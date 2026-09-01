Alla förstaklassister i huvudstadsregionen får Anneli Kantos barnbok i Helmet-bibliotekets och förläggarnas kampanj

Årets finskspråkiga bokgåva i Helmet‑bibliotekens kampanj för förstaklassister i huvudstadsregionen är Aamos ja jälkien arvoitus, skriven av årets prisbelönta författare Anneli Kanto och illustrerad av Tuire Siiriäinen. Boken har publicerats av Oppi&ilo/Sanoma Pro.

Aamos ja jälkien arvoitus är en lättläst berättelse för små skolelever där älgen Aamos får en vän. Boken är lättläst: orden är avstavade, meningsstrukturen och vokabulären är lättbegriplig och enkel att förstå för förstaklassister som börjar läsa. Utöver att lära sig läsa behandlar den medryckande berättelsen känslor på ett mångsidigt sätt och stöder utvecklingen av känslo- och interaktionsfärdigheter som är viktiga för alla. En lockande och fartfylld illustration spelar en viktig roll i berättelsen, vars sympatiska djurfigurer alla kan identifiera sig med.

Syftet med bibliotekens och förläggarnas gemensamma kampanj är att stöda utvecklingen av skolelevernas läskunnighet. En egen bok kan göra läsningen till en permanent del av små skolelevers vardag. Direktören för Esbo stads bibliotekstjänster, Ritva Nyberg, påminner om att stärkandet av läskunnigheten är ett samarbete för framtidens bästa.

– Läskunnighet är grunden för lärande, delaktighet och välbefinnande, men också en central del av demokratifostran. Den ger färdigheter att förstå världen, bedöma information och delta i den egna gemenskapens verksamhet. Att läsa stärker bevisligen de emotionella färdigheterna och empatiförmågan. Under äventyr i olika världar lär vi oss att sätta oss in i andras situation och förstå olika synvinklar. När familjer, skolor och bibliotek tillsammans stöder utvecklingen av barnens läskunnighet kan varje barn växa upp till en aktiv, förstående och deltagande medborgare, säger Nyberg.

– Det är en stor glädje att delta i Helmet-bibliotekens kampanj för förstaklassister, säger Oppi&ilo:s affärsområdeschef Johanna Laurila.

– Att lära sig läsa är en av de största stunderna av insikt i ett barns liv. Vårt mål är att den lättlästa och medryckande berättelsen ska stärka barnets ”jag kan!” – känsla, berättar Laurila och fortsätter: – De första böckerna som barnet själv läst är en stor sak för barnet och en gnista för att väcka läslusten. Biblioteken är i sin tur verkliga skattkammare där varje barn kan hitta inspirerande läsning på lämplig nivå.

Det är viktigt att även förstaklassister med olika läsningshinder får en lämplig bokgåva i och med kampanjen. I Celia gläds vi åt få hjälpa till igen i år, konstaterar Juha Nurro, chef för enheten Tillgängligt innehåll vid Tillgänglighetsbiblioteket Celia.

Bok på eget språk även för dem som har svenska som modersmål

Helmet-biblioteket donerar också ett eget verk till svenskspråkiga som börjar skolan. Den svenskspråkiga boken är i år skriven av Helena Brossi, Kvartersdeckarna - Balkongtjuven, skriven och illustrerad av Kajsa Hallström. Bonnier Carlsen har publicerat boken.

Hur får man boken i gåva?

Personalen i Helmet-biblioteken bjuder in förstaklassisterna och deras lärare till biblioteket och delar ut bokgåvorna i samband med klassernas biblioteksbesök.

Ljudbok för läsningshindrade

Tillgänglighetsbiblioteket Celia producerar tillgängliga kombinationsböcker med både ljud och text samt punktskriftsböcker av de finsk- och svenskspråkiga böckerna i kampanjen för förstaklassister.

Celias böcker kan användas av alla som har svårt att läsa en vanlig bok på grund av lässvårigheter, sjukdom, skada eller motsvarande anledning.

För att få böckerna måste barnet ha användarnamn till Celias webbtjänst. Användarnamn till tjänsten kan fås via skolan eller biblioteket.

Mer information:

Kommunikationsexpert Piia Latvala | piia.latvala@esbo.fi | tfn 040 634 3730

Esbo stadsbibliotek

Kommunikationsexpert Marjo Haatainen | marjo.haatainen@hel.fi | tfn 050 382 8150 Helsingfors stad / Kultur och fritid / Kommunikations- och marknadsföringstjänster

Kommunikationsplanerare Minna Saastamoinen | minna.saastamoinen@vantaa.fi | tfn 050 312 1669, Vanda stad / verksamhetsområdet för stadskultur och välfärd

Affärsområdeschef Johanna Laurila | johanna.laurila@sanomapro.fi | tfn 040 778 1215 ‒ Oppi&ilo/Sanoma Pro

Svenskspråkig bok: Informatiker Maria Grundvall | maria.grundvall@grankulla.fi | 040 665 7447 | Grankulla stadsbibliotek

Planerare Marjo Kauttonen | marjo.kauttonen@kansallisarkisto.fi | tfn 040 643 3941 | Tillgänglighetsbiblioteket Celia, Riksarkivet