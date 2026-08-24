OAJ antoi kolmannen lakkovaroituksen ammattikorkeakouluihin

Lakkovaroitus annettiin jo pitkään jumissa olleiden ammattikorkeakoulujen työehtosopimusneuvotteluiden vauhdittamiseksi.

– Kun minkäänlaista kompromissi- ja ratkaisuhalukkuutta ei ole edelleenkään työnantajapuolen taholta löytynyt, meille ei jää muuta mahdollisuutta kuin antaa uusi lakkovaroitus. Sivistan ratkaisuhaluttomuus murentaa ammattikorkeakoulujen opettajien luottamusta työnantajaan, sanoo OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto.

Lakkovaroitus koskee Haaga-Helia ammattikorkeakoulua, Hämeen ammattikorkeakoulua, Jyväskylän ammattikorkeakoulua, Laurea-ammattikorkeakoulua, Tampereen ammattikorkeakoulua ja Turun ammattikorkeakoulua. Lakko kestää tiistaista 15.9. torstaihin 17.9.

Syksyn lakot käynnistyvät tällä viikolla

OAJ:n syksyn ensimmäinen lakko alkaa tiistaina 1. syyskuuta ja kestää torstaihin 3. syyskuuta. Lakossa ovat Metropolia-ammattikorkeakoulu, LAB-ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Oulun ammattikorkeakoulu sekä Lapin ammattikorkeakoulu. Samat oppilaitokset ovat lakossa myös ensi viikolla 8.–10.9., jos sopua ei aiemmin synny.