Vähänkyrön alueen palveluista järjestetään asukastilaisuus 16.9.
31.8.2026 16:00:00 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Merikaarron, Tervajoen ja Vähänkyrön alueen palveluista ja elinvoiman kehittämisestä järjestetään avoin asukastilaisuus 16.9.2026.
Tilaisuudessa keskustellaan Vaasan kaupungin alueella tarjoamista palveluista sekä alueen elinvoiman kehittämisestä.
Asukastilaisuus järjestetään 16.9.2026 klo 18 Savilahden yhtenäiskoululla (Savilahdentie 1–5).
Paikalla on Vaasan kaupungin edustajia varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, kaavoituksesta, tonttipalveluista sekä Vähänkyrön aluepalveluista.
Tilaisuus on avoin kaikille Vähänkyrön alueen asukkaille sekä asiasta kiinnostuneille.
Tilaisuus tukee juuri aloitettua Vähänkyrön elinvoimatyötä, johon Vaasan kaupunki on sitoutunut.
Vähänkyrön elinvoimasuunnitelmaa käsiteltiin Vaasan kaupunginvaltuustossa 23.3.2026. Samalla valtuusto toivoi, että Vähänkyrön alueella järjestetään avoin keskustelutilaisuus Merikaarron, Tervajoen ja Vähänkyrön alueen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen tulevaisuudesta sekä alueen elinvoimaisuuden haasteista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hyvinvointi- ja aluepalvelupäällikkö Laura Pasma, puh. 040 486 8649, laura.pasma@vaasa.fi
Linkit
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