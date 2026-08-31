Vie vanhus ulos -kampanja kannustaa yhteisiin ulkoiluhetkiin – Keski-Suomen hyvinvointialue mukana
31.8.2026 15:11:38 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue on mukana valtakunnallisessa Vie vanhus ulos -kampanjassa, joka järjestetään 7.–20.9.2026 Ikäinstituutin koordinoimana teemalla ”Ulkoilun ilo kuuluu kaikille”. Vuosittaisen kampanjan tavoitteena on lisätä iäkkäiden ulkoilua omaisten, läheisten, henkilökunnan ja vapaaehtoisten tukemana.
Kampanja tukee etsivää ja löytävää vanhustyötä
Moni meistä tunnistaa lähipiiristään jonkun ikääntyvän, jolla ulkoilu on jäänyt vähäiseksi. Ulkoilu tukee iäkkäiden fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia, vahvistaa sosiaalisia suhteita ja tuo mielekästä vaihtelua arkeen.
Monet ikäihmiset tarvitsevat ulkoilukaverin tueksi ja seuraksi. Heikentynyt liikkumiskyky, kaatumisen pelko, hankalat portaat, raskaat ulko-ovet, yksinäisyys tai muistipulmat voivat estää itsenäistä ulkoilua. Usein jo pelkästään toisen ihmisen läsnäolo riittää luomaan turvallisuuden tunnetta ja rohkaisee ulkoilemaan.
Kohtaamisten Keski-Suomi-hankkeessa ollaan parhaillaan rakentamassa etsivän ja löytävän vanhustyön verkostoa. Hankkeen kautta pyritään tuomaan näkyvämmäksi juuri niitä pieniäkin arjen esteitä, jotka voivat altistaa yksinäisyydelle tai syrjäytymiselle ja etsimään keinoja niiden vähentämiselle.
– Tarjoamalla ulkoiluseuraa ikääntyvälle, saatat samalla parantaa hänen elämänlaatuaan ja osallisuuden kokemustaan merkittävästi, toteaa Kohtaamisten Keski-Suomi-hankkeen projektipäällikkö Lotta Katajapuu-Rutanen.
Hyvinvointialueen yksiköitä mukana kannustamassa ulkoiluun
Mukana kampanjassa on Keski-Suomen hyvinvointialueen asumisyksiköitä ja kuntouttavan päivätoiminnan yksiköitä, jotka tahoillaan innostavat ja rohkaisevat omaisia, vapaaehtoisia ja henkilökuntaa tukemaan iäkkäiden ulkoilua. Tuemme ikääntyneiden liikunnallista elämäntapaa niin ikääntyneiden neuvonnassa ja ohjauksessa kuin yhteistyössä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa.
Ikääntyneiden asumisyksiköissä ja kuntouttavassa päivätoiminnassa ulkoilu on osa normaalia arkea ja asiakkaiden toimintakykyä tuetaan monipuolisesti. Kampanjan aikana ulkoiluun kiinnitetään enemmän huomioita. Yksiköillä on kampanjaan osallistumisella jo pitkät perinteet ja vakiintuneita käytäntöjä.
Päivätoiminnassa on tavoitteena ulkoilla asiakkaiden kanssa jokaisella käyntikerralla.
– Hyödynnämme ulkoillessa Luustoliiton OTAGO-ohjelman harjoitteita, jotka kehittävät tasapainoa ja alaraajojen lihasvoimaa. Kannustamme asiakkaita myös omaehtoiseen ulkoiluun kotiympäristössä, palvelupäällikkö Anne-Mari Hakala selvittää.
Kampanja tuo iloa ja yhteisöllisyyttä
Kampanja-aikana lasketaan ja kerätään ulkoilukertoja yhteiseen pottiin.
Kampanjaa voi seurata ja tukea myös sosiaalisessa mediassa tunnisteella #VieVanhusUlos ja #GåUtMedDenÄldre. Keski-Suomen hyvinvointialue jakaa kampanjan aikana sosiaalisen median kanavissaan tarinoita, kuvia ja ulkoilun iloa alueen yksiköistä.
Yhteyshenkilöt
Lotta Katajapuu-Rutanen, projektipäällikkö, p. 044 459 7339, lotta.katajapuu-rutanen(at)hyvaks.fi, Kohtaamisten Keski-Suomi-hanke, Keski-Suomen hyvinvointialue
Anne-Mari Hakala, palvelupäällikkö, p. 040 358 1565, anne-mari.hakala(at)hyvaks.fi, ikääntyneiden ja vammaisten palvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Ijäs, p. 050 566 2193, tuija.ijas(at)hyvaks.fi
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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