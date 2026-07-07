Uusi oikeuspsykiatrian sairaalarakennus valmistui Ohkolaan – toiminta alkaa syksyllä 2026
1.9.2026 10:00:00 EEST | Laakson yhteissairaalan allianssi | Tiedote
HUSin Ohkolan sairaalan uudisrakennus on valmistunut. Laakson yhteissairaalan allianssi on luovuttanut tilat Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalalle ja HUSille elokuun lopussa. Sairaalan varsinainen toiminta käynnistyy uusissa tiloissa myöhemmin syksyn 2026 aikana. Osa osastoista jatkaa toimintaansa myös nykyisessä Ohkolan sairaalassa.
HUSin Ohkolan sairaalan uudisrakennus on valmistunut. Laakson yhteissairaalan allianssi on luovuttanut tilat Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalalle ja HUSille elokuun lopussa. Sairaalan varsinainen toiminta käynnistyy uusissa tiloissa myöhemmin syksyn 2026 aikana. Osa osastoista jatkaa toimintaansa myös nykyisessä Ohkolan sairaalassa.
Ohkolan sairaalan uudisrakennus on osa Laakson yhteissairaala -hanketta, sen toteuttaa Laakson yhteissairaalan (LYS) allianssi. Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala toimii rakennushankkeen tilaajana.
”Ohkolan sairaalan historia täällä Mäntsälässä ulottuu 65 vuoden päähän ja on hienoa, että se saa nyt arvoisensa jatkon. Haluankin kunnan puolesta kiittää Helsingin kaupungin ja HUSin päätöksentekijöitä siitä, että uusi oikeuspsykiatrian sairaalarakennus päätettiin toteuttaa tänne meille Ohkolaan. Kunnan kannalta päätös on erinomainen, se turvaa myös nykyisen sairaalarakennuksen tulevaisuuden ja työpaikkojen pysyvyyden”, kertoo Mäntsälän kunnanjohtaja Hannu Laurila.
Monipuolista potilaslähtöistä hoitoa ja modernit tilat
Uudisrakennuksen laajuus on noin 8000 bruttoneliömetriä, ja siihen tulee 56 potilaspaikkaa. Sairaalarakennukseen siirtyy HUSin Ohkolan sairaalan potilasosastojen nykyistä toimintaa.
Pääosin yksikerroksinen uudisrakennus on sovitettu yhteen nykyisen sairaala-alueen ja sitä ympäröivän puistomaisen ympäristön kanssa, mikä mahdollistaa potilaille hyvät ulkoilumahdollisuudet. Rakennus kytkeytyy toiminnallisesti nykyiseen Ohkolan sairaalaan yhdyssillan kautta, mutta on teknisesti itsenäinen kokonaisuus.
Uuden sairaalan potilasosastoja yhdistävään osaan sijoittuu hoitoa tukevia tiloja, kuten terapiatiloja, neuvottelutiloja, tapaamis- ja vierailutiloja sekä kuntosali. Koko sairaalaa palvelevat pääsisäänkäyntiaula, palvelukeittiö ja henkilöstöravintola sijoittuvat myös uuteen rakennukseen.
Uudet tilat otetaan käyttöön syksyllä 2026. HUS tiedottaa käyttöönotosta myöhemmin.
”Olen tästä uudisrakennuksesta erittäin tyytyväinen. Tilojen suunnittelussa on aidosti kuultu toiminnan edustajia ja tulos on sen mukainen. Tilat yhdistävät turvallisuuden ja viihtyisyyden sekä valvottavuuden ja yksityisyyden ainutlaatuisella tavalla ja antavat erinomaiset mahdollisuudet modernille, potilaslähtöiselle ja vaikuttavalle oikeuspsykiatriselle potilashoidolle”, kuvailee HUSin Psykiatrian toimialajohtaja Jesper Ekelund.
Hankkeen kaikki osapuolet saman pöydän ääressä
Allianssitoteutusmalli on tuonut saman pöydän ääreen kaikki hankkeen osapuolet. Näin on luontevasti voitu yhteensovittaa talotekniikka ja rakenteet sairaalan toiminnallisiin ratkaisuihin. Ratkaisuja kehitettiin yhdessä tulevien käyttäjien – Ohkolan sairaalan henkilökunnan – kanssa, jotta lopputulos vastaisi mahdollisimman hyvin potilaiden, henkilökunnan ja omaisten tarpeita.
Rakennustyöt käynnistyivät Ohkolan työmaalla heinäkuussa 2024 työmaa-alueen perustamisen myötä. Varsinaiset rakennustyöt alkoivat elokuussa 2024 alueen kaivuu- ja pohjanvahvistustöillä. Uudisrakennuksen peruskivi muurattiin marraskuussa 2024, ja harjannostajaisia juhlittiin puoli vuotta myöhemmin kesäkuussa 2025. Uudisrakennus valmistui elokuun lopussa 2026 ja sairaalan varsinainen toiminta käynnistyy uusissa tiloissa myöhemmin syksyn 2026 aikana.
"Ohkolan sairaalaa rakentaessamme olemme toimineet osana arvostettua ja perinteikästä yhteisöä. Sairaalan ja sitä ympäröivän kotiympäristön hyvinvointi, turvallisuus ja jatkuvuus ovat olleet meille lähtökohta koko hankkeen ajan. Meille on tärkeää, että valmistunut sairaala vastaa henkilökunnan, potilaiden ja heidän läheistensä tarpeita", kertoo Laakson yhteissairaala -hankkeen ohjelmajohtaja Ossi Inkilä SRV:ltä.
HUSin Ohkolan uudisrakennus lukuina
- Laajuus: noin 8 000 bruttoneliömetriä
- Potilaspaikat: 56
- Sijainti: Ohkola, Mäntsälä
- Toteutusmalli: allianssi (Laakson yhteissairaalan allianssi)
- Tilaaja: Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala
- Päätoteuttaja: SRV
- Rakentaminen: heinäkuu 2024 – elokuu 2026
- Rakentamiskustannukset: n. 45 miljoonaa euroa (tammikuun 2024 hintatasossa)
- Työturvallisuus: Ohkolan työmaa saavutti 1. sijan Talonrakennusteollisuus ry:n järjestämässä talonrakentamisen valtakunnallisessa työturvallisuuskilpailussa 2025.
- Lämmitys ja viilennys: maalämpö (20 kpl 300–360 metriä syvää kaivoa)
- Aurinkoenergia: Uudisrakennuksen katolle on asennettu 530 aurinkopaneelin järjestelmä, jonka huipputeho on 212 kWp
- Energiatehokkuus: Ohkolan uudisrakennuksen energiatehokkuusluku alittaa kansallisen raja-arvon noin 13 %
- Sähköautojen latauspisteitä: 14
- Ilmastoriskit: Ohkolan uudisrakennusta varten on tehty ilmastoriskien tarkastelu, jolla on varmistettu rakennuksen kestävyys sään ääri-ilmiöitä, kuten lisääntyvää sateisuutta ja nousevia lämpötiloja, vastaan.
- Rakentamisen päästöt: Suunnitteluvaiheessa tehtyjen päästölaskentojen perusteella rakenteen, materiaalien ja toteutuksen ratkaisuja on muutettu vähähiilisemmiksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna TainioKiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala / viestintäPuh:040 841 3600ext-anna.tainio@hus.fi
Heli PulkkinenSRV / viestintäPuh:050 411 0787heli.pulkkinen@srv.fi
Laakson sairaala-alue uudistuu
Helsingin kaupunki ja HUS uudistavat Laakson sairaala-alueen 2020-luvulla. Hanke on nimetty Laakson yhteissairaalaksi. Alueelle rakennetaan uusia sairaalarakennuksia sekä maanalaiset pysäköintitilat ja ajotunneli Auroran sairaalan portilta. Vanhoja suojeltuja sairaalarakennuksia peruskorjataan.
Uudistuvan sairaalan suurimmat käyttäjät tulevat olemaan HUSin ja Helsingin kaupungin psykiatrinen sairaalahoito sekä Helsingin sairaala, joita varten tulee yhteensä yli 900 sairaansijaa. Lisäksi tiloja tulee neurologiselle kuntoutukselle ja eri poliklinikoille sekä opetukselle ja tutkimukselle.
Lue lisää laaksonyhteissairaala.fi
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