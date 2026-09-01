Ammattikorkeakoulujen lakko alkoi – lakkotapahtuma tänään Mikkelissä

1.9.2026 06:00:00 EEST | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry | Kutsu

Jaa

Tänään 1. syyskuuta alkoi kolmipäiväinen lakko kuudessa ammattikorkeakouluissa. Ensimmäinen lakkotapahtuma järjestetään tänään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin Mikkelin kampuksella. Viikon aikana lakkotapahtumia järjestetään myös Kuopiossa ja Lappeenrannassa.

Tänään alkaneen kolmipäiväisen (1.–3.9.) ammattikorkeakoulujen lakon ensimmäinen lakkotapahtuma järjestetään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Xamk:ssa Mikkelin kampuksella (osoitteessa Länsiranta 3) klo 10–11. Tilaisuudesta voi olla yhteydessä Anna Forsströmiin anna.forsstrom@xamk.fi p. 040 166 4264.  

Lakkotapahtumat Kuopiossa ja Lappeenrannassa 

Lakkotapahtumia järjestetään lisäksi: 

  • Kuopiossa keskiviikkona 2.9. Savonia-ammattikorkeakoulun Kuopion kampuksella klo 11.30 alkaen (Mikrokatu 1, Kuopio). Lakkovahdit ovat paikalla joka lakkopäivänä klo 8–9.   
  • Lappeenrannassa torstaina 3.9. Lab-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampuksella. 

Lisätietoja tapahtumista ja lakoista kunkin ammattikorkeakoulun yhteyshenkilöltä. Jokaisessa lakkotapahtumassa on paikalla myös OAJ:n toimiston edustaja.  

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk  
Anna Forsström 
anna.forsstrom@xamk.fi p. 040 166 4264. 

Lab-ammattikorkeakoulu  
Juha Makkonen (tavoitettavissa 2.9. alkaen)
juha.makkonen@oaj.fi p. 040 588 4199 

Savonia-ammattikorkeakoulu 
Timo Sirviö  
timo.sirvio@savonia.fi 050 438 3889 

Oulun ammattikorkeakoulu  
Kari Heiskanen 
kari.heiskanen@oamk.fi p. 040 068 9774 

Lapin ammattikorkeakoulu  
Ulla Kangasniemi 
ulla.kangasniemi@lapinamk.fi p. 040 710 6403 

Metropolia-ammattikorkeakoulu  
Hanna-Maija Aarnio 
hannamaija.aarnio@gmail.com 050 0837 78 

Uusi lakkovaroitus annettiin eilen 

OAJ antoi eilen 31. elokuuta uuden kolmen vuorokauden mittaisen lakkovaroituksen kuuteen ammattikorkeakouluun. Mikäli sopua ei löydy, lakko on 15.–17.9.2026. Työnseisaus koskee kaikkia OAJ:n jäseniä, jotka työskentelevät Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa, Hämeen ammattikorkeakoulussa, Jyväskylän ammattikorkeakoulussa, Laurea-ammattikorkeakoulussa, Tampereen ammattikorkeakoulussa ja Turun ammattikorkeakoulussa. 

Työriita koskee Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n, YTN:n ja Sivistan välistä ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta, jonka voimassaolo päättyi keväällä. Neuvottelut aloitettiin tammikuun lopussa, mutta yhteisymmärrystä ei ole vieläkään saavutettu. 

Yhteyshenkilöt

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry

Varannan lärare uppskattar att eleverna inte får det stöd de behöver4.8.2026 12:00:00 EEST | Pressmeddelande

Reformen av stödet för lärande och skolgång som trädde i kraft för ett år sedan, skulle stärka elevernas rätt att få det stöd de behöver på ett likvärdigt sätt i hela landet. En enkät OAJ har gjort bland rektorer och lärare visar att oklarheter i lagtolkningen gör att många elever blir utan det stöd som behövs. OAJ kräver att utbildningsanordnarna säkerställer att stödet för lärande och skolgång genomförs i alla kommuner och skolor i enlighet med lagstiftningen och Undervisnings- och kulturministeriets anvisningar.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye