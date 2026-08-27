Päällystystöitä eri puolilla Jyväskylää tällä ja ensi viikolla

Uuraisten keskustan uudet jalankulku- ja pyöräilyväylät ovat valmistuneet 24.8.2026 08:10:53 EEST | Tiedote

Uuraisten keskustaajamassa maanteiden 627 ja 6304 varteen rakennetut uudet jalankulku- ja pyöräilyväylät parantavat liikkumisen turvallisuutta ja sujuvuutta kiertoliittymän läheisyydessä. Hanke toteutettiin Keski-Suomen elinvoimakeskuksen ja Uuraisten kunnan yhteishankkeena.