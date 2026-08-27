Logianin kasvu jatkuu

Logian yhteistyöhön Pohjola Rakennuksen kanssa Pirkkalan lentoaseman vieressä 23.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote

Logian on käynnistänyt Pohjola Rakennuksen kanssa 35 000 m² kiinteistökehityshankkeen, joka mahdollistaa logistiikka-, liike-, toimisto- tai tuotantotilojen toteuttamisen Pirkkalan lentoaseman välittömään läheisyyteen. Sijainti tarjoaa yrityksille suoran pääsyn lentoliikenteeseen ja mahdollistaa nopeat sekä tehokkaat kuljetukset että henkilöliikenteen. Hanke tarjoaa tulevalle käyttäjälle poikkeuksellisen hyvän logistisen aseman Suomessa ja kansainvälisesti, yhteyksillä Euroopan pääkaupunkeihin ja tärkeimpiin logistiikkakeskuksiin.