Tilastot ja tutkimukset –kuukausitiedote elokuu 2026

Espoon väkiluku oli heinäkuun 2026 lopussa ennakkotietojen mukaan 328 500

Tammi-heinäkuussa 2026 Espoon väestö kasvoi noin 2 790 hengellä, mikä on noin 340 asukasta vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2025. (Huom. Väestön ennakkotiedot ovat uusien tietojen mukaan alkuvuodesta ilmoitettuja pienempiä, sillä tämän vuoden alkupuolella Tilastokeskus siivosi väestötilastoja, minkä vuoksi Espoon väkiluku tilapäisesti pieneni.)

Espoon väestöä lisäsi tammi-heinäkuussa 2026 eniten kuntien välinen nettomuutto, 46 prosenttia (1 300 asukkaalla). Luonnollinen väestönmuutos eli syntyneiden enemmyys lisäsi Espoon väestöä tammi-heinäkuussa 1 100 henkeä (39 %). Nettomaahanmuutto lisäsi Espoon väestöä 400 hengellä. Nettomaahanmuuttoa oli noin 640 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Nettomaahanmuuton osuus väestön lisäyksestä oli 14%.

Espooseen syntyneiden lasten määrä (lähes 2 180 lasta) oli noin 130 henkeä suurempi kuin vuotta aiemmin. Kuolleiden määrä (noin 1 080 henkeä) oli noin 40 henkeä pienempi kuin vuotta aiemmin. Luonnollinen väestönmuutos, eli syntyneiden enemmyys, oli 39 prosenttia positiivinen ja lisäsi väestöä 170 henkeä vuotta aiempaa enemmän.

Väestönmuutosten ennakkotiedot PowerBI-esityksenä

Laajempi neljännesvuosittainen katsaus väestönmuutoksista Eetvartti-julkaisussa

Yritystyöpaikkojen määrän supistuminen jatkui, kun taas yritysten kokonaisliikevaihdon kasvu voimistui kuluvan vuoden alkupuolella.

Henkilötyövuosien mukaan estimoituna Espoossa oli vuoden 2026 tammi-toukokuussa keskimäärin 114 400 yritystyöpaikkaa. Määrä Espoossa kasvoi vuosina 2021-2024, mutta kääntyi laskuun vuonna 2025 ja lasku jatkui tammi-toukokuussa 2026.

Estimaatin mukaan yritystyöpaikkoja oli vuoden 2026 tammi-toukokuussa noin 2,4 prosenttia (noin 2 800 työpaikkaa) vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Yritysten henkilöstömäärä supistui kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 1,9 prosenttia, huhtikuussa 1,5 prosenttia ja toukokuussa 1,7 prosenttia vuodentakaisesta.

Yritysten kokonaisliikevaihto kasvoi vuoden 2025 aikana 1,8 prosenttia edellisvuodesta. Kasvu jatkui kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 3,2 prosentilla ja huhtikuussa 9,6 prosentilla vuodentakaisesta.

Tilastokeskuksen Suhdannepalvelu tuottaa estimaatit yritysten yhteenlasketusta henkilöstömäärästä ja liikevaihdosta kahdesti vuodessa tammikuun ja heinäkuun lopulla, ja niiden ajallinen viive on 2–4 kuukautta. Estimoidut luvut eivät ole eksaktia tilastotietoa, mutta ne antavat kohtuullisen hyvän ja ajantasaisen kuvan yritystoiminnan kehityksestä Espoossa.

Aineisto kuvaa yritysten liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitystä Espoossa, Länsimetron ja Kaupunkiradan kehityskäytävällä sekä Kehä III:n vyöhykkeellä. Lisäksi tarkastelussa on mukana Länsimetron asemanseudut sekä Kaupunkiradan varrelta Leppävaaran, Kilon-Keran ja Espoon keskuksen asemanseudut. Suurimmilta aluekokonnaisuuksilta tuotetaan estimaatit myös toimialaryhmiltä 1) teollisuus ja rakentaminen, 2) kauppa, matkailu- ja ravitsemusala ja kuljetus, 3) palvelualat sekä uutena toimialaryhmänä 4) korkean osaamisen toimialat.

Työttömien osuus työvoimasta kasvoi 12,7 prosenttiin, avoimia työpaikkoja vuodentakaista enemmän jo toisena peräkkäisenä kuukautena

Heinäkuun 2026 lopulla Espoossa oli työttömiä yhteensä 21 431 ja työttömien osuus työvoimasta oli 12,7 %. Koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli 13,2 %. Alle 25-vuotiaita oli Espoossa työttömänä 2474 ja 50 vuotta täyttäneitä 6326. Naisia oli 50,9 % työttömistä. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli 8268 eli 38,6 % työttömistä. Espoon työllisyyspalveluissa oli 652 avointa työpaikkaa.

Työttömyys on kasvanut yhtäjaksoisesti vuoden 2023 maaliskuusta lähtien. Verrattuna seitsemän vuoden takaiseen tilanteeseen, jolloin koronapandemia ei vaikuttanut työttömyyslukuihin, oli heinäkuussa 2026 työttömien osuus työvoimasta 3,8 prosenttiyksikköä korkeampi ja työttömiä oli 8645 enemmän. Kevään 2020 työttömyyshuipun jälkeen työttömyys ei ole kertaakaan palautunut pandemiaa edeltävälle tasolle.

Vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna Espoossa oli heinäkuun lopulla työttömiä 9,0 % (1774 henkeä) enemmän ja työttömien osuus työvoimasta oli 0,8 prosenttiyksikköä suurempi. Koko maassa työttömiä oli 6,7 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Espoossa 28,7 % (552 henkeä) enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli 7,2 % (554 henkeä) vuodentakaista enemmän.

Avoimia työpaikkoja oli edelleen vähän (652 työpaikkaa), mutta määrä kasvoi 136 työpaikalla (26,4 %) vuodentakaisesta ennätysalhaisesta lukemasta. Avointen työpaikkojen määrä supistui vuodentakaiseen verrattuna vuoden 2022 marraskuusta kuluvan vuoden toukokuuhun, minkä jälkeen määrä on kasvanut vuodentakaisesta jo kahtena peräkkäisenä kuukautena.

Tuoreimmat Espoon työttömyysluvut PowerBI-esityksenä

Kuukausikatsaus Espoon työttömyydestä: Työttömyys kuukausittain

Laajempi katsaus työllisyydestä ja työttömyydestä Espoossa neljännesvuosittain Eetvartti-julkaisussa

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