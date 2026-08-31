Espoon kaupunki - Esbo stad

Kaupunginhallitus: Työpaikka-aluetta Otaniemeen kehitetään yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa

31.8.2026 21:11:13 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

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Kaupunginhallitus päätti, että Senaatti-kiinteistöjen kanssa allekirjoitetaan yhteistyösopimus koskien Otaniemessä olevien alueiden yhteiskehittämistä. Sopimusalue sijaitsee Kuusisaarentien, Miestentien ja Otaniementien läheisyydessä.

Yhteistyösopimuksen tarkoituksena on sopia kaupungin ja Senaatin välillä alueen kehittämis- ja yhteistyöperiaatteista. Sopimusalueelle valmistellaan asemakaavamuutos siten, että sinne kehitetään työpaikka- ja palvelutoimintaa.

Kaupunginhallitus tarkensi sopimusalueen käyttöä seuraavasti: Kaavan edellyttämät pysäköintipaikat sijoitetaan sopimusalueelle esimerkiksi maanpäälliseen tai maanalaiseen pysäköintilaitokseen. Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että uuden Miestentien ja Kuusisaarentien risteyksen suunnittelussa tulisi huomioida erityisesti kevyen liikenteen toimivuus.

Betonimiehen alueen kaavamuutosta edistetään ensisijaisesti yhtenä kokonaisuutena ja sopimusalueen suunnittelu yhteensovitetaan Betonimiehen muun alueen suunnittelun ja kaavoituksen kanssa. Sopimusalueen kaavamuutos on kuitenkin tarvittaessa mahdollista eriyttää muusta Betonimiehen kaava-alueesta, mikäli se on tarkoituksenmukaista esimerkiksi osa-alueiden suunnittelun erilaisten etenemisaikataulujen vuoksi.

Kun yhteistyösopimus on allekirjoitettu, kaupunki ja Senaatti tulevat järjestämään yhteisen suunnitteluvaraushakumenettelyn yhteistyösopimuksen mukaisesti, jolla etsitään sopimusalueelle hanke edistämään asemakaavamuutosta ja kehittämään tavoiteltua työpaikkatoimintaa.

Muut asiat hyväksyttiin esitysten mukaan.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

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