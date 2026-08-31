Vihreiden Krista Mikkonen vaatii työperäiseen hyväksikäyttöön puuttumista – alihankintaketjuja tulee rajoittaa ja valtion tarkistaa omien yhtiöidensä hankintaketjut
31.8.2026 16:14:27 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Krista Mikkonen vaatii lainsäädännön tiukentamista niin, että tilaajavastuu ulottuu koko alihankintaketjuun. Hän vaatii myös viranomaisten resurssien ja toimivallan lisäämistä, jotta valvonnalla on todellisia mahdollisuuksia puuttua laittomiin työolosuhteisiin.
Yle uutisoi työperäisestä hyväksikäytöstä kiinalais-suomalaisen yhtiön Easpring Finland New Materialsin akkumateriaalitehtaan työmaalla Kotkassa. Osan yhtiöstä omistaa Suomen valtionyhtiö Finnish Minerals Group.
Vihreiden kansanedustaja Krista Mikkonen on huolissaan lisääntyvästä työperäisestä hyväksikäytöstä ja vaatii lainsäädännön tiukentamista.
“Työperäiseen hyväksikäyttöön on puututtava, ennen kuin ongelma paisuu vielä suuremmaksi. Yksi ilmeinen keino on laajentaa tilaajavastuuta kattamaan koko hankintaketju. Alihankintaketjujen pituutta tulee rajoittaa ja tilaajavastuu ulottaa kattamaan koko ketju, mukaan lukien vastuu palkanmaksusta ja työehdoista,” ehdottaa Mikkonen.
Ennen kuin lakiin saadaan tilaajavastuun laajentaminen, Mikkonen vaatii valtionyhtiöitä tarkistamaan omat hankintaketjunsa.
“Valtionyhtiöiden tulee tarkistaa omat hankintaketjunsa. Valtionyhtiöillä on runsaasti rakennusurakoita, joissa perinteisesti ilmenee työperäistä hyväksikäyttöä. Valtiolla on vastuu varmistaa, että sen omilla työmailla ja kaikissa osissa hankintaketjua noudatetaan reiluja työehtoja eikä rikota lakeja,” sanoo Mikkonen.
Mikkonen nostaa esiin myös viranomaisten riittävät resurssit ja toimivallan ongelmiin puuttumiseksi.
“Työperäisen hyväksikäytön kitkemiseksi esimerkiksi Verohallinnon, työsuojeluviranomaisten ja poliisin resursseja, toimivaltuuksia ja yhteistyötä tulee vahvistaa. Nykyhallituksen linja leikata hallinnosta vähentää mahdollisuuksia puuttua tehokkaasti työperäiseen hyväksikäyttöön. Sen lisäksi että työperäinen hyväksikäyttö on inhimillisesti väärin ja laitonta, vääristää se myös kilpailua. Kun kaikki toimivat reiluilla pelisäännöillä ja lakia noudattaen, voivat rehdisti toimivat yrittäjät pärjätä kilpailussa,” selittää Mikkonen.
Muun muassa SAK ja Teollisuusliitto ovat ehdottaneet tilaajavastuun laajentamista kattamaan koko hankintaketju.
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Yhteyshenkilöt
Krista MikkonenKansanedustajaPuh:044 262 7881krista.mikkonen@eduskunta.fi
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
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