Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto aloitti syyskautensa

31.8.2026 20:34:00 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote

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Kaupunginhallituksen konsernijaosto kokoontui 31. elokuuta syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa.

Helsingin kaupungintalo.
Konsernijaosto kokoontui kaupungintalolla. Sakari Röyskö

Kaikki konsernijaoston päätökset ja mahdolliset äänestykset julkaistaan päätöstiedotteessa konsernijaoston asiakirjojen sivulla. Jaoston sivuilta löytyvät myös syksyn kokousajat. Seuraava kokous pidetään 14. syyskuuta.

Ilona Turtola
Viestintäasiantuntija
Kaupunginkanslia
puh. 040 192 9003
ilona.turtola@hel.fi

Konsernijaoston tehtävänä on seurata Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa ja sitä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja säätiöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Avainsanat

Helsingin konsernijaostohelsingin kaupunkipäätöksentekopäätökset

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