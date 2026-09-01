Ammattikorkeakoulujen lakko alkoi – lakkotapahtuma tänään Mikkelissä
1.9.2026 06:00:00 EEST | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry | Kutsu
Tänään 1. syyskuuta alkoi kolmipäiväinen lakko kuudessa ammattikorkeakouluissa. Ensimmäinen lakkotapahtuma järjestetään tänään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin Mikkelin kampuksella. Viikon aikana lakkotapahtumia järjestetään myös Kuopiossa ja Lappeenrannassa.
Tänään alkaneen kolmipäiväisen (1.–3.9.) ammattikorkeakoulujen lakon ensimmäinen lakkotapahtuma järjestetään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Xamk:ssa Mikkelin kampuksella (osoitteessa Länsiranta 3) klo 10–11. Tilaisuudesta voi olla yhteydessä Anna Forsströmiin anna.forsstrom@xamk.fi p. 040 166 4264.
Lakkotapahtumat Kuopiossa ja Lappeenrannassa
Lakkotapahtumia järjestetään lisäksi:
- Kuopiossa keskiviikkona 2.9. Savonia-ammattikorkeakoulun Kuopion kampuksella klo 11.30 alkaen (Mikrokatu 1, Kuopio). Lakkovahdit ovat paikalla joka lakkopäivänä klo 8–9.
- Lappeenrannassa torstaina 3.9. Lab-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampuksella.
Lisätietoja tapahtumista ja lakoista kunkin ammattikorkeakoulun yhteyshenkilöltä. Jokaisessa lakkotapahtumassa on paikalla myös OAJ:n toimiston edustaja.
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk
Anna Forsström
anna.forsstrom@xamk.fi p. 040 166 4264.
Lab-ammattikorkeakoulu
Juha Makkonen (tavoitettavissa 2.9. alkaen)
juha.makkonen@oaj.fi p. 040 588 4199
Savonia-ammattikorkeakoulu
Timo Sirviö
timo.sirvio@savonia.fi 050 438 3889
Oulun ammattikorkeakoulu
Kari Heiskanen
kari.heiskanen@oamk.fi p. 040 068 9774
Lapin ammattikorkeakoulu
Ulla Kangasniemi
ulla.kangasniemi@lapinamk.fi p. 040 710 6403
Metropolia-ammattikorkeakoulu
Hanna-Maija Aarnio
hannamaija.aarnio@gmail.com 050 0837 78
Uusi lakkovaroitus annettiin eilen
OAJ antoi eilen 31. elokuuta uuden kolmen vuorokauden mittaisen lakkovaroituksen kuuteen ammattikorkeakouluun. Mikäli sopua ei löydy, lakko on 15.–17.9.2026. Työnseisaus koskee kaikkia OAJ:n jäseniä, jotka työskentelevät Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa, Hämeen ammattikorkeakoulussa, Jyväskylän ammattikorkeakoulussa, Laurea-ammattikorkeakoulussa, Tampereen ammattikorkeakoulussa ja Turun ammattikorkeakoulussa.
Työriita koskee Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n, YTN:n ja Sivistan välistä ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta, jonka voimassaolo päättyi keväällä. Neuvottelut aloitettiin tammikuun lopussa, mutta yhteisymmärrystä ei ole vieläkään saavutettu.
Yhteyshenkilöt
Heikki PölönenViestintäpäällikköOAJPuh:+358 400 673 837heikki.polonen@oaj.fi
Kaj RaiskioJärjestöpäällikköOAJPuh:+358 50 413 5948kaj.raiskio@oaj.fi
Milla EronenViestintäpäällikköOAJPuh:+358 40 591 6670milla.eronen@oaj.fi
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.
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