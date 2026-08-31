Osuuskauppa Hämeenmaa

Smash burgereita, mezelautasia ja sormisyötäviä – ABC Nastola testaa uutta ravintolavalikoimaa

1.9.2026 10:30:00 EEST | Osuuskauppa Hämeenmaa | Tiedote

Jaa

ABC Nastola on mukana neljän liikennemyymälän Fast Casual -pilotissa. Sen tavoitteena on selvittää, miten selkeämmin jäsennelty valikoima vastaa asiakkaiden erilaisiin ruokailutarpeisiin ja millaisia vaikutuksia uudella valikoimalla on ABC Nastolalle.

Pilotissa tutut ABC-suosikit saavat uusia toteutuksia, ja rinnalle tuodaan raikkaampia ja moderneja annoksia sekä edullisia sormisyötäviä, joista asiakas voi myös koota itselleen sopivan kokonaisuuden. 

”Haluamme olla mukana kehittämässä ABC-ravintolatarjontaa ja saada ennen kaikkea kuulla, mitä mieltä omat asiakkaamme ovat uudesta valikoimasta. Toivomme, että mahdollisimman moni tulee maistamaan uusia annoksia ja antaa meille palautetta”, sanoo aluepäällikkö Jorma Tykkä Osuuskauppa Hämeenmaalta. 

Pilotti kestää marraskuun alkuun asti. 

ABC:n suosikit saavat uuden twistin 

Uudessa valikoimassa on edelleen mukana ABC tuttuja suosikkiannoksia, mutta niitä on uudistettu ja tuotu tähän päivään. Valikoimasta löytyvät muun muassa Kebabc, Smash brgr, lehtipihvi ja lihapullat. 

’’Supersuosittuun lehtipihviannokseen on tuotu suosiota saavuttanut sitruunainen cowboybutter, ja annos tarjoillaan grillatun sydänsalaatin kanssa samoin kuin bearnaisebroileri. Annoksiin on tuotu runsaasti raikkautta ja fressiä fiilistä’’, Tykkä kuvailee. 

Raikkaampia vaihtoehtoja edustavat esimerkiksi kana-caesarsalaatti, kana- ja falafelkulhot sekä erilaiset meze-lautaset. Kaikkia annoksia saa myös ateriana, mikä sisältää nachoja, salsaa, ruokajuoman sekä kahvin pienellä lisähinnalla. 

Valikoimassa on myös sormisyötäviä. Voit valita yhden pienemmän annoksen tai yhdistellä useita tuotteita omaksi kokonaisuudeksesi. Vaihtoehtoina ovat esimerkiksi grillattu sydänsalaatti, falafelpyörykät ja hummus sekä parmesan style -ranskalaiset. 

Myös lasten annoksissa on huomioitu erilaisia ruokamieltymyksiä. Valikoimasta löytyvät muun muassa lohi, halloumi, nakit, falafelpyörykät, kananugetit ja lihapullat. 

Annoksia voi tuunata oman maun mukaan 

Yksi pilotissa testattavista asioista on annosten muokattavuus. Asiakas voi täydentää annoksia Poppamiehen kastikkeilla ja mausteilla. Pilottiasemilla on käytössä Poppamiehen Spice Station, josta löytyy yhteensä 22 erilaista kastiketta ja maustetta. 

Pilotin muut ABC-asemat ovat ABC Tuukkala, ABC Imatra ja ABC Pickala.

Avainsanat

abcpilottinastola

Yhteyshenkilöt

Linkit

Tietoa julkaisijasta

Hämeenmaa – 179 000 asiakasomistajan omistama paikallinen yritys

Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. Hämeenmaa on alueensa suurin yritys, joka työllistää noin 3 250 työntekijää. Osuuskaupan omistavat sen asiakasomistajat, ja Hämeenmaalla omistajia on jo yli 179 000. Edullisten ja luotettavien kauppapalvelujen lisäksi omistajuus palkitsee muun muassa kuukausittaisena Bonuksena. Tuloksensa Hämeenmaa käyttää jäsentensä palveluiden ja verkostonsa kehittämiseen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa Hämeenmaa

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye