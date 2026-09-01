Pääkaupunkiseudun ekaluokkalaiset saavat omakseen Anneli Kannon lastenkirjan Helmet-kirjaston ja kustantajien kampanjassa



Pääkaupunkiseudun Helmet-kirjastojen ekaluokkalaiskampanjan suomenkielinen kirjalahja koulunsa aloittaville on tänä vuonna palkitun kirjailijan Anneli Kannon kirjoittama ja Tuire Siiriäisen kuvittama Aamos ja jälkien arvoitus. Kirjan on kustantanut Oppi&ilo/Sanoma Pro.

Aamos ja jälkien arvoitus on helppolukuinen tarina, jossa Aamos-hirvi saa ystävän. Kirja on helppolukuinen: sanat on tavutettu, lauserakenteet ovat lukemista aloittelevan ekaluokkalaisen taitotasoon sopivan yksinkertaisia ja sanasto helposti ymmärrettävää. Lukemaan oppimisen lisäksi mukaansatempaava tarina käsittelee tunteita monipuolisesti ja tukee kaikille tärkeiden tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Houkuttelevalla ja vauhdikkaalla kuvituksella on merkittävä rooli tarinassa, jonka sympaattisiin eläinhahmoihin kaikki voivat samaistua.

Kirjastojen ja kustantajien yhteisellä kampanjalla halutaan tukea koululaisten lukutaidon kehittymistä. Ikioma kirja voi tehdä lukemisesta kiinteän osan pienten koululaisten arkea. Espoon kaupungin kirjastopalveluiden johtaja Ritva Nyberg muistuttaa, että lukutaidon vahvistaminen on yhteistyötä tulevaisuuden parhaaksi.

− Lukutaito on perusta oppimiselle, osallisuudelle ja hyvinvoinnille, mutta myös keskeinen osa demokratiakasvatusta. Se antaa valmiudet ymmärtää maailmaa, arvioida tietoa ja osallistua oman yhteisön toimintaan. Lukeminen tutkitusti vahvistaa tunnetaitoja ja empatiakykyä. Erilaisissa maailmoissa seikkaillessamme opimme asettumaan toisen asemaan ja ymmärtämään erilaisia näkökulmia. Kun perheet, koulut ja kirjastot yhdessä tukevat lasten lukutaidon kehittymistä, jokainen lapsi voi kasvaa aktiiviseksi, ymmärtäväiseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi, Nyberg sanoo.

− On suuri ilo olla mukana Helmet-kirjastojen ekaluokkalaiskampanjassa, sanoo Oppi&ilon liiketoimintapäällikkö Johanna Laurila.

− Lukemaan oppiminen on yksi lapsen elämän suurimmista oivalluksen hetkistä. Tavoitteenamme on, että helppolukuinen ja mukaansatempaava tarina vahvistaa lapsen ”minä osaan!” -tunnetta, Laurila kertoo ja jatkaa: − Ensimmäiset itse luetut kirjat ovat lapselle iso asia ja sytyke lukuimun syntymiselle. Kirjastot puolestaan ovat todellisia aarreaittoja, joista jokainen lapsi voi löytää itselleen sopivan tasoista ja innostavaa luettavaa.

−On tärkeää, että myös eri tavoin lukemisesteiset ekaluokkalaiset saavat itselleen sopivan kirjalahjan kampanjan myötä. Celiassa iloitaan, kun saamme auttaa tässä jälleen tänä vuonna, Saavutettavuuskirjasto Celian Saavutettavat sisällöt -yksikön päällikkö Juha Nurro toteaa. Celia tuottaa kampanjakirjat lukemisesteisille.

Omankielinen kirja myös äidinkieleltään ruotsinkielisille

Helmet-kirjasto lahjoittaa myös ruotsinkielisille koulunsa aloittaville oman teoksen. Ruotsinkielinen kirja on tänä vuonna Helena Brossin kirjoittama Kvartersdeckarna - Balkongtjuven, jonka on kuvittanut Kajsa Hallström. Kirjan on kustantanut Bonnier Carlsen.

Kuinka kirjalahjan saa?

Helmet-kirjastojen henkilökunta kutsuu ekaluokat opettajineen kirjastoon ja jakaa kirjalahjat luokkien kirjastovierailun yhteydessä.

Äänikirja lukemisesteisille

Saavutettavuuskirjasto Celia tuottaa suomen- ja ruotsinkielisistä ekaluokkalaiskampanjan kirjoista saavutettavat ääntä ja tekstiä sisältävät yhdistelmäkirjat sekä pistekirjat.

Celian kirjoja voivat käyttää kaikki, joille tavallisen kirjan lukeminen on lukivaikeuden, sairauden, vamman tai vastaavan syyn vuoksi vaikeaa.

Kirjat saadakseen lapsella täytyy olla tunnukset Celian verkkopalveluun. Tunnukset palveluun voi saada koulun kautta tai kirjastosta.

Lisätietoja:

Viestintäasiantuntija Piia Latvala | piia.latvala@espoo.fi | puh. 040 634 3730 |

Espoon kaupunginkirjasto

Viestintäasiantuntija Marjo Haatainen | marjo.haatainen@hel.fi | puh. 050 382 8150 | Helsingin kaupunki / Kulttuuri ja vapaa-aika / Viestintä- ja markkinointipalvelut

Viestintäsuunnittelija Minna Saastamoinen | minna.saastamoinen@vantaa.fi | puh. 050 312 1669 | Vantaan kaupunki / kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimiala

Liiketoimintapäällikkö Johanna Laurila | johanna.laurila@sanomapro.fi | puh. 040 778 1215 | Oppi&ilo/Sanoma Pro

Ruotsinkielinen kirja: Informaatikko Maria Grundvall | maria.grundvall@kauniainen.fi | 040 665 7447 | Kauniaisten kaupunginkirjasto

Suunnittelija Marjo Kauttonen | marjo.kauttonen@kansallisarkisto.fi | puh. 040 643 3941 | Saavutettavuuskirjasto Celia, Kansallisarkisto