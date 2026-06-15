Kuvataiteilija Raimo Saarinen vie museokävijän kasvien ja tuoksujen avulla keskelle jurakautista metsää

Hyvinkään museokeskus Taikassa nähdään syksyllä 2026 nykytaiteilija Raimo Saarisen yksityisnäyttely Haihtuvat maailmat.

Kulttuurisesti välittyneitä luontokäsityksiä sekä ihmisten ja kasvien suhdetta käsittelevä näyttely rakentuu erilaisista muoviesineistä ja luonnonmateriaaleista sekä kasveista ja niiden elinolosuhteita ylläpitävästä tekniikasta.

Tuoksu on näyttelyn keskeinen elementti. Saarinen kuvittelee tuoksujen avulla esimerkiksi, miltä kauan sitten kadonnut ekosysteemi olisi voinut tuoksua, ja luo muistijälkiä ympäristöistä, jotka ovat vaarassa hävitä.

Näyttelyssä esillä olevan, auringon lämmittämää rantakalliota jäljittelevän teoksen lämpö on tuotettu keinotekoisesti sähkön avulla. Katosta roikkuva kasviteos tutkailee elämän ehtoja kosteuden, huollon ja kontrollin kautta. Suihkulähdettä muistuttava installaatio purkaa osiin puutarhan kulttuurisen idean, ja rakentaa sen uudelleen arkisten elementtien avulla. Esillä on myös arkistohyllyihin tutkimusaineiston lailla kokoelmaksi järjestetty jurakautinen metsä, joka rakentaa kadonnutta maailmaa uudelleen kasvien ja tuoksujen avulla. Tuoksuja on tarjolla myös teoksessa, joka muistuttaa yleellistä parfyymikauppaa.

Näyttelyn teokset muodostavat pienoismaailmoja, joissa kasvit, pieneliöt, vesi, mineraalit, haihtuvat molekyylit, tekniset järjestelmät ja ihmiskeho vaikuttavat toisiinsa. Niissä sekoittuvat luonnollisuus ja keinotekoisuus, hoiva ja hallinta sekä miellyttävyys ja vaaran tunne.

Näyttely käsittelee elämän ehtoja ilmastonmuutoksen mullistamalla planeetalla. Se kutsuu pohtimaan, millä tavoin erilaisia luonnon- ja viherympäristöjä arvotetaan, säädellään ja pyritään säilyttämään – ja mikä taas häviää, palaa tai muuttuu tunnistamattomaksi.

Näyttelyn ovat mahdollistaneet Museovirasto, Suomen Kulttuurirahasto sekä Fundación Ernesto Ventós.

Raimo Saarinen - Haihtuvat maailmat

Museokeskus Taika

24.9.2026–10.1.2027