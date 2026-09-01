Kempowerin latausdatan mukaan Euroopan sähköajoneuvojen latausverkostot toimittavat enemmän energiaa isommalla teholla ja vähemmässä ajassa

Kempowerin keräämän sähköajoneuvojen latausdatan tuore analyysi osoittaa julkisen lataamisen ekosysteemin kehityksen Euroopassa. Vuosina 2022–2025 kaikkiaan 11 Euroopan maasta kerätty ChargEye-data osoittaa, että sähköajoneuvojen latausinfrastruktuuri toimittaa latauskertaa kohden enemmän energiaa isommalla latausteholla ja lyhyemmässä ajassa. Datan perusteella kehittyvä infrastruktuuri tuottaa sähköautoilijoille enemmän arvoa.

Aineiston data on peräisin eri puolilta Eurooppaa – Norjasta, Ruotsista, Suomesta, Tanskasta, Isosta-Britanniasta, Alankomaista, Belgiasta, Ranskasta, Espanjasta, Portugalista ja Italiasta.

Keskeiset havainnot:

Lataustehon huipputeho on kasvanut 32 %

Toimitetun energian määrä latauskertaa kohden on kasvanut 12 %

Lataustapahtumiin käytetään 3 % vähemmän aikaa

Keskimääräinen lataus kestää noin 35 minuuttia

Kaikilla markkinoilla huipputehon ja keskimääräisen lataustehon välillä on selvä ero. Tämän perusteella tehokkuutta olisi mahdollista parantaa älykkäällä tehonjaolla.

Tulokset viittaavat siihen, että luottamus julkiseen latausinfrastruktuuriin kasvaa sähköautojen yleistyessä: sähköautoilijat lataavat autojaan entistä suuremmilla energiamäärillä ja hyötyvät samalla nopeammista ja tehokkaammista latausverkoista.

Vaikka Pohjoismaat ovat yhä kehittynein latausmarkkina suurimmilla huipputehoilla ja nopeimmilla latausajoilla, data näyttää kehityksen olevan nopeaa myös muualla Euroopassa. Isossa-Britanniassa rekisteröitiin kohdemaiden suurin keskimääräinen latauskertaa kohti toimitettu energiamäärä (30 kW). Etelä-Euroopan markkinat kuroivat kiinni eroja muihin alueisiin muun muassa huipputehon kasvun ja toimitetun energiamäärän osalta.

Kaikilla 11 analysoidulla markkinalla keskimääräinen toimitettu latausteho pysyi selvästi alle huipputehon kysynnän – esimerkiksi Isossa-Britanniassa latauksen huipputeho oli 79 kW, kun taas keskimääräinen toimitettu teho oli 52,9 kW. Ero viittaa mahdollisuuteen parantaa tehokkuutta älykkäällä tehonjaolla, esimerkiksi hajautetulla latausjärjestelmällä, joka jakaa tehon dynaamisesti useiden yksittäisten latauspisteiden välillä.

Analyysissä käytetty data on kerätty Kempowerin pilvipohjaisesta ChargEye- latauksenhallintajärjestelmästä, joka on yhteydessä Kempowerin latausjärjestelmiin tuottamalla reaaliaikaista tietoa latauksista, latauslaitteistojen suorituskyvystä ja vioista.

”Vuosien ajan keskustelu sähköautojen latauksesta on keskittynyt nopeuteen. Datan perusteella ala on siinä onnistunut, mutta on nyt ehkä siirtymässä uuteen vaiheeseen. Latausverkostojen kehittyessä ja käyttöasteen kasvaessa menestystä mitataan yhä enemmän sen perusteella, kuinka monta ajoneuvoa voidaan palvella tehokkaasti, eikä pelkästään asennettavissa olevan tehon määrällä. Latausoperaattorit voivat saada latausinfrastruktuuristaan enemmän irti tarjoamalla latausmahdollisuuksia useammalle ajoneuvolle ja jakamalla käytettävissä oleva teho dynaamisesti”, sanoo Kempowerin tuotejohtaja Jussi Vanhanen.

Kempowerin hajautettu latausarkkitehtuuri jakaa käytettävissä olevan tehon dynaamisesti useiden latauspisteiden kesken ajoneuvojen reaaliaikaisen kysynnän perusteella.

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Kempower esittelee teknologiaansa, mukaan lukien äskettäin lanseeratun Kempower Mega Satellite Flex -latausyksikön ja ChargEye- latauksenhallintajärjestelmän InterCharge Network -konferenssissa (icnc26) Berliinissä 1.–3. syyskuuta 2026.

Lehdistöyhteydet

Sari Hörkkö, viestintäpäällikkö, Kempower

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