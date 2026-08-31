Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Jälkihuollon nuorten perusasteen opintojen suorittamista halutaan tukea
1.9.2026 08:37:51 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Täysi-ikäinen lastensuojelun jälkihuollossa oleva nuori voi suorittaa peruskoulun opintonsa loppuun ilman opintolainaa Päijät-Hämeessä.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue linjaa päivitetyssä ohjeessaan, että se voi tukea nuorta harkinnanvaraisella toimeentulotuella.
Taustalla on helmikuussa voimaan tullut toimeentulotukilain muutos. Sen jälkeen Kela on edellyttänyt opintolainan hakemista kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä opiskelijoilta, jotka hakevat toimeentulotukea. Vaikka toimeentulotukea haetaan ensisijaisesti Kelalta, voi hyvinvointialue myöntää täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea erityistilanteissa. Jokainen tilanne arvioidaan yksilöllisesti, ja päätöksenteossa voidaan käyttää tapauskohtaista harkintaa soveltamisohjeiden mukaisesti.
Hyvinvointialue pitää perusasteen opintojen suorittamista tärkeänä, eikä sen pitäisi olla riippuvaista opintolainasta. Muissa tilanteissa, kuten lukio- ja ammatillisissa opinnoissa, opiskelija rahoittaa yleensä ensisijaisesti opintojaan opintolainalla ennen toimeentulotuen hakemista.
Jos jälkihuollossa oleva nuori tarvitsee täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea, hän hakee ensin perustoimeentulotukea Kelalta. Jos hakemuksessa on menoja, joita Kela ei käsittele ja jotka kuuluvat hyvinvointialueen ratkaistaviksi, Kela voi siirtää hakemuksen hyvinvointialueelle asiakkaan pyynnöstä. Asian siirtämistä voi pyytää jo toimeentulotukihakemuksessa tai päätöksen saamisen jälkeen.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen linjaus on valmisteltu yhteistyössä eteläisen yhteistyöalueen hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kanssa.
Yhteyshenkilöt
Kati Saarelatulosyksikköpäällikkö, työikäisten palvelutPuh:050 0971 212
Pinja Salmitulosyksikköpäällikkö, perhesosiaalityö ja lastensuojeluPuh:050 3987 975
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Asiakasmaksuihin muutoksia vuonna 202731.8.2026 13:51:40 EEST | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialue valmistelee parhaillaan tulevan vuoden talousarviota. Valmistelun yhteydessä määritellään myös vuoden 2027 asiakasmaksut. Asiakkaille keskeisimmät muutokset koskevat digitaalisia palveluja sekä uusia valtakunnallisesti käyttöön tulevia terveydenhuollon maksuja.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Uudet väestöhälyttimet käyttöön Lahden Kytölän ja Heinolan kirkonkylän alueille31.8.2026 09:56:28 EEST | Tiedote
Päijät-Hämeen pelastuslaitos asentaa ja ottaa käyttöön elo–syyskuun 2026 vaihteessa Lahden Kytölän ja Heinolan kirkonkylän alueilla uudet väestöhälyttimet. Uudet väestöhälyttimet ovat osa alueen turvallisuuden ja varautumisen kehittämistä.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Pelastustoimi pyytää palautetta vuosille 2027–2030 suunnitelluista palveluistaan27.8.2026 14:36:55 EEST | Tiedote
Päijät-Hämeen pelastustoimelle on valmisteilla uusi palvelutasopäätös. Päijäthämäläisiä kutsutaan mukaan kommentoimaan pelastustoimen palveluita vuosille 2027–2030. Tilaisuus järjestetään 7. syyskuuta klo 17 etätilaisuutena.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Työterveyden ja julkisen terveydenhuollon yhteistyö laajenee osaan sote-keskuksista27.8.2026 08:32:25 EEST | Tiedote
Työote-toimintamalliksi kutsuttu työterveyden ja julkisen terveydenhuollon yhteistyö laajenee osaan sote-keskuksista Päijät-Hämeessä. Toiminta käynnistyy ensin pilottiyksiköissä Heinolan, Asikkalan, Lahden, Nastolan, Kärkölän, Iitin ja Hartolan sote-keskuksissa sekä perusterveydenhuollon päihde- ja mielenterveyspalveluissa. Mallin käyttöä on tarkoitus laajentaa ensi vuonna vaiheittain muihin alueen sote-keskuksiin ja avosairaanhoidon yksiköihin.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Ville Marjanen palkittiin ihmisen pelastamisesta pelastustoimen Elämän Liekki -palkinnolla26.8.2026 11:15:33 EEST | Tiedote
Heinolalainen Ville Marjanen palkittiin ansiokkaasta toiminnasta ja ihmisen pelastamisesta hukkumiselta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme