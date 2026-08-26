ABC Tuukkalassa pilotoidaan uutta Fast Casual -konseptia
1.9.2026 10:00:00 EEST | Osuuskauppa Suur-Savo | Tiedote
Mikkeliin Tuukkalan ABC:lle testiin tuleva Fast Casual -ruokakonsepti tarjoaa helposti lähestyttäviä, asiakkaiden toiveiden pohjalta uudistettuja annoksia. Konsepti on kokeilussa 1.9.-1.11.2026 neljässä ABC Ravintolassa eri puolilla Suomea, joista ABC Tuukkala on yksi.
Tuukkalan ABC valittiin mukaan valtakunnalliseen kokeiluun sen monipuolisen asiakaskunnan ja vilkkaan sijainnin vuoksi. Tuukkalan asiakaskunta koostuu suurelta osin paikallisista kaupunkilaisista asiakasomistajista, jotka arvostavat arjessaan nopeutta, helppoutta sekä laadukasta tuotetta. Testijakson aikana saatavan asiakas- ja henkilöstöpalautteen perusteella arvioidaan konseptin jatkokehitystä ja mahdollisia laajempia käyttöönottoja ABC-ketjussa.
Uudistuksen tavoitteena on vastata asiakkaiden muuttuneisiin ruokailutottumuksiin. Yhä useampi arvostaa mahdollisuutta valita juuri omaan tilanteeseen sopiva annos ilman pitkää odotusta. Fast Casual -konseptissa korostuvat tuoreus, joustavuus sekä helposti lähestyttävät maut. Kaikki nämä elementit yhdistetään kilpailukykyiseen hinnoitteluun, jolla on suuri merkitys asiakkaidemme arjen valinnoissa.
Pilotin aikana asiakkaat pääsevät valitsemaan annoksensa neljästä erityyppisestä kokonaisuudesta. Myös jo ennestään tutut ABC Burgerit sekä pizzat ovat saatavilla pilotin aikana. Muut ABC a la carte -listan annokset jäävät tauolle pilotin ajaksi.
Pilotin tuotekokonaisuudet ovat:
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ABC suosikit eli tutut ABC Ravintoloiden à la carte -annokset uudistettuina street food -henkisinä versioina
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Tuoreet ja herkulliset eli raikkaita moderneja annoksia maailmalta
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Sormisyötävät niihin hetkiin, kun kaipaa pientä naposteltavaa tai vähän vielä lisukkeita
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Lasten lempparit eli perheen pienimmille suunnitellut suosikkiannokset
"On hienoa päästä mukaan kehittämään ABC Ravintoloiden tulevaisuuden tuotteita. Odotamme innolla asiakkaiden palautetta ja kokemuksia uusista annoksista. Henkilökohtaisesti olen ilahtunut siitä, että pääsemme tarjoamaan asiakkaillemme myös laadukkaan smash burgerin", kertoo Osuuskauppa Suur-Savon ABC ryhmäpäällikkö Arttu Toroi ja jatkaa: ”Pilotin ajaksi Tuukkalaan tuodaan Poppamiehen kanssa yhteistyössä kehitetty maustepiste, joka tarjoaa kaikkien ruokailevien asiakkaiden käyttöön 22 erilaista Poppamiehen kastiketta.”
Lisätietoja:
Arttu Toroi, Osuuskauppa Suur-Savo
p. 010 764 2008 tai arttu.toroi@sok.fi
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Yhteyshenkilöt
Arttu ToroiryhmäpäällikköOsuuskauppa Suur-Savo
liikennekauppa
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