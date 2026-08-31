Pysäköintialue poistuu käytöstä Aurinkotien ja Tuulensuunkadun risteyksessä
1.9.2026 10:00:00 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote
Tullikadun, Tuulensuunkadun ja Aurinkotien risteyksessä sijaitseva väliaikainen pysäköintialue poistuu käytöstä maanantaina 7. syyskuuta, kun Estelle-kerrostalojen rakentamista valmistelevat työt käynnistyvät.
Kerrostalojen arvioidaan valmistuvan helmikuussa 2028. Rakennushankkeen pääurakoitsija on Pohjola Rakennus Oy Suomi.
Aurinkotien jatkeen rakentaminen käynnistyy loppuvuodesta
Naantalin kaupunki aloittaa alueella loppuvuodesta myös niin kutsutun Aurinkotien jatkeen rakennusurakan, jossa rakennetaan uusi katuyhteys Kreivinkadun ja Käsityöläiskadun kiertoliittymien välille. Kaupunki tiedottaa urakasta tarkemmin ennen töiden alkamista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mika Hirviyhdyskuntatekniikan päällikköNaantalin kaupunkiPuh:050 464 9902mika.hirvi@naantali.fi
Kasperi SillanpäätuotantopäällikköPohjola Rakennus Oy SuomiPuh:0505393525kasperi.sillanpaa@pohjolarakennus.fi
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Naantalin kaupunki
Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000 saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista.
Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki. Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä.
Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.
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