Kutsu: Viisi ratkaisua seuraavalle hallitukselle vientivetoisen kasvun vahvistamiseksi – Teknologiateollisuuden medialounas 8.9.2026 kello 12.00
1.9.2026 09:51:31 EEST | Teknologiateollisuus ry | Kutsu
Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Taina Susiluoto esittelee tiistaina 8.9. kello 12.00 medialle toimialan ehdotukset seuraavalle hallitukselle.
Kasvulle ei ole vaihtoehtoa, jotta Suomi pystyy rahoittamaan hyvinvointia ja turvallisuutta samaan aikaan, kun geopoliittinen ja kauppapoliittinen toimintaympäristö on muuttunut perusteellisesti. Mitä Suomen pitäisi tehdä, jotta uusi kasvu, investoinnit ja arvonlisä syntyvät Suomessa eivätkä kilpailijamaissa?
Teknologiateollisuus kertoo viisi ratkaisua talouskasvun vahvistamiseksi ja julkistaa hallitusohjelmatavoitteensa.
Ohjelma:
Ville Voipio, Teknologiateollisuuden hallituksen puheenjohtaja: Mitä yritys arvioi päättäessään kasvusta ja investoinneista, ja missä Suomi tällä hetkellä pärjää tai häviää kilpailijamaille?
Taina Susiluoto, toimitusjohtaja: Teknologiateollisuuden viisi ratkaisua vientivetoisen kasvun vahvistamiseksi.
Anna Ranki, yhteiskuntasuhdejohtaja: Ratkaisujen edellyttämät keskeiset politiikkatoimet ja tavoitteet.
Paikalla ovat myös johtaja, pääekonomisti Petteri Rautaporras, Uudet teknologiat ja osaaminen yksikön johtaja Sanna Malinenja Työmarkkinat ja työelämän sääntely -yksikön johtaja Janne Makkula.
Aika: tiistai 8.9. klo 12
Paikka: Eteläranta 10, Helsinki
Tarjoilu: lounas
Ilmoitathan osallistumisestasi viimeistään perjantaina 4.9.: masu@teknologiateollisuus.fi tai Marjo Ollikainen, puh: 050 5914 818, marjo.ollikainen@teknologiateollisuus.fi.
Tervetuloa kuulemaan, millä ratkaisuilla Suomi pärjää kiristyvässä kilpailussa kasvusta ja investoinneista.
Kuulemisiin!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marjo OllikainenJohtaja, viestintäTeknologiateollisuus ryPuh:+358 50 591 4818marjo.ollikainen@teknologiateollisuus.fi
Tietoja julkaisijasta
Teknologiateollisuus ry on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen vaikuttajaorganisaatio, joka edistää Suomen keskeisimmän vientialan kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Suomalaisen teknologiateollisuuden päätoimialoja ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu ja konsultointi sekä tietotekniikka. Teknologiateollisuus vastaa 50 prosentista Suomen viennistä ja 65 prosentista tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Ala työllistää suoraan noin 330 000 ja välillisesti noin 700 000 suomalaista. Jatkuvasti kehittyvä ja ajassa elävä teknologiateollisuus luo perustan suomalaiselle hyvinvoinnille.
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