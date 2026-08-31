HUS Kiinteistöt Oy:n ja HUS Turvapalvelut Oy:n toimintoihin esitetään muutoksia

HUSin konsernijaosto esittää HUSin yhtymähallitukselle, että HUS Kiinteistöt Oy:n rakennuttamis-, projekti- ja asuntopalvelut siirretään liikkeenluovutuksena HUS-yhtymään vuoden 2027 alussa.

Rakennuttamis-, projekti ja asuntopalvelujen siirrolla tavoitellaan palvelujen parempaa ohjattavuutta ja integroitumista HUSin kiinteistöhallinnon kokonaisuuteen.

Lisäksi yhtymähallitukselle esitetään HUS Turvapalvelut Oy:n vartiointipalvelujen hankkimista ulkoiselta palveluntuottajalta ja yhtiön osakekannan myyntiä palveluntuottajalle. Esityksen mukaan HUS Turvapalvelut Oy:n tietyt asiantuntijapalvelut, kuten turvallisuusvalvomo, turvallisuusasiantuntijat, avainhallinta ja kulunvalvonnan hallinta, siirtyisivät liikkeenluovutuksena osaksi HUS-yhtymää vuoden 2027 alussa.



Turvapalvelujen myynnin tavoite on myyntitulojen saaminen HUS-yhtymän talouden tasapainottamiseen, mutta myös edullisemman kustannustason saavuttaminen.

HUS-yhtymän 100-prosenttisesti omistamaan HUS Kiinteistöt -yhtiöryhmään kuuluvat tällä hetkellä HUS Kiinteistöt Oy, HUS Kiinteistöpalvelut Oy, HUS Turvapalvelut Oy ja HUS P-halli Oy. Yhtiöryhmä tuottaa muun muassa kiinteistöjen hoitoon ja huoltoon, rakennuttamiseen, projektipalveluihin, henkilöstöasuntoihin, turvallisuuteen ja pysäköintiin liittyviä palveluja.

HUSin yhtymähallitus on päättänyt 12.5.2025 ja 12.6.2026 HUS Kiinteistöpalvelut Oy:n osakkeiden myynnistä ja kiinteistöpalveluiden ulkoistuksesta.

HUS P-halli Oy:n toimintaan ei esitetä muutoksia.

Konsernijaoston kokous pidettiin 31.8.2026. HUS Kiinteistöt Oy:n ja HUS Turvapalvelut Oy:n henkilöstöinfot on pidetty 31.8.2026 iltapäivällä. HUSin henkilöstötoimikunta käsittelee asiaa 2.9.2026. HUSin yhtymähallitus käsittelee asiaa 7.9.2026, minkä jälkeen asia siirtyy päätösesityksen mukaan valmisteluun yhtiöiden hallituksille.



Yhtymähallitus johtaa HUSin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymähallituksessa on 17 jäsentä, joista kaksi on Helsingin yliopiston edustajia. Yhtymähallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

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