OAJ antoi kolmannen lakkovaroituksen ammattikorkeakouluihin
31.8.2026 16:31:24 EEST | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry | Tiedote
Ammattikorkeakoulujen työehtokiistassa ei ole edelleenkään löytynyt ratkaisua. OAJ antoi syksyn kolmannen lakkovaroituksen ammattikorkeakouluihin. Jos sopua ei synny, uusin kolmipäiväinen lakko alkaa 15.9.
Lakkovaroitus annettiin jo pitkään jumissa olleiden ammattikorkeakoulujen työehtosopimusneuvotteluiden vauhdittamiseksi.
– Kun minkäänlaista kompromissi- ja ratkaisuhalukkuutta ei ole edelleenkään työnantajapuolen taholta löytynyt, meille ei jää muuta mahdollisuutta kuin antaa uusi lakkovaroitus. Sivistan ratkaisuhaluttomuus murentaa ammattikorkeakoulujen opettajien luottamusta työnantajaan, sanoo OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto.
Lakkovaroitus koskee Haaga-Helia ammattikorkeakoulua, Hämeen ammattikorkeakoulua, Jyväskylän ammattikorkeakoulua, Laurea-ammattikorkeakoulua, Tampereen ammattikorkeakoulua ja Turun ammattikorkeakoulua. Lakko kestää tiistaista 15.9. torstaihin 17.9.
Syksyn lakot käynnistyvät tällä viikolla
OAJ:n syksyn ensimmäinen lakko alkaa tiistaina 1. syyskuuta ja kestää torstaihin 3. syyskuuta. Lakossa ovat Metropolia-ammattikorkeakoulu, LAB-ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Oulun ammattikorkeakoulu sekä Lapin ammattikorkeakoulu. Samat oppilaitokset ovat lakossa myös ensi viikolla 8.–10.9., jos sopua ei aiemmin synny.
Yhteyshenkilöt
Katarina MurtoPuheenjohtajaOAJPuh:+358 50 568 9188katarina.murto@oaj.fi
Pasi RepoNeuvottelupäällikköOAJPuh:050 404 3492pasi.repo@oaj.fi
Tietoja julkaisijasta
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.
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