Tonttihintoihin muutoksia Vaasassa
31.8.2026 15:23:48 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Asuntotonttien myynti- ja vuokrahinnat muuttuvat Vaasassa 1.11.2026 alkaen. Alueilla, joilla omakotitonttien hinnat nousevat, voi vuokratontin lunastaa nykyisellä hinnalla ilmoittamalla siitä kirjallisesti lokakuun loppuun mennessä.
Vaasan kaupungin asuntotonttien myynti- ja vuokrahintoihin tulee muutoksia 1.11.2026 alkaen. Tontin hintaan vaikuttavat eniten etäisyys keskustasta sekä muut sijaintitekijät.
Muutoksia tulee kaikkiin myynti- ja vuokrahintoihin sekä tonttien vyöhykejakoon. Hinnat nousevat osalla omakotitonteista (vyöhykkeet 1 ja 2) ja laskevat lähes kaikilla rivi-, pari- ja kerrostalotonteilla.
Vaasassa tontit jaotellaan vyöhykkeisiin. Kalleimmat tontit sijaitsevat vyöhykkeellä 1, ja hinnat alenevat vyöhykenumeron kasvaessa. Ykkösvyöhykkeet sijaitsevat esimerkiksi kaupungin keskustassa sekä ranta-alueilla.
Suurin osa kaupungin luovuttamista tonteista sijaitsee vyöhykkeillä 3 ja 4. Näillä alueilla hintamuutosten vaikutus on hyvin vähäinen.
Voimassa oleviin vuokrasopimuksiin ei automaattisesti muutoksia
Voimassa oleviin vuokrasopimuksiin ei tule automaattisesti muutoksia.
Uusia hintoja sovelletaan uusiin sopimuksiin sekä vanhoihin sopimuksiin, kun niitä päivitetään tai uusitaan. Jos sopimus uusitaan ennen sen päättymistä, sovelletaan hinnanmuutokseen enintään kolmen vuoden siirtymäaikaa. Siirtymäaika koskee sekä hinnankorotuksia että -alennuksia.
Omakotitonttien hintamuutokset
Omakotitontit, joiden lunastushinta nousee 1.11., on mahdollista lunastaa vanhaan hintaan. Tästä tulee ilmoittaa kirjallisesti osoitteeseen tontit@vaasa.fi viimeistään 31.10.2026.
Uudessa vyöhykeajossa Björsinkallion omakotitontit Sundomissa siirtyvät vyöhykkeestä 2 vyöhykkeeseen 3, eli alueen tonttihinnat laskevat.
Vähässäkyrössä on aiemmin ollut kaksi hintavyöhykettä, mutta uudessa vyöhykejaossa on ainoastaan yksi. Vähässäkyrössä tonttien myyntihinnat laskevat huomattavasti, keskimäärin 70 %.
Katso pientalotonttien vyöhykejako (pdf).
Yhtiömuotoisten tonttien hintamuutokset
Yhtiömuotoisten tonttien eli rivi-, pari- ja kerrostalotonttien hinnat laskevat kaikissa vyöhykkeissä.
Katso yhtiömuotoisten tonttien vyöhykejako (pdf).
Hinnat päivitetään vähintään valtuustokausittain
Tonttien hinnoista päätti kaupunginhallitus kokouksessaan 10.8.2026. Edellisen kerran hintoja tarkistettiin vuonna 2019.
Kaupungin maapoliittisten linjausten mukaisesti hinnat päivitetään tarvittaessa, kuitenkin vähintään valtuustokausittain. Viime valtuustokaudella hintatarkastusta ei kuitenkaan tehty, koska kiinteistömarkkinat ja tonttimyynnit seisahtuivat ja vertailukelpoisia hintoja oli vähän.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Christoffer RönnlundTonttipäällikköPuh:040 145 5351christoffer.ronnlund@vaasa.fi
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