Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto aloitti syyskautensa
31.8.2026 20:34:00 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
Kaupunginhallituksen konsernijaosto kokoontui 31. elokuuta syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa.
Kaikki konsernijaoston päätökset ja mahdolliset äänestykset julkaistaan päätöstiedotteessa konsernijaoston asiakirjojen sivulla. Jaoston sivuilta löytyvät myös syksyn kokousajat. Seuraava kokous pidetään 14. syyskuuta.
Ilona Turtola
Viestintäasiantuntija
Kaupunginkanslia
puh. 040 192 9003
ilona.turtola@hel.fi
Konsernijaoston tehtävänä on seurata Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa ja sitä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja säätiöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti.
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