Demarinaiset: Hallitus romuttaa järjestöjen toimintaedellytyksiä

Ministerit ovat vakuutelleet, etteivät sosiaali- ja terveysjärjestöjen leikkaukset kohdistu kohtaavaan asiakastyöhön. Näin mittavien säästöjen kohdalla väite ei kuitenkaan ole uskottava. Leikkaukset tulevat näkymään väistämättä ihmisten saamassa avussa ja tuessa.

”On syytä puhua suoraan. Kyse ei ole vain järjestöjen hallinnon vähentämisestä. Leikkaukset osuvat suoraan järjestöjen tarjoamaan kriisiapuun, neuvontaan, vertaistukeen ja matalan kynnyksen kohtaamisiin. Leikkaukset kohdistuvat muun muassa lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn sekä pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja omaishoitajien tukemiseen. Tähän meillä ei ole varaa”, toteaa Demarinaisten 2. varapuheenjohtaja Miina-Anniina Heiskanen.

”Järjestöjen työ ei ole julkisten palvelujen päälle rakennettua ylimääräistä toimintaa, vaan monelle ensimmäinen ja joskus ainoa paikka saada apua ajoissa. Kyse ei ole ylimääräisestä menoerästä, vaan investoinnista ihmisten hyvinvointiin. Kun ennaltaehkäisevä tuki vähenee, yhä useampi tarvitsee raskaampia ja kalliimpia palveluita. Siksi leikkausten todelliset säästöt jäävät vähäisiksi”, lisää Demarinaisten 1. varapuheenjohtaja Tawar Salari.

Leikkaukset eivät vaikuta vain palveluihin, vaan myös ihmisten työpaikkoihin. SOSTEn ja Halin kyselyn mukaan lähes 30 prosenttia järjestöistä on jo päättänyt lomautuksista tai irtisanomisista ja yli puolet suunnittelee niitä. Päätettyjen tai suunniteltujen lomautusten ja irtisanomisten piirissä on yhteensä 1399 henkilöä eli lähes 1000 henkilötyövuotta.

”Sosiaali- ja terveysjärjestöissä työskentelevistä valtaosa on naisia, eli leikkaukset vaikuttavat erityisesti naisten työllisyyteen. Nyt hallitus päättää lisäleikkauksista tilanteessa, jossa on juuri uutisoitu, että erityisesti naisten työttömyys on kasvanut. Orpon hallituksen leikkaukset jatkavat linjaa, joka kohdistuu voimakkaasti naisvaltaisille aloille ja naistyöntekijöihin”, huomauttaa Demarinaisten puheenjohtaja Helena Marttila.

Leikkausten lisäksi järjestöjen tekemää työtä ja järjestöissä työskenteleviä ihmisiä on vähätelty julkisessa puheessa. ”Kun järjestöistä puhutaan rälssinä tai suojatyöpaikkoina, vähätellään sitä arvokasta työtä, jota tehdään usein kaikkien vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten hyväksi. Järjestöjen työn tai työntekijöiden halventaminen on kohtuutonta ja epäkunnioittavaa. Demarinaiset puolustaa järjestöjen työtä ja sen merkitystä suomalaisten hyvinvoinnille”, päättää Salari.