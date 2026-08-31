Smash burgereita, mezelautasia ja sormisyötäviä – ABC Nastola testaa uutta ravintolavalikoimaa

Pilotissa tutut ABC-suosikit saavat uusia toteutuksia, ja rinnalle tuodaan raikkaampia ja moderneja annoksia sekä edullisia sormisyötäviä, joista asiakas voi myös koota itselleen sopivan kokonaisuuden.

”Haluamme olla mukana kehittämässä ABC-ravintolatarjontaa ja saada ennen kaikkea kuulla, mitä mieltä omat asiakkaamme ovat uudesta valikoimasta. Toivomme, että mahdollisimman moni tulee maistamaan uusia annoksia ja antaa meille palautetta”, sanoo aluepäällikkö Jorma Tykkä Osuuskauppa Hämeenmaalta.

Pilotti kestää marraskuun alkuun asti.

ABC:n suosikit saavat uuden twistin

Uudessa valikoimassa on edelleen mukana ABC tuttuja suosikkiannoksia, mutta niitä on uudistettu ja tuotu tähän päivään. Valikoimasta löytyvät muun muassa Kebabc, Smash brgr, lehtipihvi ja lihapullat.

’’Supersuosittuun lehtipihviannokseen on tuotu suosiota saavuttanut sitruunainen cowboybutter, ja annos tarjoillaan grillatun sydänsalaatin kanssa samoin kuin bearnaisebroileri. Annoksiin on tuotu runsaasti raikkautta ja fressiä fiilistä’’, Tykkä kuvailee.

Raikkaampia vaihtoehtoja edustavat esimerkiksi kana-caesarsalaatti, kana- ja falafelkulhot sekä erilaiset meze-lautaset. Kaikkia annoksia saa myös ateriana, mikä sisältää nachoja, salsaa, ruokajuoman sekä kahvin pienellä lisähinnalla.

Valikoimassa on myös sormisyötäviä. Voit valita yhden pienemmän annoksen tai yhdistellä useita tuotteita omaksi kokonaisuudeksesi. Vaihtoehtoina ovat esimerkiksi grillattu sydänsalaatti, falafelpyörykät ja hummus sekä parmesan style -ranskalaiset.

Myös lasten annoksissa on huomioitu erilaisia ruokamieltymyksiä. Valikoimasta löytyvät muun muassa lohi, halloumi, nakit, falafelpyörykät, kananugetit ja lihapullat.

Annoksia voi tuunata oman maun mukaan

Yksi pilotissa testattavista asioista on annosten muokattavuus. Asiakas voi täydentää annoksia Poppamiehen kastikkeilla ja mausteilla. Pilottiasemilla on käytössä Poppamiehen Spice Station, josta löytyy yhteensä 22 erilaista kastiketta ja maustetta.

Pilotin muut ABC-asemat ovat ABC Tuukkala, ABC Imatra ja ABC Pickala.