Kuorekosken patoa puretaan ja vaelluskalojen vapaa kulku palautetaan Heinolassa

Hankkeen toteuttamisesta vastaavat elinvoimakeskukset, Heinolan kalatalousalue ja WWF Suomi yhteistyössä alueen maanomistajien ja osakaskuntien kanssa. Kunnostusta toteuttaa Jari T Liukkonen Oy Hirvensalmelta. Työt pyritään toteuttamaan siten, että rakentamisen aikaiset vaikutukset vesistöön jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Kuorekoski yhdistää Keskisen eli Keski-Räävelin ja Ala-Räävelin järvet Kymijoen vesistössä. Kosken yläosassa sijaitseva pato on estänyt kalojen ja muun vesieliöstön liikkumisen vesistöalueella noin 120 vuoden ajan. Kun vaelluseste poistetaan, kosken luonnollinen yhteys ympäröivään vesistöön palautuu.

Suunnitelman mukaan padon keskiosan rakenteet puretaan ja niiden tilalle rakennetaan luonnonmukainen koskiuoma. Kalataloudellisessa kunnostuksessa muodostetaan kutualueita, poikasympäristöjä ja suojapaikkoja erityisesti erittäin uhanalaiselle järvitaimenelle. Vaellusesteen poistaminen avaa kaloille pääsyn padon yläpuoliselle vesistöalueelle ja vahvistaa luonnonvaraisten vaelluskalakantojen elinmahdollisuuksia. Samalla alueen virkistys- ja luontoarvot paranevat. Hanke on suunniteltu siten, ettei se muuta nykyisiä vedenkorkeuksia.

Kuorekoski on tunnistettu maakunnallisesti merkittäväksi kalataloudelliseksi kunnostuskohteeksi. Vaellusesteen poistaminen tukee vesienhoidon tavoitteita ja alueellisia virtavesien kunnostusohjelmia.

WWF tunnisti kohteen tärkeyden ja hankki kiviainekset

WWF Suomen suojeluasiantuntija Manu Vihtonen pitää Kuorekosken ennallistamista merkittävänä tekona vaelluskalojen ja vesiluonnon hyväksi:

"Vanhojen käytöstä poistuneiden patojen purkaminen on yksi tehokkaimmista keinoista palauttaa virtavesien luonnollista toimintaa. Kuorekosken kaltaisissa kohteissa saavutetaan samalla sekä vaelluskalojen vapaa liikkuminen että uusien lisääntymisalueiden syntyminen”, Vihtonen kertoo.

WWF:n edistää Kuorekosken ennallistamista omassa Vauhtia vaellukseen II -hankkeessa, jossa keskitytään poistamaan patoja erityisesti vaelluskaloille tärkeissä vesistöissä. WWF:n osuus on hankkia kosken ennallistamisessa tarvittavat kiviainekset.