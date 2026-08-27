Logianin kasvu jatkuu
31.8.2026 18:07:42 EEST | Mrec Investment Management Oy | Tiedote
Logian on ostanut Urban Partnersin hallinnoimalta rahastolta kolmen kohteen logistiikkaportfolion Vantaan, Turun ja Tampereen alueelta. Portfolion laajuus on yhteensä noin 80 000 neliömetriä, ja kohteet on rakennettu vuosina 2015–2022. Kohteiden pitkäaikaisena vuokralaisena toimii DSV.
Kauppa on osa Logianin strategiaa laajentaa logistiikkakiinteistöverkostoaan alueilla, joilla logistiikan kysyntä kasvaa Suomessa vahvimmin.
"Kauppa vahvistaa merkittävästi Logianin logistiikkaverkostoa juuri näillä keskeisillä alueilla. Olemme erittäin tyytyväisiä kaupasta ja odotamme innolla jatkavamme hyvää yhteistyötä DSV:n kanssa myös tulevaisuudessa", sanoo Elsi Luhtanen, Mrec Investment Managementistä, joka vastaa Logianin toiminnasta.
Hankinta tukee Logianin tavoitetta mahdollistaa asiakkaidensa kasvua ja operatiivista kehitystä tarjoamalla moderneja, toimivia logistiikkatiloja keskeisillä sijainneilla.
Logianin strategian mukaisesti yhtiö kehittää kohteiden vastuullisuutta yhdessä käyttäjän kanssa. Tavoitteena on tukea DSV:tä sen omien vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa esimerkiksi energiankäyttöön ja resurssitehokkuuteen liittyvissä ratkaisuissa.
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Yhteyshenkilöt
Elsi LuhtanenMrec Investment Management OyPuh:+358 50 541 8521elsi.luhtanen@mrecim.fi
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Logian
Logian is a real estate development company owned by Keva and Mrec Investment Management, building Finland's most sustainable logistics and light industrial properties. Mrec Investment Management Oy is responsible for all of Logian's operations.
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