Ammattikorkeakoulujen lakko alkoi – lakkotapahtuma tänään Mikkelissä

OAJ antoi kolmannen lakkovaroituksen ammattikorkeakouluihin 31.8.2026 16:31:24 EEST | Tiedote

Ammattikorkeakoulujen työehtokiistassa ei ole edelleenkään löytynyt ratkaisua. OAJ antoi syksyn kolmannen lakkovaroituksen ammattikorkeakouluihin. Jos sopua ei synny, uusin kolmipäiväinen lakko alkaa 15.9.