Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Jälkihuollon nuorten perusasteen opintojen suorittamista halutaan tukea

Päijät-Hämeen hyvinvointialue linjaa päivitetyssä ohjeessaan, että se voi tukea nuorta harkinnanvaraisella toimeentulotuella.

Taustalla on helmikuussa voimaan tullut toimeentulotukilain muutos. Sen jälkeen Kela on edellyttänyt opintolainan hakemista kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä opiskelijoilta, jotka hakevat toimeentulotukea. Vaikka toimeentulotukea haetaan ensisijaisesti Kelalta, voi hyvinvointialue myöntää täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea erityistilanteissa. Jokainen tilanne arvioidaan yksilöllisesti, ja päätöksenteossa voidaan käyttää tapauskohtaista harkintaa soveltamisohjeiden mukaisesti.

Hyvinvointialue pitää perusasteen opintojen suorittamista tärkeänä, eikä sen pitäisi olla riippuvaista opintolainasta. Muissa tilanteissa, kuten lukio- ja ammatillisissa opinnoissa, opiskelija rahoittaa yleensä ensisijaisesti opintojaan opintolainalla ennen toimeentulotuen hakemista.

Jos jälkihuollossa oleva nuori tarvitsee täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea, hän hakee ensin perustoimeentulotukea Kelalta. Jos hakemuksessa on menoja, joita Kela ei käsittele ja jotka kuuluvat hyvinvointialueen ratkaistaviksi, Kela voi siirtää hakemuksen hyvinvointialueelle asiakkaan pyynnöstä. Asian siirtämistä voi pyytää jo toimeentulotukihakemuksessa tai päätöksen saamisen jälkeen.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen linjaus on valmisteltu yhteistyössä eteläisen yhteistyöalueen hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kanssa.