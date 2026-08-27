Päällystystöitä eri puolilla Jyväskylää tällä ja ensi viikolla
31.8.2026 13:42:43 EEST | Keski-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Jyväskylässä tehdään useita pieniä päällystystöitä viikoilla 36 ja 37. Päällystystyöt ajoitetaan pääsääntöisesti ilta- ja yöaikaan kello 18.00-06.00.
Päällystettävät kohteet:
- Mt 26553 Ristonmaan ramppi: jyrsintä su 6.9. ja päällystys ti 8.9.
- Vt 9 Lievestuore: jyrsintä ja päällystys ma 7.9.
- Mt 16689 Saarijärventie: jyrsintä to 3.9. ja päällystys ti 8.9.
- Vt 18 Keljon silta: jyrsintä ja päällystys ke 9.9.
- Mt 637 Seppälä/Leppävesi: jyrsintä 8.9. ja päällystys 10.9.
Ristonmaan ramppi Rantaväylän suuntaan suljetaan liikenteeltä kokonaan päällystyksen ajaksi.
Päällystystyöt aiheuttavat haittaa liikenteelle. Mahdollisuuksien mukaan kannattaa käyttää vaihtoehtoisia ajoreittejä. Aikatauluihin voi tulla muutoksia esimerkiksi sateiden takia.
Päällystystyömaiden kohdalla tulee noudattaa erityistä varovaisuutta ja työnaikaisia liikenteenohjausjärjestelyjä työntekijöiden turvallisuuden ja liikenneturvallisuuden takaamiseksi.
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Yhteyshenkilöt
Janne HölttäProjektipäällikköKeski-Suomen elinvoimakeskusPuh:0295 023 530janne.holtta@elinvoimakeskus.fi
Tietoja julkaisijasta
Keski-Suomen elinvoimakeskus hoitaa liikenteeseen, maaseutuun, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Keski-Suomen elinvoimakeskus toimii Keski-Suomen maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
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