Ennätysmäärä ravintoloita ja kahviloita kisaa Makuseikkailussa Oulun seudulla
1.9.2026 08:00:00 EEST | Oulun kulttuurisäätiö, Oulu2026 | Tiedote
Arctic Food Labin Makuseikkailu järjestetään 23.–26. syyskuuta. Tapahtumaan ilmoittautui 23 ravintolaa ja kahvilaa Oulun seudulta. Niissä on suunniteltu tapahtumaa varten 5 ja 7 euron hintaisia annoksia. Asiakkaat pisteyttävät maistamansa annokset, ja tapahtuman jälkeen julistetaan voittajat.
Makuseikkailuun ilmoittautuneissa yrityksissä on suunniteltu maisteluannoksia, joilla toivotaan tuotavan esille pohjoisia raaka-aineita ja makuja. Tarjolla on sekä makeaa että suolaista ja myös juomia, yhteensä 35 annosta 23 ravintolassa ja kahvilassa. Kyseessä on ennätys sekä osallistuvien ravintoloiden että annosten suhteen.
Asiakkaat pääsevät pisteyttämään maistamansa annokset. Parhaat pisteet napanneet annokset palkitaan neljässä kategoriassa: suolaiset annokset, makeat annokset, juomat ja koko kisan paras annos. Pisteitä antaneiden asiakkaiden kesken arvotaan ravintolalahjakortteja sekä Arctic Food Lab- ja Oulu2026 -tuotteita. Voittaja-annokset julkistetaan ja arvonnat suoritetaan tiistaina 29. syyskuuta.
Tapahtuma esittelee Oulu2026-alueen ruokakulttuuria ja raaka-aineita sekä madaltaa asiakkaiden kynnystä astua itselle uusiin ravintoloihin ja kahviloihin. Ravintolat ja kahvilat ovat itse valinneet, missä kategorioissa osallistuvat kisaan herkullisimmasta annoksesta: osa on mukana yhdessä, osa kahdessa ja osa jopa kaikissa kolmessa kategoriassa.
Nokkosista savuporoon ja marjoihin
Tarjolla on muun muassa erilaisia leipäherkkuja, kala-annoksia, burgereita, kakkuja ja jälkiruokia. Juomavalikoimassa mukana on esimerkiksi mocktaileja.
Mukana Makuseikkailussa ovat Oulussa 1bar, Bistoria Patio, Chez Flo, Cocktail Company, Kallen Pizzat X 45 Special, Kahvila Kiikku, Ravintola Kummeli, Ravintola Lasaretti, Magnolia Coffee & Bakery, Ravintola Nallikari, Oula Kitchen & Bar, Ravintola Pekuri, Restaurant Ule, Ravintola Roast, Stadionravintola Heinäpää, Teerenpeli, Tuba, UP Bar & Lounge ja Varikko Panimo. Mukana ovat myös J&S Burger ja Terwa Foodtruck ruokarekoilla Oulun Kauppatorilla.
Lähiseudulla mukana ovat J&S Burger Iissä, Kujalan Burgeri Hailuodossa, Smokehouse 299 Tyrnävällä ja Terwa Foodtruck Kempeleessä.
Annokset ovat ostettavissa ravintoloiden aukioloaikoina; osa palvelee lounasaikaan, osa iltasella, osalla on pidemmät aukioloajat. Lisätiedot annoksista ja aukioloajoista löytyvät Arctic Food Labin verkkosivulta.
Tapahtuman tuottaja Katri Jämsä kertoo, että ruokakulttuuri on ollut vahvasti mukana jo Oulun hakiessa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi.
”On mahtavaa, että ruokatapahtumat selvästi houkuttavat sekä alan toimijoita että suurta yleisöä. Oulu2026-alueen upean tarjonnan sillä saralla mahdollistaa monipuolinen, aktiivinen toimijajoukko, joka kehittää tuotteita ja palveluita pistääkseen parasta pöytään paikallisille ja vierailijoille”, iloitsee Jämsä.
Viime vuonna Makuseikkailussa oli mukana 16 ravintolaa ja kahvilaa ja kävijöitä noin 3 300. Voiton vei J&S Burgerin The Miniburger. Tapahtuma järjestetään nyt viidettä kertaa. Sen järjestää Oulu2026-toiminnasta vastaava Oulun kulttuurisäätiö.
Arctic Food Lab on Oulu2026-alueen oma tuotemerkki, joka tuo esiin pohjoisen Suomen taivaan alla kasvaneiden raaka-aineiden ja arktisissa oloissa syntyneen ruokaperinteen ainutlaatuisuutta. Täällä ruoka ei ole vain ravintoa – se on tarina, joka kulkee metsistä ja vesistöistä lautaselle.
Arctic Food Lab on yksi Euroopan kulttuuripääkaupungin pitkäaikaisimmista ja laajimmista ohjelmista. Ruokakulttuuri on ollut merkittävässä roolissa Oulu2026-kulttuuriohjelmassa alusta alkaen.
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Haluatko mukaan median Makuseikkailulle tapahtumaa edeltävällä viikolla? Ole yhteydessä viestinnän asiantuntija Katri Dahlströmiin, yhteystiedot alla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Katri JämsäTuottaja, Arctic Food Lab & Oulu2026Puh:040 542 4081katri.jamsa@oulu2026.eu
Pasi RuuskanenProjektipäällikkö, Arctic Food Lab Euroopan kulttuuripääkaupunki Oulu2026Puh:0400 163 987pasi.ruuskanen@oulu2026.eu
Katri DahlströmViestintä & markkinointi / Oulu2026Puh:0408397229katri.dahlstrom@oulu2026.euoulu2026.eu
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Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Kulttuuripääkaupunkivuosi yltää 39 kumppanikuntaan pohjoisessa Suomessa. Tavoitteena on pysyvä kulttuuri-ilmastonmuutos; pysyvästi rikkaampi kulttuurielämä ja positiivinen muutos alueelle. Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdistää kulttuuria, taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, luo kohtaamisia ja synnyttää vuorovaikutusta.
Oulu2026 tarjoaa tuhansia tapahtumia, teoksia ja elämyksiä! Toiminnasta vastaa Oulun kulttuurisäätiö sr. Oulu2026:n pääyhteistyökumppanit ovat Pohjolan OP ja Kaleva Media.
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