Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto aloitti syyskautensa

Kaikki konsernijaoston päätökset ja mahdolliset äänestykset julkaistaan päätöstiedotteessa konsernijaoston asiakirjojen sivulla. Jaoston sivuilta löytyvät myös syksyn kokousajat. Seuraava kokous pidetään 14. syyskuuta.

Ilona Turtola

Viestintäasiantuntija

Kaupunginkanslia

puh. 040 192 9003

ilona.turtola@hel.fi

Konsernijaoston tehtävänä on seurata Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa ja sitä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja säätiöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti.