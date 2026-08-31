Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Asiakasmaksuihin muutoksia vuonna 2027

Suun terveydenhuollon maksut säilyisivät ennallaan

Suun terveydenhuollon asiakasmaksut säilyisivät vuonna 2027 vuoden 2026 tasolla eikä niitä korotettaisi lain sallimaan enimmäismäärään. Ratkaisulla halutaan tukea palvelujen käyttöä ja saavutettavuutta, sillä suun terveydellä on merkittävä vaikutus ihmisten terveyteen ja toimintakykyyn.

Muiden asiakasmaksujen osalta valmistelun lähtökohtana ovat valtakunnallisesti vahvistetut enimmäismaksut sekä uusien lakisääteisten maksujen käyttöönotto.

– Maksut ovat jo kansainvälisesti vertailtuna melko korkeita, eikä korotuksia tehdä kevyin perustein. Jos maksuja ei kuitenkaan peritä lainsäädännön mahdollistamalla tasolla, vastaava rahoitus jää hyvinvointialueelta saamatta ja se on katettava muilla säästöillä tai palvelujen vähennyksillä, aluehallituksen puheenjohtaja Minna Lampinen toteaa.

Mahdollisuus maksujen alentamiseen säilyisi

Asiakasmaksua voidaan alentaa tai jättää se kokonaan perimättä, jos sen periminen vaarantaisi asiakkaan tai perheen toimeentulon. Valmistelussa esitetään, että mahdollisuus maksujen alentamiseen tai vapauttamiseen koskisi jatkossakin myös terveydenhuollon tasasuuruisia maksuja. Päijät-Hämeen hyvinvointialue on yksi viidestä hyvinvointialueesta, joka myöntää tällaisia alennuksia.

Vuonna 2025 hyvinvointialue käsitteli 204 maksuvapautushakemusta, joista 106 hyväksyttiin. Vuonna 2026 heinäkuun loppuun mennessä hakemuksia oli käsitelty 132.

Hyvinvointialueella säilyisi edelleen useita maksuttomia palveluja, kuten perusterveydenhuollon hoitajavastaanotot, alaikäisten poliklinikkatutkimukset ja -hoidot, työttömien terveystarkastukset sekä veteraanien terveydenhuollon palvelut.

Takuueläkettä saavien maksuvapautus jatkuisi

Valmistelussa ehdotetaan, että takuueläkettä saavien henkilöiden terveydenhuollon tasasuuruisten asiakasmaksujen maksuvapautusta jatketaan myös vuonna 2027. Vuoden 2026 heinäkuuhun mennessä maksuvapautuksia on myönnetty 463.

Maksuvapautuksen saa toimittamalla hyvinvointialueelle todistuksen takuueläkkeen saamisesta. Vapautus ei koske esimerkiksi perumatta jätetyn vastaanottoajan maksua, ensihoidon kuljetusmaksua eikä taksicard-palvelua.

Digitaalisia palveluja lisätään, perumattoman ajan maksu säilyy ennallaan

Vuoden 2027 asiakasmaksuhinnastossa valmistellaan uusia digitaalisia palveluja ja niiden hinnoittelua. Erikoissairaanhoitoon ehdotetaan maksutonta digiviestipalvelua neuvontaa ja ohjausta varten. Etäpalveluista perittäisiin sama asiakasmaksu kuin vastaavista vastaanottokäynneistä, ja maksuttomat palvelut säilyisivät maksuttomina myös digitaalisesti toteutettuina.

Perumatta jätetyn vastaanottoajan maksuun ei esitetä muutoksia, eikä maksua laajennettaisi koskemaan lyhytaikaisia hoito- ja asumispalvelupaikkoja.

Asiakasmaksuista päätetään osana talousarviota

Vuoden 2027 talousarvion valmistelu jatkuu syksyn aikana, ja asiakasmaksut ovat osa kokonaisuutta. Yksittäisistä palvelu- tai toimintamuutoksista ei ole vielä tehty päätöksiä. Aluevaltuusto päättää vuoden 2027 asiakasmaksuista osana talousarvion käsittelyä vuoden 2026 loppuun mennessä.

Aluehallituksen hyväksymä vuoden 2027 talousarvion suunnittelukehys edellyttää 28 miljoonan euron sopeutusta ennakoituun toimintakulujen kasvuun. Lisäksi toimialojen tulee valmistella yhteensä 8,3 miljoonan euron uudet tai aiempia suunnitelmia tarkentavat toimenpiteet osana talousarviovalmistelua.