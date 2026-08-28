Tasevastaavilta jätetään perimättä tuotannon ja kulutuksen volyymimaksun lokakuussa 2026

Tasevastaavilta perittävä tuotannon ja kulutuksen volyymimaksu on lokakuussa 2026 0,0 euroa megawattitunnilta. Maksu jätetään perimättä, koska tasepalvelumaksuilla katettavat reservikustannukset ovat säilyneet ennustettua alemmalla tasolla ja sähkökaupan tulos on ollut ennustettua korkeampi. Muut tasepalvelun maksut pysyvät ennallaan. Tämänhetkinen volyymimaksu on 0,40 euroa megawattitunnilta. Marraskuun hinnoittelusta ilmoitetaan 30.9.2026 mennessä.

Fingridin vastuulla on sähkön kulutuksen ja tuotannon välisen tasapainon hallinta Suomessa. Tämä vastuu hoidetaan tasepalvelulla. Tasepalvelumaksuilla katetaan valtakunnan tasepalvelun ja tasesähkökaupan toteuttaminen, tasepalveluun liittyvien järjestelmien ja prosessien kehitys sekä voimajärjestelmän reserveistä aiheutuvia kustannuksia. Tasesähkön ostosta ja myynnistä tasepoikkeamien hallintaan maksetaan energiaperusteisesti.

Voimajärjestelmän reserveillä ylläpidetään sähköjärjestelmän taajuus ja sähkön laatu tavoitetasolla. Fingrid käyttää sähköjärjestelmän tasapainotukseen näitä reservejä, joita hankitaan eri reservimarkkinapaikoilta niin Suomesta kuin Pohjoismaista.

Sähköjärjestelmän nopea kehitys, reservikapasiteetin hinnan vaihtelut sekä kasvava reservien hankintatarve haastavat tasepalvelun kustannusten ennustamista. Fingrid kehittää reservimarkkinoita tavoitteenaan tarjonnan kasvu kaikilla reservimarkkinoilla ja markkinaehtoinen järjestelmän tasapainotus joka tilanteessa.

Lisätietoja:

Pasi Lintunen, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj, puh. +358 30 395 4291

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi