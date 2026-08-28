Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Helsinki lisää metsien monimuotoisuutta ja kutsuu asukkaat maastokävelylle

31.8.2026 14:27:46 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

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Helsingin kaupunki uudistaa metsien hoitoa koskevia työohjeita. Tavoitteena on monimuotoiset metsät, joissa ulkoilu on turvallista ja mukavaa. Asukkaat kutsutaan maastokävelylle 16. syyskuuta tutustumaan metsän hoidon toimenpiteisiin Kannelmäen metsissä.

Metsän keskellä kulkee hiekkatie ja sen varrella on valaisimia.
Hoidettua ulkoilumetsää Helsingissä. Helsingin kaupunki

Merkittävä muutos aiempaan metsänhoitoon verrattuna on, että metsiä jätetään entistä enemmän vanhenemaan luontaisesti. Kaupunki lisää metsien monimuotoisuutta muun muassa jättämällä lahopuuta maastoon. Tavoitteena ovat metsät, joissa kasvaa eri-ikäisiä ja -lajisia puita. Monimuotoiset metsät kestävät paremmin myös ilmastonmuutoksen vaikutuksia.  

Metsien hoidossa varaudutaan kasvavaan ulkoilumäärään ja kaupungin tiivistymiseen. Tavoitteena on säilyttää lähimetsät kestävinä ja viihtyisinä ulkoilumaastoina. Hoidettavat metsäalueet sijaitsevat pääsääntöisesti asuinalueiden läheisyydessä ja keskeisillä ulkoilu- ja virkistysalueilla. 

Hoitamalla metsiä kaupunki varautuu luonnontuhoihin ja muihin metsien kestävyyttä uhkaaviin riskeihin. Lämpenevä ilmasto lisää riskiä esimerkiksi kirjanpainajan aiheuttamille metsätuhoille vanhoissa kuusikoissa, minkä takia kuusivaltaisiin metsiin pyritään vähitellen lisäämään muita puulajeja. 

Maastokävelyllä tutustutaan metsien hoitoon  

Kaikille avoin maastokävely järjestetään 16. syyskuuta. Kävelyllä pääsee kuulemaan Helsingin metsien hoidosta konkreettisten esimerkkien kautta. Lähtö on klo 17.00 Kannelmäen Nesteen pysäköintipaikalta. Työohje on nähtävillä hel.fi-verkkosivulla 31.8.–27.9.2026, ja palautetta voi jättää kaupungin kirjaamoon  nähtävillä olon ajan osoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi. Nyt laadittu työohje perustuu kaupungin vuonna 2024 hyväksymiin metsien hoidon periaatteisiin.  

Kaupunki laatii eri alueille luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmia noin kymmenen vuoden välein yhteistyössä asukkaiden kanssa. Suunnitelmissa määritellään lähi- ja ulkoilumetsissä tehtävät hoitotoimet, kuten puuston ja pienpuuston harvennukset sekä puiden istutukset. Kaupungin metsurit toteuttavat suunnitelmien mukaiset toimenpiteet.

Avainsanat

helsinkimetsätluonnonhoito

Yhteyshenkilöt

Tiina Saukkonen
suunnitteluvastaava metsänhoitaja
puisto- ja viheraluesuunnittelu, Helsingin kaupunki
09 310 38508
tiina.saukkonen@hel.fi

Kuvat

Metsän keskellä kulkee hiekkatie ja sen varrella on valaisimia.
Hoidettua ulkoilumetsää Helsingissä.
Helsingin kaupunki
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