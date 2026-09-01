Pääkaupunkiseudun ekaluokkalaiset saavat omakseen Anneli Kannon lastenkirjan Helmet-kirjaston ja kustantajien kampanjassa
1.9.2026 08:00:00 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Helmet-kirjastot antavat vuosittain yhteistyössä kustantajien kanssa kaikille pääkaupunkiseudun ekaluokkalaisille kirjalahjan. Samalla kaikki koulunsa aloittavat kutsutaan tutustumaan omaan lähikirjastoon. Kampanja alkaa Helmet-kirjastoissa tiistaina 1.9.2026.
Pääkaupunkiseudun Helmet-kirjastojen ekaluokkalaiskampanjan suomenkielinen kirjalahja koulunsa aloittaville on tänä vuonna palkitun kirjailijan Anneli Kannon kirjoittama ja Tuire Siiriäisen kuvittama Aamos ja jälkien arvoitus. Kirjan on kustantanut Oppi&ilo/Sanoma Pro.
Aamos ja jälkien arvoitus on helppolukuinen tarina, jossa Aamos-hirvi saa ystävän. Kirja on helppolukuinen: sanat on tavutettu, lauserakenteet ovat lukemista aloittelevan ekaluokkalaisen taitotasoon sopivan yksinkertaisia ja sanasto helposti ymmärrettävää. Lukemaan oppimisen lisäksi mukaansatempaava tarina käsittelee tunteita monipuolisesti ja tukee kaikille tärkeiden tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Houkuttelevalla ja vauhdikkaalla kuvituksella on merkittävä rooli tarinassa, jonka sympaattisiin eläinhahmoihin kaikki voivat samaistua.
Kirjastojen ja kustantajien yhteisellä kampanjalla halutaan tukea koululaisten lukutaidon kehittymistä. Ikioma kirja voi tehdä lukemisesta kiinteän osan pienten koululaisten arkea. Espoon kaupungin kirjastopalveluiden johtaja Ritva Nyberg muistuttaa, että lukutaidon vahvistaminen on yhteistyötä tulevaisuuden parhaaksi.
− Lukutaito on perusta oppimiselle, osallisuudelle ja hyvinvoinnille, mutta myös keskeinen osa demokratiakasvatusta. Se antaa valmiudet ymmärtää maailmaa, arvioida tietoa ja osallistua oman yhteisön toimintaan. Lukeminen tutkitusti vahvistaa tunnetaitoja ja empatiakykyä. Erilaisissa maailmoissa seikkaillessamme opimme asettumaan toisen asemaan ja ymmärtämään erilaisia näkökulmia. Kun perheet, koulut ja kirjastot yhdessä tukevat lasten lukutaidon kehittymistä, jokainen lapsi voi kasvaa aktiiviseksi, ymmärtäväiseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi, Nyberg sanoo.
− On suuri ilo olla mukana Helmet-kirjastojen ekaluokkalaiskampanjassa, sanoo Oppi&ilon liiketoimintapäällikkö Johanna Laurila.
− Lukemaan oppiminen on yksi lapsen elämän suurimmista oivalluksen hetkistä. Tavoitteenamme on, että helppolukuinen ja mukaansatempaava tarina vahvistaa lapsen ”minä osaan!” -tunnetta, Laurila kertoo ja jatkaa: − Ensimmäiset itse luetut kirjat ovat lapselle iso asia ja sytyke lukuimun syntymiselle. Kirjastot puolestaan ovat todellisia aarreaittoja, joista jokainen lapsi voi löytää itselleen sopivan tasoista ja innostavaa luettavaa.
−On tärkeää, että myös eri tavoin lukemisesteiset ekaluokkalaiset saavat itselleen sopivan kirjalahjan kampanjan myötä. Celiassa iloitaan, kun saamme auttaa tässä jälleen tänä vuonna, Saavutettavuuskirjasto Celian Saavutettavat sisällöt -yksikön päällikkö Juha Nurro toteaa. Celia tuottaa kampanjakirjat lukemisesteisille.
Omankielinen kirja myös äidinkieleltään ruotsinkielisille
Helmet-kirjasto lahjoittaa myös ruotsinkielisille koulunsa aloittaville oman teoksen. Ruotsinkielinen kirja on tänä vuonna Helena Brossin kirjoittama Kvartersdeckarna - Balkongtjuven, jonka on kuvittanut Kajsa Hallström. Kirjan on kustantanut Bonnier Carlsen.
Kuinka kirjalahjan saa?
Helmet-kirjastojen henkilökunta kutsuu ekaluokat opettajineen kirjastoon ja jakaa kirjalahjat luokkien kirjastovierailun yhteydessä.
Äänikirja lukemisesteisille
Saavutettavuuskirjasto Celia tuottaa suomen- ja ruotsinkielisistä ekaluokkalaiskampanjan kirjoista saavutettavat ääntä ja tekstiä sisältävät yhdistelmäkirjat sekä pistekirjat.
Celian kirjoja voivat käyttää kaikki, joille tavallisen kirjan lukeminen on lukivaikeuden, sairauden, vamman tai vastaavan syyn vuoksi vaikeaa.
Kirjat saadakseen lapsella täytyy olla tunnukset Celian verkkopalveluun. Tunnukset palveluun voi saada koulun kautta tai kirjastosta.
Lisätietoja:
Viestintäasiantuntija Piia Latvala | piia.latvala@espoo.fi | puh. 040 634 3730 |
Espoon kaupunginkirjasto
Viestintäasiantuntija Marjo Haatainen | marjo.haatainen@hel.fi | puh. 050 382 8150 | Helsingin kaupunki / Kulttuuri ja vapaa-aika / Viestintä- ja markkinointipalvelut
Viestintäsuunnittelija Minna Saastamoinen | minna.saastamoinen@vantaa.fi | puh. 050 312 1669 | Vantaan kaupunki / kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimiala
Liiketoimintapäällikkö Johanna Laurila | johanna.laurila@sanomapro.fi | puh. 040 778 1215 | Oppi&ilo/Sanoma Pro
Ruotsinkielinen kirja: Informaatikko Maria Grundvall | maria.grundvall@kauniainen.fi | 040 665 7447 | Kauniaisten kaupunginkirjasto
Suunnittelija Marjo Kauttonen | marjo.kauttonen@kansallisarkisto.fi | puh. 040 643 3941 | Saavutettavuuskirjasto Celia, Kansallisarkisto
Avainsanat
Espoon kaupunginkirjasto
Kirjasto on kaikille avoin kohtaamispaikka ja kulttuurikeskus. Espoon kaupunginkirjastoon kuuluu viisi aluekirjastoa sekä yksitoista lähikirjastoa eri puolilla kaupunkia ja kirjasto- ja kulttuuriauto Välkky. Kirjastojen tiloissa voi opiskella, harrastaa ja oleskella. Kirjastoissa järjestetään monenlaisia tapahtumia, näyttelyitä ja neuvontaa. Yhdessä Helsingin, Kauniaisen ja Vantaan kirjastojen kanssa Espoon kaupunginkirjasto muodostaa Helmet-kirjaston.
Kirjastot | Espoon kaupunki| Helmet-verkkokirjasto
Facebook: Espoon kirjasto | Instagram: @KirjastoEspoo
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad
Alla förstaklassister i huvudstadsregionen får Anneli Kantos barnbok i Helmet-bibliotekets och förläggarnas kampanj1.9.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Helmet-biblioteken ger årligen i samarbete med förläggarna en bokgåva till alla förstaklassister i huvudstadsregionen. Samtidigt bjuds alla som börjar skolan in att bekanta sig med det egna närbiblioteket. Kampanjen inleds i Helmet-biblioteken tisdagen den 1 september 2026.
Kaupunginhallitus: Työpaikka-aluetta Otaniemeen kehitetään yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa31.8.2026 21:11:13 EEST | Tiedote
Kaupunginhallitus päätti, että Senaatti-kiinteistöjen kanssa allekirjoitetaan yhteistyösopimus koskien Otaniemessä olevien alueiden yhteiskehittämistä. Sopimusalue sijaitsee Kuusisaarentien, Miestentien ja Otaniementien läheisyydessä.
Konserni- ja tilajaosto antoi lausunnot HSL:n sekä HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelmista 2027–202931.8.2026 15:55:10 EEST | Tiedote
Lausuntojen lisäksi jaosto mm. hyväksyi Maijalan päiväkodin hankesuunnitelman sekä päätti kokousajat vuosille 2027–2028.
Tilastot ja tutkimukset –kuukausitiedote elokuu 202631.8.2026 14:26:40 EEST | Tiedote
Espoon väkiluku oli heinäkuun 2026 lopussa ennakkotietojen mukaan 328 500. Yritystyöpaikkojen määrän supistuminen jatkui, kun taas yritysten kokonaisliikevaihdon kasvu voimistui kuluvan vuoden alkupuolella. Työttömien osuus työvoimasta kasvoi 12,7 prosenttiin, avoimia työpaikkoja vuodentakaista enemmän jo toisena peräkkäisenä kuukautena.
Info från nämnden Svenska rum 27.8.202627.8.2026 18:19:02 EEST | Pressmeddelande
På höstens första möte godkände nämnden Svenska rum användningsprinciperna och debiteringsgrunderna för lokaler för kulturverksamhet och annan invånar- och hobbyverksamhet.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme