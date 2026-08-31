Vie vanhus ulos -kampanja kannustaa yhteisiin ulkoiluhetkiin – Keski-Suomen hyvinvointialue mukana

Kampanja tukee etsivää ja löytävää vanhustyötä

Moni meistä tunnistaa lähipiiristään jonkun ikääntyvän, jolla ulkoilu on jäänyt vähäiseksi. Ulkoilu tukee iäkkäiden fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia, vahvistaa sosiaalisia suhteita ja tuo mielekästä vaihtelua arkeen.

Monet ikäihmiset tarvitsevat ulkoilukaverin tueksi ja seuraksi. Heikentynyt liikkumiskyky, kaatumisen pelko, hankalat portaat, raskaat ulko-ovet, yksinäisyys tai muistipulmat voivat estää itsenäistä ulkoilua. Usein jo pelkästään toisen ihmisen läsnäolo riittää luomaan turvallisuuden tunnetta ja rohkaisee ulkoilemaan.

Kohtaamisten Keski-Suomi-hankkeessa ollaan parhaillaan rakentamassa etsivän ja löytävän vanhustyön verkostoa. Hankkeen kautta pyritään tuomaan näkyvämmäksi juuri niitä pieniäkin arjen esteitä, jotka voivat altistaa yksinäisyydelle tai syrjäytymiselle ja etsimään keinoja niiden vähentämiselle.

– Tarjoamalla ulkoiluseuraa ikääntyvälle, saatat samalla parantaa hänen elämänlaatuaan ja osallisuuden kokemustaan merkittävästi, toteaa Kohtaamisten Keski-Suomi-hankkeen projektipäällikkö Lotta Katajapuu-Rutanen.

Hyvinvointialueen yksiköitä mukana kannustamassa ulkoiluun

Mukana kampanjassa on Keski-Suomen hyvinvointialueen asumisyksiköitä ja kuntouttavan päivätoiminnan yksiköitä, jotka tahoillaan innostavat ja rohkaisevat omaisia, vapaaehtoisia ja henkilökuntaa tukemaan iäkkäiden ulkoilua. Tuemme ikääntyneiden liikunnallista elämäntapaa niin ikääntyneiden neuvonnassa ja ohjauksessa kuin yhteistyössä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa.

Ikääntyneiden asumisyksiköissä ja kuntouttavassa päivätoiminnassa ulkoilu on osa normaalia arkea ja asiakkaiden toimintakykyä tuetaan monipuolisesti. Kampanjan aikana ulkoiluun kiinnitetään enemmän huomioita. Yksiköillä on kampanjaan osallistumisella jo pitkät perinteet ja vakiintuneita käytäntöjä.

Päivätoiminnassa on tavoitteena ulkoilla asiakkaiden kanssa jokaisella käyntikerralla.

– Hyödynnämme ulkoillessa Luustoliiton OTAGO-ohjelman harjoitteita, jotka kehittävät tasapainoa ja alaraajojen lihasvoimaa. Kannustamme asiakkaita myös omaehtoiseen ulkoiluun kotiympäristössä, palvelupäällikkö Anne-Mari Hakala selvittää.

Kampanja tuo iloa ja yhteisöllisyyttä

Kampanja-aikana lasketaan ja kerätään ulkoilukertoja yhteiseen pottiin.

Kampanjaa voi seurata ja tukea myös sosiaalisessa mediassa tunnisteella #VieVanhusUlos ja #GåUtMedDenÄldre. Keski-Suomen hyvinvointialue jakaa kampanjan aikana sosiaalisen median kanavissaan tarinoita, kuvia ja ulkoilun iloa alueen yksiköistä.