Gigantin elokuun telecom-katsaus: iPhonella voittoisa kuukausi – kellopuhelinten myynti kasvoi lähes 50 prosenttia
31.8.2026 18:20:10 EEST | Gigantti | Tiedote
Applen vahva kampanjointi nosti iPhone 17:n Gigantin elokuun myydyimmäksi puhelimeksi ja toi kolme iPhone-mallia TOP 5:een. Koulujen alku näkyi kellopuhelinten lähes 50 prosentin kappalemääräisen myynnin kasvuna viime vuoden elokuuhun verrattuna. Syksyllä kilpailu puhelinmarkkinoilla kiristyy entisestään uusien Android-merkkien myötä.
Gigantin elokuun myyntidatassa näkyivät vahvasti sekä Applen kampanjat että loppukesän sesonki. iPhone 17 nousi kuukauden myydyimmäksi puhelimeksi, ja myös iPhone 17 Pro sekä Pro Max ylsivät viiden kärkeen. Samsung säilytti vahvan asemansa viidellä TOP 10 -mallilla.
”Applen tavallista kovempi kampanjointi ei nostanut vain yhtä tarjousmallia, vaan kysyntää koko 17-sarjassa. Kun premium-tuotteita nostatetaan vahvasti, kuluttajat vertailevat entistä aktiivisemmin eri hintaportaiden välillä, eivätkä vain hae halvinta sisäänpääsyä brändin ekosysteemiin”, Gigantin telecom-kategorian myyntipäällikkö Toni Kiekkinen kertoo.
Samsungin heinäkuussa esittelemät Galaxy Z Flip8-, Galaxy Z Fold8- ja Galaxy Z Fold8 Ultra -mallit eivät vielä nousseet elokuun TOP 10 -listalle, mutta kiinnostus niitä kohtaan on Kiekkisen mukaan ollut vilkasta, ja hän odottaakin menekin edelleen kasvavan saatavuuden parantuessa.
”Uuden sukupolven laitteissa yksi taittuvien puhelinten perinteisistä kompromisseista, koko ja paino, pienenevät selvästi. Fold8 painaa enää 201 grammaa ja Fold8 Ultra 215 grammaa, vaikka Ultra avautuu kahdeksantuumaiseksi. Samalla kolmen mallin välillä on aidosti erilaiset käyttötarkoitukset kompaktista Flipistä suurella näytöllä työskentelyyn. Se tekee taittuvista kiinnostavia aiempaa laajemmalle joukolle.”
Koulujen alku nosti kellopuhelinten myyntiä lähes 50 prosenttia
Lasten kellopuhelinten kappalemääräinen myynti kasvoi Gigantissa elokuussa lähes 50 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Xplora XGO3 nousi puettavien laitteiden listalla kolmanneksi ja X6 Play seitsemänneksi.
”Perheet arvioivat ensimmäistä mobiililaitetta nyt entistä tarkemmin silmin. Uusissa kellopuhelimissa keskeistä on nimenomaan hallittavuus: XGO3:ssa ja X6 Playssa yhteydenpito voidaan rajata huoltajan hyväksymiin kontakteihin, mukana ovat GPS-paikannus, turva-alueet ja SOS-toiminto - eikä laitteilla edelleenkään pääse avoimeen internetiin tai someen. Koulutilan voi lisäksi ajastaa niin, että koulupäivän aikana ylimääräiset toiminnot sulkeutuvat”, Kiekkinen kertoo.
Puettavien laitteiden ykköseksi nousi Polar Ignite 3, mikä kertoo myös syksyn kuntoilukauden käynnistymisestä. Oura 5 säilytti vahvan asemansa toisena. TOP 10 -lista jakautuu poikkeuksellisen tasaisesti eri käyttötarkoituksiin: mukana on urheilukelloja, älysormuksia, lasten kellopuhelimia, älykelloja ja näytöttömiä aktiivisuusrannekkeita.
Uudet Android-haastajat eivät kilpaile samalla reseptillä
Gigantin puhelinvalikoima laajenee syksyllä entisestään Realmen, Oppon ja ZTE:n nubia-malliston myötä. Suomessa kuluttajille tuoreehkot nimet eivät kuitenkaan asemoidu markkinaan samalla tavalla.
”Uudet merkit eivät tule Suomeen yhdellä ja samalla halpapuhelinlupauksella. Realme painaa ominaisuuksia aggressiivisesti keskihintaan, nubia tuo esimerkiksi AMOLED-näyttöä ja vahvaa suojausta hyvin alas hintaluokissa, ja Oppo pyrkii rakentamaan uskottavuutta myös premiumissa kameran ja akkukeston kautta. Alle 300–400 eurossa uuden merkin kokeilemisen kynnys on matalampi. Premiumissa suomalaisen pitää jo vakuuttua siitä, miksi vaihtaisi tutummasta merkistä uuteen”, Kiekkinen arvioi.
Kiekkinen mukaan Oppon kiinnostavin markkinatesti on nimenomaan korkeammassa hintaluokassa. Valmistajan Find X9 Pro -lippulaiva nojaa erityisesti Hasselblad-kamerajärjestelmään, 200 megapikselin telekameraan ja poikkeuksellisen suureen 7 500 milliampeeritunnin akkuun. Myös riippumattomat arviot ovat olleet vahvoja: TechRadar nosti esiin erityisesti kamerajärjestelmän ja akkukeston, Tom’s Guide puolestaan akkukeston ja kuvaamisen monipuolisuuden.
Elokuun myydyimmät puhelimet TOP 10
- Apple iPhone 17
- Samsung Galaxy A17
- Apple iPhone 17 Pro
- Samsung Galaxy A37
- Apple iPhone 17 Pro Max
- Samsung Galaxy A57
- Samsung Galaxy A17 5G
- Apple iPhone 16e
- Samsung Galaxy S25
- HONOR X5c Plus
Elokuun myydyimmät puettavan teknologian tuotteet TOP 10
- Polar Ignite 3
- Oura 5
- Xplora XGO3
- Apple Watch Series 11
- Oura 4
- Apple Watch SE 3
- Xplora X6 Play
- Huawei Band 10 Active
- Google Fitbit Air
- Polar Ignite 2
Trendinosto: Pixel 11 näyttää AI-puhelimen seuraavan vaiheen
Älypuhelinten AI-kilpailussa huomio siirtyy yksittäisistä tekoälyominaisuuksista tehtävien delegointiin. Google rakensi elokuussa julkaistun Pixel 11 -sarjan uuden Gemini Intelligence -kokonaisuuden ympärille. Keskeinen ero aiempaan on se, että tekoälyä pyritään käyttämään sovellusten ja toimintojen yli. Google kertoo Geminin pystyvän Pixel-laitteissa monivaiheisiin tehtäviin jo yli 40 sovelluksessa.
”Vielä pari vuotta sitten tekoälypuhelimia esiteltiin ennen kaikkea sillä, mitä yksittäistä AI-temppua kamera tai tekstityökalu osasi tehdä. Seuraava kilpailu keskittyy siihen, kuinka paljon puhelin pystyy luotettavasti poistamaan pieniä työvaiheita käyttäjän arjesta”, Kiekkinen summaa.
Mitä tämä tarkoittaa käytännössä Pixel 11:ssä?
- Gemini toimii sovellusten välillä. Esimerkiksi lennon tiedot voidaan hakea Gmailista ja viedä kalenteriin osana samaa tehtävää. Gemini Intelligenceä käytetään myös esimerkiksi varausten ja muiden monivaiheisten asioiden hoitamiseen.
- Rambler muuttaa puheen valmiiksi tekstiksi. Gemini-pohjainen sanelu tunnistaa luonnollista puhetta, poistaa esimerkiksi ”öö”-tyyppisiä täytesanoja ja muotoilee puheen selkeämmäksi tekstiksi Gboardissa.
- Magic Capture kuvaa tapahtuman, ei vain yhtä ruutua. Yhdellä käynnistyksellä Pixel tallentaa videota ja analysoi tyypillisessä kuvaustilanteessa lähes 400 ruutua poimiakseen niistä onnistuneita valokuvia. Se voi samalla rajata, suoristaa ja terävöittää kuvia automaattisesti.
- Pro-mallien HiLight vie AI:n pois näytöltä. Kamerasalaman ympärille rakennettu värillinen merkkivalo voi kertoa puhelimen ollessa näyttö alaspäin esimerkiksi valitun yhteyshenkilön puhelusta tai siitä, kuunteleeko, käsitteleekö vai vastaako Gemini käyttäjän pyyntöön.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Toni KiekkinenGigantti Oy Ab / Myyntipäällikkö, TelecomPuh:+358 40 826 0010toni.kiekkinen@gigantti.fi
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