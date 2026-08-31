Naantalin kaupunki

Pysäköintialue poistuu käytöstä Aurinkotien ja Tuulensuunkadun risteyksessä

1.9.2026 10:00:00 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote

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Tullikadun, Tuulensuunkadun ja Aurinkotien risteyksessä sijaitseva väliaikainen pysäköintialue poistuu käytöstä maanantaina 7. syyskuuta, kun Estelle-kerrostalojen rakentamista valmistelevat työt käynnistyvät. 

Väliaikainen pysäköintialue Aurinkotien ja Tuulensuunkadun ristyeksessä Naantalissa.
Väliaikainen pysäköintialue poistuu käytöstä. Naantalin kaupunki

Kerrostalojen arvioidaan valmistuvan helmikuussa 2028. Rakennushankkeen pääurakoitsija on Pohjola Rakennus Oy Suomi.

Aurinkotien jatkeen rakentaminen käynnistyy loppuvuodesta

Naantalin kaupunki aloittaa alueella loppuvuodesta myös niin kutsutun Aurinkotien jatkeen rakennusurakan, jossa rakennetaan uusi katuyhteys Kreivinkadun ja Käsityöläiskadun kiertoliittymien välille. Kaupunki tiedottaa urakasta tarkemmin ennen töiden alkamista.

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Väliaikainen pysäköintialue Aurinkotien ja Tuulensuunkadun ristyeksessä Naantalissa.
Väliaikainen pysäköintialue poistuu käytöstä.
Naantalin kaupunki
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Väliaikainen pysäköintialue Tuulensuunkadun ja Aurinkotien risteyksessä Naantalissa.
Pysäköintialue poistuu käytöstä, kun Estelle-kerrostalojen rakentamista valmistelevat työt käynnistyvät.
Naantalin kaupunki
Lataa
Väliaikainen pysäköintialue Tuulensuunkadun ja Aurinkotien risteyksessä Naantalissa.
Estelle-kerrostalojen arvioidaan valmistuvan helmikuussa 2028.
Naantalin kaupunki
Lataa

Naantalin kaupunki

Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000  saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan  vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista. 

Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki.  Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä. 

Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.

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