Aluevaltuusto päätti ostaa Keskuspaloaseman Tampereen kaupungilta

Satakunnankadulla sijaitsevan Keskuspaloaseman kauppahinta on 6 662 500 euroa. Kiinteistö palvelee jatkossakin keskusta-alueen paloasemana.

Aluevaltuuston käsittelemässä jaostotyön kehittämisraportissa on linjattu muun muassa jaostojen tehtävien päällekkäisyyksien poistamista ja selkeyttämistä. Henkilöstöjaoston on tarkoitus päättää jatkossa virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta. Konserni- ja toimitilajaostolle on tulossa toimivaltaa erityisesti hyvinvointialueen maaomaisuuteen ja toimitilaverkkoon liittyvissä kaavoitusta koskevissa tavoitteissa, linjauksissa ja hakemuksissa. Jatkossa yksilöasioiden jaosto antaa vuosittain aluehallitukselle selonteon toiminnastaan ja havainnoistaan. Varsinaiset hallintosääntömuutokset tuodaan aluevaltuustoon erikseen.

Palkkiokäytäntöjä ei jaostotyön kehittämisen raportissa esitetty muutettavaksi. Palkkiosäännön päivitystä aluevaltuustokauden lopulla seuraavaa kautta vasten on linjattu myös vastauksessa aloitteeseen, joka käsittelee aluehallituksen puheenjohtajan ajankäyttöä ja palkkiota. Vastaus siihen hyväksyttiin niin ikään maanantaina.

Mielenterveysambulanssista odotetaan tutkimustuloksia

Muissa aloitteissa esitettiin muun muassa alkoholittomuutta Pirhan järjestämiin tilaisuuksiin. Vastauksen mukaan vieraanvaraisuus Pirhan järjestämissä tilaisuuksissa on lähtökohtaisesti alkoholitonta ja osallistujat voivat halutessaan maksaa alkoholin itse. Poikkeaminen linjauksesta on mahdollista vain perustellusta syystä yksittäistapauksissa ja edellyttää tehtäväaluejohtajan tai hyvinvointialuejohtajan erillistä päätöstä.

Mielenterveysambulanssia koskevaan valtuustoaloitteen päätökseen aluevaltuusto lisäsi äänin 45–31 (2 tyhjää) ponnen, jonka mukaan mielenterveysambulanssipilotista valmistuvan tutkimuksen jälkeen arvioidaan mielenterveysambulanssin vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus suhteessa nykyiseen palveluketjuun ja arvio tuodaan aluevaltuustolle tiedoksi.

Aluevaltuusto hyväksyi myös ensi vuoden kokousaikataulun. Esitettyyn aikatauluun verrattuna muutettiin yksimielisesti yksi kokous keväältä ja yksi syksyltä lähikokouksiksi etäkokousten sijaan. Seminaarit pidetään etäyhteyksillä.

Muut asiat hyväksyttiin esityksen mukaisesti.