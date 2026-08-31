Vaasan kaupunki - Vasa stad

Tonttihintoihin muutoksia Vaasassa

31.8.2026 15:23:48 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Jaa

Asuntotonttien myynti- ja vuokrahinnat muuttuvat Vaasassa 1.11.2026 alkaen. Alueilla, joilla omakotitonttien hinnat nousevat, voi vuokratontin lunastaa nykyisellä hinnalla ilmoittamalla siitä kirjallisesti lokakuun loppuun mennessä.

Kuvassa pieniä valkoisia puutaloja rauhallisella kadulla, taustalla vehreää metsää.
Kuva: Vaasan kaupunki / Sami Peltoniemi

Vaasan kaupungin asuntotonttien myynti- ja vuokrahintoihin tulee muutoksia 1.11.2026 alkaen. Tontin hintaan vaikuttavat eniten etäisyys keskustasta sekä muut sijaintitekijät.

Muutoksia tulee kaikkiin myynti- ja vuokrahintoihin sekä tonttien vyöhykejakoon. Hinnat nousevat osalla omakotitonteista (vyöhykkeet 1 ja 2) ja laskevat lähes kaikilla rivi-, pari- ja kerrostalotonteilla.

Vaasassa tontit jaotellaan vyöhykkeisiin. Kalleimmat tontit sijaitsevat vyöhykkeellä 1, ja hinnat alenevat vyöhykenumeron kasvaessa. Ykkösvyöhykkeet sijaitsevat esimerkiksi kaupungin keskustassa sekä ranta-alueilla.

Suurin osa kaupungin luovuttamista tonteista sijaitsee vyöhykkeillä 3 ja 4. Näillä alueilla hintamuutosten vaikutus on hyvin vähäinen.

Voimassa oleviin vuokrasopimuksiin ei automaattisesti muutoksia

Voimassa oleviin vuokrasopimuksiin ei tule automaattisesti muutoksia.

Uusia hintoja sovelletaan uusiin sopimuksiin sekä vanhoihin sopimuksiin, kun niitä päivitetään tai uusitaan. Jos sopimus uusitaan ennen sen päättymistä, sovelletaan hinnanmuutokseen enintään kolmen vuoden siirtymäaikaa. Siirtymäaika koskee sekä hinnankorotuksia että -alennuksia.

Omakotitonttien hintamuutokset

Omakotitontit, joiden lunastushinta nousee 1.11., on mahdollista lunastaa vanhaan hintaan. Tästä tulee ilmoittaa kirjallisesti osoitteeseen tontit@vaasa.fi viimeistään 31.10.2026.

Uudessa vyöhykeajossa Björsinkallion omakotitontit Sundomissa siirtyvät vyöhykkeestä 2 vyöhykkeeseen 3, eli alueen tonttihinnat laskevat.

Vähässäkyrössä on aiemmin ollut kaksi hintavyöhykettä, mutta uudessa vyöhykejaossa on ainoastaan yksi. Vähässäkyrössä tonttien myyntihinnat laskevat huomattavasti, keskimäärin 70 %.

Katso pientalotonttien vyöhykejako (pdf).

Yhtiömuotoisten tonttien hintamuutokset

Yhtiömuotoisten tonttien eli rivi-, pari- ja kerrostalotonttien hinnat laskevat kaikissa vyöhykkeissä.

Katso yhtiömuotoisten tonttien vyöhykejako (pdf).

Hinnat päivitetään vähintään valtuustokausittain

Tonttien hinnoista päätti kaupunginhallitus kokouksessaan 10.8.2026. Edellisen kerran hintoja tarkistettiin vuonna 2019.

Kaupungin maapoliittisten linjausten mukaisesti hinnat päivitetään tarvittaessa, kuitenkin vähintään valtuustokausittain. Viime valtuustokaudella hintatarkastusta ei kuitenkaan tehty, koska kiinteistömarkkinat ja tonttimyynnit seisahtuivat ja vertailukelpoisia hintoja oli vähän.

Avainsanat

vaasan kaupunkivaasapäätöksentekoasuminenrakentaminentontit

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kuvassa pieniä valkoisia puutaloja rauhallisella kadulla, taustalla vehreää metsää.
Kuva: Vaasan kaupunki / Sami Peltoniemi
Lataa

Linkit

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye