline", kertoo ryhmäpäällikkö Tero Hänninen Osuuskauppa Hämeenmaalta. 

Vuokrauksista saa Bonusta S-Etukortilla.

Hämeenlinnan vuokrauspalvelu palvelee samoin aukioloajoin kuin ABC Pesukatu Tiiriö

Tiedot Hämeenlinnan vuokrauspalvelun vuokravälineistä ja ajanvarauspalvelut löytyvät Hämeenmaan Rent it -palvelun verkkosivuilta 1.9. alkaen: hameenmaa.rent-it.fi

Avainsanat

rent ithämeenlinnaabc pesukatuvuokrauspalvelu

Yhteyshenkilöt

Tietoa julkaisijasta

Hämeenmaa – 179 000 asiakasomistajan omistama paikallinen yritys

Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. Hämeenmaa on alueensa suurin yritys, joka työllistää noin 3 250 työntekijää. Osuuskaupan omistavat sen asiakasomistajat, ja Hämeenmaalla omistajia on jo yli 179 000. Edullisten ja luotettavien kauppapalvelujen lisäksi omistajuus palkitsee muun muassa kuukausittaisena Bonuksena. Tuloksensa Hämeenmaa käyttää jäsentensä palveluiden ja verkostonsa kehittämiseen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa Hämeenmaa

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye