Öljyvahinkojen torjunta ja muu kriiseihin varautuminen keskiössä Turvallinen Uusimaa 2026 - Kotiseutuharjoituksessa

Tervetuloa 5.9.2026 klo 11.45-14.45 Santahaminaan tutustumaan Turvallinen Uusimaa - Kotiseutuharjoitukseen.

Suomessa turvallisuutta rakennetaan viranomaisten, kuntien ja järjestöjen yhteistyöllä. Maanpuolustuskoulutus MPK järjestää yhdessä laajan toimijajoukon kanssa kokonaisturvallisuutta lisäävän ja ylläpitävän Kotiseutuharjoituksen Helsingissä, Kirkkonummella, Nurmijärvellä ja Sipoossa 4.–6.9.2026. Yhteistyössä WWF:n kanssa järjestettävä vapaaehtoisten koulutus öljynorjuntavahinkojen torjumiseen on osa Kotiseutuharjoitusta.

Öljyntorjunta



Itämeri on erityistä riskialuetta öljyonnettomuuksille. Venäjän öljyviennistä yli puolet kulkee Suomenlahden kautta, ja alueella lisääntyneet riskitekijät, kuten varjolaivaston toiminta sekä satelliittipaikannuksen häirintä, ovat kasvattaneet vakavan ympäristöonnettomuuden riskiä. Esimerkiksi öljytankkerionnettomuuden vaikutukset ulottuisivat luonnon lisäksi ihmisten terveyteen, elinkeinoihin ja yhteiskunnan kokonaisturvallisuuteen.

MPK:n Turvallinen Uusimaa 2026 -Kotiseutuharjoituksessa yli 800 vapaaehtoista ja eri toimijaa pääsevät harjoittelemaan paitsi öljyntorjuntaa myös monia muita tärkeitä kriisiajan taitoja: evakuoitujen vastaanottamista, kalliosuojan käyttämistä ja siellä toimimista, kadonneen etsintää, varautumista sähkö- ja vesikatkoihin, vesillä liikkumisen turvallisuutta ja pelastautumista, säteilytiedustelua ja -mittausta sekä poikkeusolojen viestintää.

Mikä on Kotiseutuharjoitus?

MPK:n Kotiseutuharjoitus on alueellinen varautumisharjoitus, johon järjestöjen vapaaehtoiset, kunnat ja viranomaiset tulevat kouluttautumaan ja harjoittelemaan yhdessä. Harjoituksissa eri toimijat välittävät muille parasta osaamistaan, oppivat toisiltaan ja harjoittelevat yhteistoimintaa mahdollisissa häiriötilanteissa. Kotiseutuharjoitukset tarjoavat vapaaehtoisille mahdollisuuden oppia ja harjoitella turvallisuustaitoja ja näin parantaa omaa henkistä kriisinkestävyyttään sekä tutustua järjestöjen toimintaan.

Ilmoittautuminen mediatilaisuuteen torstaihin 3.9. mennessä:

Miia Iivari miia.iivari@mpk.fi

Viestintäpäällikkö - Maanpuolustuskoulutus MPK, p. 050 5220 024



Lisätietoa harjoituksesta:

Kotiseutuharjoitus Turvallinen Uusimaa 2026

Petri Pääkkönen

Piiripäällikkö - MPK Meripuolustuspiiri

petri.paakkonen@mpk.fi, p. 040 1832 328





Kumppanijärjestäjien yhteystiedot:

WWF Suomi, suojeluasiantuntija Teemu Niinimäki, teemu.niinimaki@wwf.fi, 050 524 3206

Säteilyturvakeskus STUK, laboratorionjohtaja Maarit Muikku, maarit.muikku@stuk.fi 09 75 988 509

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu VAPEPA, Sanna Puha, sanna.puha@svap.fi, 045 609 5964

Nurmijärven kunta, turvallisuusasiantuntija Kati Aaltio, kati.aaltio@nurmijarvi.fi, 040 3174674

Väestön siviilisuojelu VSS Kalliosuojakurssi, varautumisen opettaja Tomi Rask, tomi.rask@hel.fi, 050 384 4727





Tämä on yhteystiedote: MPK, WWF Suomi, Säteilyturvakeskus STUK, Vapaaehtoinen pelastuspalvelu VAPEPA, Nurmijärven kunta, Helsingin kaupungin pelastuslaitos