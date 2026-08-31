Kvanttialan uusimmat saavutukset ovat esillä Suomen kvanttipäivillä 9.–10.9.2026 Jyväskylässä
1.9.2026 11:00:00 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Mitä ovat kvanttimateriaalit – rakennuspalikoita vai näkymätöntä ainetta? Onko kvanttiteknologian kehitys Suomen taloudelle kohtalonkysymys? Jyväskylän yliopisto isännöi kvanttialan kotimaista merkkitapahtumaa, Suomen kvanttipäiviä, syyskuun alussa. Professori Tero Heikkilä ja apulaisprofessori Joel Mero luotaavat kvanttialan näkymiä.
Kvanttiteknologiassa moni asia on vielä kysymysmerkki: kuinka lähellä käytännön sovellukset ovat, millaisia kvanttimateriaaleja niissä käytetään ja miten kvanttitalous lopulta rakentuu?
Suomen kvanttipäivät kokoaa yhteen alan tutkijat, yritykset ja päättäjät Jyväskylään 9.-10. syyskuuta. Päivillä keskustellaan tutkimuksesta, teknologiasta ja kansallisesta kvanttistrategiasta.
Suomessa moni yritys ja tutkimusryhmä kehittää jo seuraavan sukupolven teknologioita.
Kvanttipäivillä esillä ovat tämän hetken uusimmat saavutukset, jotka liittyvät kvanttilaskentaan, -sensoreihin, -materiaaleihin, -algoritmeihin tai kvanttiviestintään.
Kvanttiteknologia ja -materiaalit auttavat tulevaisuudessa esimerkiksi energiatehokkuuden parantamisessa, lääketutkimuksessa, materiaalikehityksessä ja kyberturvallisuudessa.
Suurelle yleisölle kvanttipäivillä on tarjolla kaikille avoin yleisöluento keskiviikkona 9.9., jolloin Jyväskylän yliopiston kvanttilaskennan professori Teiko Heinosaari kertoo, kertoo mistä kvanttifysiikassa on kyse ja miksi se on tärkeää.
Onko kvanttiteknologian kehitys Suomen taloudelle kohtalonkysymys?
Jyväskylän yliopistossa fyysikko, professori Tero Heikkilä tutkii kvanttimateriaaleja ja niiden mahdollisuuksia tulevaisuuden teknologioissa. Apulaisprofessori Joel Mero Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta tutkii muun muassa Suomen kvanttiteknologiastrategiaa.
Mero sanoo, että kvanttiteknologiassa Suomella on uskottava mahdollisuus olla kokoaan suurempi:
”Jos emme panosta, menetämme osaajia, yrityksiä ja tulevia kasvumahdollisuuksia. Kohtalonkysymys se voi olla niille aloille, yrityksille ja alueille, jotka rakentuvat seuraavan teknologia-aallon ympärille.”
Heikkilä arvioi, että kvanttipäivillä on tärkeää vaikuttaa Suomen kvanttistrategiaan ja ennakoivasti esimerkiksi lukioiden fysiikan opetukseen.
Tieteen verkkolehden Ajassa-jutussa Tero Heikkilä ja Joel Mero avaavat kvanttialan näkymiä ja selittivät alan peruskäsitteitä.
Lue lisää kvanttitaloudesta ja muun muassa kvanttimateriaaleista:
https://www.jyu.fi/fi/artikkeli/kvanttialan-merkkitapahtuma-jyvaskylassa-yritamme-vaikuttaa-suomen-kvanttistrategiaan-ja-lukioiden
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anniina Runtuvuori-SalmelaSuomen kvanttipäivien koordinaattoriPuh:0505705230anniina.s.m.runtuvuori-salmela@jyu.fi
Teemu RahikkaViestinnän asiantuntijaInformaatioteknologian tiedekuntaPuh:+358 50 469 9377teemu.m.rahikka@jyu.fi
Elina LeskinenViestinnän asiantuntijaPuh:+358 50 461 7880elina.leskinen@jyu.fi
Toni LaajalahtiViestinnän asiantuntijaJyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluPuh:+358 50 336 4368toni.m.t.laajalahti@jyu.fi
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