Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Jälkihuollon nuorten perusasteen opintojen suorittamista halutaan tukea

1.9.2026 08:37:51 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote

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Täysi-ikäinen lastensuojelun jälkihuollossa oleva nuori voi suorittaa peruskoulun opintonsa loppuun ilman opintolainaa Päijät-Hämeessä.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue linjaa päivitetyssä ohjeessaan, että se voi tukea nuorta harkinnanvaraisella toimeentulotuella.  

Taustalla on helmikuussa voimaan tullut toimeentulotukilain muutos. Sen jälkeen Kela on edellyttänyt opintolainan hakemista kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä opiskelijoilta, jotka hakevat toimeentulotukea. Vaikka toimeentulotukea haetaan ensisijaisesti Kelalta, voi hyvinvointialue myöntää täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea erityistilanteissa. Jokainen tilanne arvioidaan yksilöllisesti, ja päätöksenteossa voidaan käyttää tapauskohtaista harkintaa soveltamisohjeiden mukaisesti. 

Hyvinvointialue pitää perusasteen opintojen suorittamista tärkeänä, eikä sen pitäisi olla riippuvaista opintolainasta. Muissa tilanteissa, kuten lukio- ja ammatillisissa opinnoissa, opiskelija rahoittaa yleensä ensisijaisesti opintojaan opintolainalla ennen toimeentulotuen hakemista.  

Jos jälkihuollossa oleva nuori tarvitsee täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea, hän hakee ensin perustoimeentulotukea Kelalta. Jos hakemuksessa on menoja, joita Kela ei käsittele ja jotka kuuluvat hyvinvointialueen ratkaistaviksi, Kela voi siirtää hakemuksen hyvinvointialueelle asiakkaan pyynnöstä. Asian siirtämistä voi pyytää jo toimeentulotukihakemuksessa tai päätöksen saamisen jälkeen.  

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen linjaus on valmisteltu yhteistyössä eteläisen yhteistyöalueen hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kanssa.

Yhteyshenkilöt

Kati Saarelatulosyksikköpäällikkö, työikäisten palvelut

Puh:050 0971 212

Pinja Salmitulosyksikköpäällikkö, perhesosiaalityö ja lastensuojelu

Puh:050 3987 975

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.

hyvinvointialueen logo

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Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Työterveyden ja julkisen terveydenhuollon yhteistyö laajenee osaan sote-keskuksista27.8.2026 08:32:25 EEST | Tiedote

Työote-toimintamalliksi kutsuttu työterveyden ja julkisen terveydenhuollon yhteistyö laajenee osaan sote-keskuksista Päijät-Hämeessä. Toiminta käynnistyy ensin pilottiyksiköissä Heinolan, Asikkalan, Lahden, Nastolan, Kärkölän, Iitin ja Hartolan sote-keskuksissa sekä perusterveydenhuollon päihde- ja mielenterveyspalveluissa. Mallin käyttöä on tarkoitus laajentaa ensi vuonna vaiheittain muihin alueen sote-keskuksiin ja avosairaanhoidon yksiköihin.

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