Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Asiakasmaksuihin muutoksia vuonna 2027
31.8.2026 13:51:40 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialue valmistelee parhaillaan tulevan vuoden talousarviota. Valmistelun yhteydessä määritellään myös vuoden 2027 asiakasmaksut. Asiakkaille keskeisimmät muutokset koskevat digitaalisia palveluja sekä uusia valtakunnallisesti käyttöön tulevia terveydenhuollon maksuja.
Suun terveydenhuollon maksut säilyisivät ennallaan
Suun terveydenhuollon asiakasmaksut säilyisivät vuonna 2027 vuoden 2026 tasolla eikä niitä korotettaisi lain sallimaan enimmäismäärään. Ratkaisulla halutaan tukea palvelujen käyttöä ja saavutettavuutta, sillä suun terveydellä on merkittävä vaikutus ihmisten terveyteen ja toimintakykyyn.
Muiden asiakasmaksujen osalta valmistelun lähtökohtana ovat valtakunnallisesti vahvistetut enimmäismaksut sekä uusien lakisääteisten maksujen käyttöönotto.
– Maksut ovat jo kansainvälisesti vertailtuna melko korkeita, eikä korotuksia tehdä kevyin perustein. Jos maksuja ei kuitenkaan peritä lainsäädännön mahdollistamalla tasolla, vastaava rahoitus jää hyvinvointialueelta saamatta ja se on katettava muilla säästöillä tai palvelujen vähennyksillä, aluehallituksen puheenjohtaja Minna Lampinen toteaa.
Mahdollisuus maksujen alentamiseen säilyisi
Asiakasmaksua voidaan alentaa tai jättää se kokonaan perimättä, jos sen periminen vaarantaisi asiakkaan tai perheen toimeentulon. Valmistelussa esitetään, että mahdollisuus maksujen alentamiseen tai vapauttamiseen koskisi jatkossakin myös terveydenhuollon tasasuuruisia maksuja. Päijät-Hämeen hyvinvointialue on yksi viidestä hyvinvointialueesta, joka myöntää tällaisia alennuksia.
Vuonna 2025 hyvinvointialue käsitteli 204 maksuvapautushakemusta, joista 106 hyväksyttiin. Vuonna 2026 heinäkuun loppuun mennessä hakemuksia oli käsitelty 132.
Hyvinvointialueella säilyisi edelleen useita maksuttomia palveluja, kuten perusterveydenhuollon hoitajavastaanotot, alaikäisten poliklinikkatutkimukset ja -hoidot, työttömien terveystarkastukset sekä veteraanien terveydenhuollon palvelut.
Takuueläkettä saavien maksuvapautus jatkuisi
Valmistelussa ehdotetaan, että takuueläkettä saavien henkilöiden terveydenhuollon tasasuuruisten asiakasmaksujen maksuvapautusta jatketaan myös vuonna 2027. Vuoden 2026 heinäkuuhun mennessä maksuvapautuksia on myönnetty 463.
Maksuvapautuksen saa toimittamalla hyvinvointialueelle todistuksen takuueläkkeen saamisesta. Vapautus ei koske esimerkiksi perumatta jätetyn vastaanottoajan maksua, ensihoidon kuljetusmaksua eikä taksicard-palvelua.
Digitaalisia palveluja lisätään, perumattoman ajan maksu säilyy ennallaan
Vuoden 2027 asiakasmaksuhinnastossa valmistellaan uusia digitaalisia palveluja ja niiden hinnoittelua. Erikoissairaanhoitoon ehdotetaan maksutonta digiviestipalvelua neuvontaa ja ohjausta varten. Etäpalveluista perittäisiin sama asiakasmaksu kuin vastaavista vastaanottokäynneistä, ja maksuttomat palvelut säilyisivät maksuttomina myös digitaalisesti toteutettuina.
Perumatta jätetyn vastaanottoajan maksuun ei esitetä muutoksia, eikä maksua laajennettaisi koskemaan lyhytaikaisia hoito- ja asumispalvelupaikkoja.
Asiakasmaksuista päätetään osana talousarviota
Vuoden 2027 talousarvion valmistelu jatkuu syksyn aikana, ja asiakasmaksut ovat osa kokonaisuutta. Yksittäisistä palvelu- tai toimintamuutoksista ei ole vielä tehty päätöksiä. Aluevaltuusto päättää vuoden 2027 asiakasmaksuista osana talousarvion käsittelyä vuoden 2026 loppuun mennessä.
Aluehallituksen hyväksymä vuoden 2027 talousarvion suunnittelukehys edellyttää 28 miljoonan euron sopeutusta ennakoituun toimintakulujen kasvuun. Lisäksi toimialojen tulee valmistella yhteensä 8,3 miljoonan euron uudet tai aiempia suunnitelmia tarkentavat toimenpiteet osana talousarviovalmistelua.
Yhteyshenkilöt
Antti NiemitalousjohtajaPuh:044 482 8071
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
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